Los clásicos encierran mil historias, hoy contamos una desde Matute, donde una generación de ‘Potrillos’ hizo maravillas con la pelota, los duelos entre Alianza Lima y Universitario despertaba lo mejor entre los destinados a marcar época en el fútbol peruano, como Daniel Reyes, ‘Pacho’ Bustamante y Braulio Tejada, pero sin duda era Luis Escobar, ‘El potrillo’, quien fue el diferente de esa generación y en un duelo ante la ‘U’ sorprendió a sus compañeros y hasta su propio entrenador.

Lucho estaba llamado a ser el crack de los 90, tenía sólo 16 años, pero ya mostraba clase y en los clásicos siempre aparecía y dejaba su sello. Algunos le cuestionaban algunas poses, pero Didí sabía como tratarlo. El día de un partido ante la “U”, el ‘potrillo’ salió a estirar las piernas en la Villa íntima y se cruzó con su compañero Wilmar Valencia

‘Bam bam’ quiso picarlo de cara al choque con los cremas y le recriminó por no haber viajado a un partido en provincias. “así que no te gusta jugar fuera de Lima, espero que hoy hagas algo”. El delantero no se quedó callado y respondió rápidamente: “quién eres para reclamarme, yo sólo hablo con el entrenador y los que están a mi altura. Además siempre ganamos con mis goles y cobras tu premio. Acaso no es así”.

Luis Escobar y Roberto Martínez amigos y rivales en los clásicos (Foto: El Peruano)

Luis Escobar a Didí : “Profe soy el mejor de Perú”

Didí que estaba cerca mirando todo calmó a su pupilo y le dijo “Lucho no le hagas caso, yo sé que eres bueno hoy te quiero ver.” Escobar fue un poco más allá. “Profe soy el mejor jugador del Perú y usted lo sabe y dentro de poco seré el mejor del continente, ya me verá triunfando en el exterior”. El brasileño cigarro en mano y sentado en una silla sonrió y dijo vamos a ver.

A la hora de la verdad, Universitario se hizo dueño del partido, el mediocampo integrado por Lucho Reyna, Fidel Suarez y el ‘Diablo’ Drago impuso condiciones y le ganó la partida a los ‘Pacho’ Bustamante, ‘Foreman’ Illescas, ‘Bam Bam’ Valencia y ‘Pelé' Casanova. Al promediar el primer tiempo Fidel Suárez sombreó un balón a “Caico” Gonzales Ganoza y puso el 1-0 para los merengues que eran dirigidos por el brasileño Texeira.

Luis Escobar empezaba a brillar como figura en los clásico (Foto: El Peruano)

Luis Escobar no aparece y manda la ‘U’

La ‘U’ pudo hacer un gol más, pero ‘Cochoy’ Rey Muñoz y el “Loco” Seminario no estuvieron acertados en la definición. El primer tiempo fue de claro dominio merengue y en camarín íntimo nadie sabía explicar por qué no aparecía el equipo. Luis Escobar estaba desasistido y ‘Pipo’ La Rosa, igual. Todos esperaban la charla y el replanteo de ‘Didí’, pero el técnico no dijo nada.

Hubo algún que otro reclamo de un experimentado, pero nadie tomó la palabra y hubo que regresar al campo a jugar los segundos 45 minutos. El equipo salía cabizbajo cuando de repente el veterano entrenador se acercó donde el ‘Potrillo’ Escobar y le dijo: “Lucho me mentiste, no decías que eras el mejor jugador del país y pronto brillarías en el extranjero. Hoy no puedes con Eugenio y Requena. ¿Estás jugando?“, le soltó el brasileño.

Aparece el ‘Potrillo’ Luis Escobar en el clásico

Luis Escobar sintió la ‘pegada’ y miró fijamente al estratega y le respondió: “Tranquilo ‘profe’ estaba calentado ahora va a ver al mejor jugador del Perú”. El crack no mintió, fue la figura del segundo tiempo, hizo dos goles (55′ y 85) Alianza Lima volteó el partido y cuando acabó el encuentro se fue corriendo donde ‘Didí', lo abrazó y le dijo al oído: “Nunca más vuelva a desconfiar de Luis Escobar, ¿Soy o no el mejor del país?”. Cuando llegaron al camarín, “Bam Bam” lo quiso abrazar para felicitarlo y el delantero salió con una más de sus recordadas poses: “Tú cobra tu premio, nomás, por correr y patear y déjame el fútbol a mí, que para eso soy el crack del equipo”. Así era el que para muchos tenía todo para marcar una época y llegar a la altura de los elegidos.

