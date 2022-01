Mi gente maravillosa de ‘La Fe de Cuto’, leo los comentarios y están disfrutando de la primera parte de la entrevista al ‘Checho’ Ibarra. Es una historia de vida espectacular, un relato que merece una película. Él tenía tanta hambre por las redes del arco así como yo por mi sopa seca. En los últimos días, estuve por Piura, recorriendo cada zona de esa linda y calurosa ciudad del norte del Perú. La gente me reconoce y me pide una foto. A cada instante me recuerda que la fe es lo más lindo de la vida. ¡Gracias, Piura, por tanto cariño!

Normalmente, cuando uno es futbolista recorre muchos lugares a los que debes ir a jugar contra el equipo local. Marcas varios puntos en el mapa, pero casi siempre solo conoces el aeropuerto, el hotel y el estadio. Tienes que estar concentrado o vas en bus. Hasta te llevan, tú no sabes cómo son los trámites. Todo te lo hace el personal de logística.

Ahora es diferente. He conocido la nueva ciudad de Valle Sagrado Piura, he podido conocer el centro de la ciudad, la playa de Colán, he recorrido la plaza central de Sullana. Imagínense, los piuranos son buena onda, muy amigables y generosos con mi persona. Es una sensación diferente. A veces parezco un niño al que llevan por primera vez de viaje. Pero cuando camino por las calles, me abordan y entonces vuelvo a ser el ‘Cuto’, ya no el futbolista sino el conductor de ‘La fe de Cuto’ y los fans me saludan, me piden autógrafos y me recuerdan que me siguen a través de todas la plataformas de Trome, el diario papá.

Recorriendo Sullana y ese calorcito que te abraza, mi mente se trasladó a los años cuando le daba a la pelotita. Ese estadio ‘Campeones del 36′ era una verdadera olla a presión. Encima, los partidos los programaban a la una de la tarde. ¡¡Qué abuso!! Un verdadero infierno para los equipos visitantes. Ya me imagino lo que vivirán nuestros muchachos de la selección peruana este viernes cuando jueguen en el ‘Metropolitano’ de Barranquilla, ante Colombia, por las Eliminatorias.

El calor es un rival más al que hay que vencer. Alianza Atlético tenía jugadores que eran muy terribles en el ataque como el ‘enano’ Chiroque o el ‘Burro’ Ascoy. ¡Eran una pesadilla!

Camino a dicha ciudad agarro mi celular y le pego una llamada al ‘Periquito’ Chiroque. Me responde desde sus tierras, allá en La Pilca. Me cuenta que ahora se dedica a administrar sus territorios y está cultivando limones. Después de unos minutos de charla sentamos las bases para un negocio. Pronto, el restaurante ‘Cuto 16′ recibirá su cosecha de limones para preparar el rico cebiche. Luego de unas coordinaciones hemos quedado para otro día volver a Piura y llegar hasta sus dominios y poder reencontrarnos luego de varios años.

EL DÍA QUE CAMPEONAMOS CON UNIVERSITARIO EN PIURA

De regreso a la ciudad, seguí paseando por Piura. En eso pasé por el hotel Río Verde, que ahora se llama Casa Andina, donde en 1999 celebramos el título del Apertura con Universitario de Deportes. Ese día le habíamos ganado a Alianza Atlético de Sullana con goles de Paolo Maldonado y el brasileño Leonardo Cornelio por 2-0.

Con ese triunfo fuimos inalcanzables en la tabla de posiciones. Pero el partido no se jugó en Sullana. Lo recuerdo muy bien. Muchos días antes del encuentro, por la última fecha del primer torneo de ese año, el presidente crema Alfredo González, que en paz descanse, ya había analizado lo que se venía.

Él era bien astuto para los temas dirigenciales, con él se empezaba ganando desde antes de jugar. Al ver la cantidad de hinchas de Universitario que iban a ir a Piura, se reunió con los directivos de Sullana para llegar a un acuerdo sobre la localía. Los ‘Churres’ tenían como sede principal el ‘Campeones del 36′ y la sede alterna era el estadio ‘Miguel Grau’. La idea era no ir a Sullana, era jugar el partido en Piura.

Al acuerdo que llegaron los directivos fue el siguiente: El duelo se jugaría en el ‘Miguel Grau’, a la hora de siempre. Universitario compró la taquilla al Alianza Atlético por 40 mil dólares y se encargó de toda la organización. Ese día todo salió redondo. Viajamos el viernes por la noche al norte y nos alojamos en el hotel ‘Río Verde’.

LUCIMOS EL BICAMPEONATO EN MATUTE

El sábado entrenamos a las 11 de la mañana. El domingo ganamos y celebramos en la piscina del hotel. Allí terminamos los jugadores bañados y tomando nuestra cervecita Cusqueña. Todos nos metimos a la piscina, es parte del calor de un festejo. Al único que no pudimos aventar a la piscina fue a don Alfredo González.

Todo hincha crema que se respete debe saber esa historia y recordar aquel título crema. Después todos terminamos celebrando, completamente mojados, lo que sería el primer paso para luego conseguir el bicampeonato ante Alianza Lima y en su casa. Gracias, Piura, por tanto cariño y por recordarme los años maravillosos de Universitario.

Siempre los tengo en mi ‘bobo’. Y ya que estuve por aquí les recomiendo no dejar de saborear su piqueo de caballas, un seco de chabelo y tomar su clarito en poto. ¡Nos vemos el próximo lunes, mi gente! Y los viernes, ya saben: ‘La fe de Cuto’, un programa con harto aguadito, jajaja.

