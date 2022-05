¡Mi gente de ‘La Fe de Cuto’! ¿Vieron las tres partes de la entrevista a Roberto Martínez? Disfruten, compartan, comenten. Es para ustedes. Ahora, también muchas gracias por seguirme los lunes en mi columna de Trome.pe y todos los viernes en el estreno de cada programa. Hoy les voy a contar el día más triste de mi vida en el fútbol.

TE VA A INTERESAR | Christian Cueva contactó de emergencia a su coach José Neyra y voló a Arabia |VIDEO

No, no fue cuando me fallé un gol, tampoco cuando perdí un clásico o me pelee con un amigo. Fue cuando me botaron de Universitario de Deportes. En mi cumpleaños. Así como lo leen.

Uno puede tener días buenos o malos. Alegres o tristes. Pero cuando te pasa algo justo en el día de tu onomástico, siempre se te queda grabado. Fue un 3 de abril de 2007. Nunca lo olvidaré, porque fue muy duro.

Me sumí en la tristeza más grande, claro ante la opinión pública me mostraba fuerte e inquebrantable, pero lo cierto, es que por dentro sentía que era el fin del mundo. Soy un grandazo sentimental y me quiebro por dentro. Ya lo saben.

ADIÓS, UNIVERSITARIO DE DEPORTES

La historia, en resumen, comenzó así. El técnico Jorge Amado Nunes había sido destituido del primer equipo por la administración que lideraba Alfredo González, que en paz descanse.

Justo en el camino se daban las elecciones del club y el ‘Cenizo’ se sumó a la lista que finalmente salió elegida. Esa directiva estaba encabezada por don Gino Pinasco y en su equipo estaban muchas personas a las que le tengo mucho aprecio. Ahí estaban don Jaime León y también Juan Carlos Noli, hombres plenamente identificados con la ‘U’ y con mi persona desde que llegué cuando todavía era un ‘Guagüita’.

Pero la atmósfera, tras las elecciones, había dejado un sinsabor muy peligroso en la interna crema. Un ‘nosequé’ que se hizo peor cuando la nueva directiva asume, despide al entrenador Édgar Ospina y trae de vuelta al cargo a Jorge Amado Nunes.

Un dato clave: el paraguayo, en su primera aventura como DT del equipo, había acabado mal su relación con la gran mayoría de jugadores.

El regreso tan voceado de Nunes generó un ambiente muy cargado en la interna del plantel. Principalmente por la forma cómo se manejaba con los futbolistas. Eso desató una guerra en la intimidad del grupo que terminó con la salida de siete jugadores.

Se dieron acusaciones de grueso calibre. Como que los ' borrados’ se habían visto con ‘echandía’ en un partido que perdimos ante la San Martín. Decir que uno se dejó ganar es lo peor que le pueden insinuar a un futbolista. Méntale la madre si quieres, nunca le digas que se vendió y perjudicó a su equipo.

LA LISTA DE JORGE AMADO NUNES

Nunes hizo lo más fácil para él, aunque para muchos era lo más complicado. La suerte estuvo echada para Gregorio Bernales, Piero Alva, Alex Magallanes, ‘Chemo’ Ruiz, el paraguayo Aldo Jara y quien les escribe esta historia.

Así, el ‘Cenizo’ repitió aquel episodio cuando en 1995, él y la legión de paraguayos que estaban en esa época (Edgar Denis, Juan Yrala y Celso Guerrero) fueron sacados de Universitario de Deportes por el entonces técnico Sergio Markarián.

Los directivos olvidaron lo pasado. Como todo pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla, lo mismo pasó en la ‘U’. Se dejaron llevar por la versión del entrenador y no fueron capaces de ingresar a la intimidad del plantel, donde se hablaba de la realidad de las cosas.

Poquito tiempo después, los dirigentes lo ‘descubrieron’ y una vez más destituyeron del cargo a Nunes. Pero el daño ya estaba hecho. Los jugadores fuimos maltratados y manchados en nuestra honra. Y ni hablar del billete, el club se vio afectado por la salida de varios futbolistas en el lado económico.

Tras la derrota ante San Martín en el estadio Monumental por 3-0 fue el momento más crítico. Fue un trago amargo. Se venía mi cumpleaños. Esa noche, me dieron la serenata.

‘HUACHANO’ ME DIO LA PEOR NOTICIA DE MI VIDA

Al día siguiente, me prestaba a tomar mi desayuno cumpleañero, era un día libre, tener un día familiar por mi onomástico. En la sobremesa de mi desayuno entra una llamada de José Lara, el Huachano, quien ahora es mi productor en ‘La fe de Cuto’, y me da la noticia.

¿Qué hice? Me estaban diciendo que me botaban de mi casa, del lugar que me dio identidad, que me ayudó a no irme por el mal camino. ¿Se imaginan que los echen como perros de su casa de toda la vida y para siempre?

Sin embargo, en ese momento lo tomé con calma. Tenía contrato por la temporada 2007 y 2008, pero me quedé con una desazón que, conforme fueron pasando las horas, se convirtió en una pesadilla. ¿Feliz cumpleaños? Ja.

El día seguía su curso. Sentí morir conforme avanzó la información por todos lados y las llamadas de los medios se hicieron cada vez más insistentes.

Conforme pasaron las horas, me pregunte mil veces qué sería de mí. A dónde iría. Así me venían a la mente mil preguntas. Hasta que en un momento me quebré.

Comencé a llorar de impotencia, de sentir ese miedo de lo que sería de mi vida si ya no estaba en la ‘U’. Lloré para mí. En tanto, para la prensa estaba fuerte, rudo, era Luis ‘Cuto’ Guadalupe, el inquebrantable. Capaz de poder soportar todo y salir de ese momento. Tuve que hacer la del payaso, que ríe por no llorar... Sin duda fue un cumpleaños inolvidable... Nos vemos el próximo lunes.