El próximo 19 de enero, cuando un combinado saudí integrado por jugadores del Al-Hilal y el Al-Nassr enfrente al PSG de Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar, André Carrillo entrará al selecto grupo de futbolistas peruanos que jugaron al lado de figuras del fútbol. La ‘Culebra’ estará en el mismo equipo de Cristiano Ronaldo y se espera que Marcelo Gallardo le de la oportunidad al seleccionado para hacer paredes y porque no, servirle un gol a CR7.

El choque promete, será el estreno del ‘Bicho’ en tierra árabes y justo ante un rival de categoría que tendrá como atracción a Lionel Messi, que durante años peleó con el luso por el cetro del mejor del mundo. Entre el argentino y portugués se repartieron 12 de los últimos 14 balones de oro lo que habla a las claras de la rivalidad entre ‘La Pulga’ y el luso.

André Carrillo es indiscutible en su equipo y se espera que coincida con Cristiano. Sin embargo, antes que la ‘Culebra’ hubieron otros peruanos que se dieron el lujo de compartir equipo con jugadores top que incluso fueron campeones del Mundo. El más privilegiado sin duda es el carismático Ramón Mifflin que alternó con Pelé y luego con el legendario Franz Beckenbauer.

Mifflin y el Rey

El ‘Cabezón’ y O ‘Reí coincidieron en dos ocasiones. La primera entre el 74 y 75 cuando el Santos a pedido de Pelé fichó a un Mifflin al que conocía bien de sus enfrentamientos con la selección y en equipos. Lo que nunca imaginó Ramón fue que nuevamente el Rey del Fútbol lo solicitara como refuerzo para el Cosmos de los Estados Unidos. “Cuando se va Pelé todos nos lamentamos porque se acababan las giras y la fama, pero un día me llaman para decirme que el más grande me había recomendado e inmediatamente me fui” recuerda Mifflin.

Ramón Mifflin jugó en el Cosmos con Franz Beckenbauer y el mítico Pelé. (Foto: Twitter).

El ‘Cabezón’ y Beckenbauer

Nadie puede dudar que Ramón es un ‘elegido’. El ex crack de Sporting Cristal no sólo tuvo de compañero a Pelé en el Cosmos, también coincidió con otro número uno y también ganador de la Copa del Mundo como Franz Beckenbauer. El para muchos mejor defensa de todos los tiempos llegó al club norteamericano en 1977 y se quedó hasta finales del 78. Como era de esperarse, la amistad entre el ‘Cabezón’ y el ‘Kaiser’ perdura hasta hoy.

El ‘Cholo’ y su compadre Cruyff

Cuando Hugo Sotil fue fichado por el Barcelona en 1973, nadie imaginó que se comprendería tan bien dentro y fuera del campo con el gran Johan Cruyff. El ‘Cholo’ y el ‘Flaco’ se cansaron de hacer paredes con los azulgranas y ganaron una liga en la que golearon 5-0 al Real Madrid en el mismo Santiago Bernabéu. El trato entre el iqueño y el holandés traspasó los terrenos de juego y se trataban de compadres. En reconocimiento a esa amistad, Hugo puso de nombre Johan a uno de sus hijos.

El gran Hugo Sotil coincidió con Johan Cryuff en el Barcelona y salieron campeones en la temporada 73-74.(Foto Difusión)

El ‘Nene’ y el ‘Torpedo’

Por la cabeza de Teófilo Cubillas jamás pasó que algún día compartiría equipo con Gerd Muller que fue nuestro verdugo en México 70. Aquella jornada el ’Torpedo’ sólo necesitó 20 minutos para hacernos un hat trick en el 3-1 de los germanos sobre el equipo de Didí. El descuento blanquirrojo fue del ‘Nene’ que entre los años 79 y 81 tuvo de compañero al goleador alemán en el Strikers de los Estados Unidos.

El ‘Maestrito’ y Diego

Nolberto Solano se dio el lujo de alternar con uno de los más grandes en Boca Juniors. ‘Ñol’, con su calidad, se metió al bolsillo rápidamente a un Diego Armando Maradona que lo bautizó como ‘Maestrito’. Fue el año 97 y el ex asistente de Ricardo Gareca lo recuerda así: " A Diego le debo mucho, con ese apodo mi cotización subió un millón de dólares” . Una temporada después el Newcastle contrató a Solano y ahí también la rompió.

Nolberto Solano se dio el lujo de jugar con Diego Armando Maradona.(Foto: Agencias)

También habría que nombrar a otros cracks que jugaron con históricos del fútbol. Así tenemos a José del Solar que en el Valencia coincidió con Romario, a Miguel Rebosio que jugó con David ‘Guaje’ Villa en el Zaragoza y a Claudio Pizarro que en el Bayern tuvo de compañeros ganadores de un mundial como Manuel Neuer, Xavi Alonso, Xavi Martínez y Tono Kross

