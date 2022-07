En los años 70 y 80 fue el terror de los arqueros y defensas rivales. Ernesto ‘Chivo’ Neyra destacó con las camisetas de Alfonso Ugarte, Melgar y Universitario de Deportes con las que brilló y se cansó de hacer goles. El ex delantero elogia el gran momento del cuadro rojinegro y de Luis Iberico y cree que están para grandes cosas siempre y cuando aprovechen las ocasiones de gol.

Qué opina del buen momento de Melgar?

Es una campaña extraordinaria, es muy bueno lo que están haciendo. Todo es fruto de un trabajo planificado. Nos merecemos el Apertura y seguir en la Sudamericana.

¿Cuál es la virtud de este equipo?

El juego en conjunto es la fuerza de este equipo. Además, se mantiene una base con Arias, Cáceda, Cuesta que regresó, Joel Sánchez y los chicos que salen como Reyna, Ramos y Deneumostier.

¿Le gustó el equipo en Colombia?

Teníamos que haber ganado 2-0 o 3-0 como mínimo.

¿Melgar fue más que Deportivo Cali?

Claro, lástima que Luis Iberico se apuró en definir. Le faltó tranquilidad cuando se quedó sólo frente el arco. Si la mete otra era la historia.

Para la revancha regresa Bernardo Cuesta…

Es un crack y nos vendrá muy bien.

¿Qué opina del delantero argentino?

Es un gran definidor, el goleador histórico, pero no tiene que irse del club, porque cuando salió de Melgar le fue mal.

Luis Iberico recibe algunos conejos de goleador arequipeño (Foto: AFP)

‘Chivo’ Neyra : “Que Iberico se vaya al extranjero, per que no regrese en seis meses”

¿Le gusta Iberico?

Claro que sí, se está consolidando, sólo le falta no perderse los goles en los momentos claves. Luego que se vaya a jugar al extranjero, pero que no regrese a los seis meses como pasa con otros chicos.

¿Cómo ve el choque del miércoles?

Si estamos acertados en la definición debemos ganar 2-0 o 3-1.

¿Algo que no le guste de Melgar?

Dos cosas. Si ya se sabe que Néstor Lorenzo se va, por qué todavía no hay un reemplazante. El nuevo técnico debería estar viendo los partidos para que vaya conociendo al plantel.

¿Lo otro?

Que no se piensa en el futuro. El club no tiene una cancha propia, los chicos de menores parecen gitanos, entrenan en diferentes sitios porque Melgar no tiene nada.

Usted integró el equipo que ganó el título del 81, ¿Qué recuerdos?

Éramos una familia, nadie se creía mas que nadie. Nos propusimos ser campeones y lo conseguimos.

Ernesto Neyra: “Nací de Camaná, pero soy hincha de la ‘U’”

También jugó por Universitario…

Fue cumplir un sueño, desde los ocho años anhelaba jugar por Universitario y lo cumplí. Soy de Camaná y jugué por Melgar, pero soy hincha de la “U”.

Estuvo en el clásico que ganan 6-3 en Matute...

Ese día es inolvidable, di tres asistencias y metí el cuarto gol. No iba a jugar porque el titular era Percy Vílchez, pero cuando Scarone me dice que arranco me sorprendió, ese 1979 fue mi mejor año.

La crema lo marcó…

Llegué tarde al club, si llegaba antes hasta ahora seguiría en Lima. Jugar con un maestro como Roberto Chale a quien lo vi brillar en México 70 fue espectacular.

En la Selección no tuvo mucha suerte…

Tenía por delante a Muñante, Oblitas, ‘Patrulla’ Barbadillo, Percy Rojas que destacaban en el extranjero y eran cracks. Sólo estuve en algunos amistosos, pero igual alterné con César Cueto, Julio César Uribe y enfrenté al más grande.

¿Cómo es eso?

Recuerdo que con la Selección jugamos un amistoso contra el Argentinos Juniors de Maradona. Lástima que no me tomé una foto con él.

'Chivo' Neyra, gloria de Melgar, exige que cuadrorjinegro trabaje en el futuro con menores yque ya tenga nuevo DT (Foto: GEC)

‘Chivo’ Neyra: “‘Panadero’ Díaz me pegó y casi me saca de la cancha”

¿Contra que otros grandes jugó?

Una vez la selección argentina vino para una aclimatación en Arequipa, Cuzco y Puno. Ganó en los dos primeros partidos pero en Puno les hicimos el pare y empatamos 2-2 con goles de mi compadre José Leyva.

¿Quiénes estaban en ese equipo?

Recuerdo a Fillol, Alonso, Luque, Kempes, Bertoni entre otros grandes que luego serían campeones del mundo.

¿Qué jugador le pegó más fuerte?

Yo era muy veloz y no de driblear mucho, por eso los defensas no me agarraban, pero el ‘Panadero’ Diaz me chapó una vez y casi me saca la cancha. Sólo me rozó y no sabes lo que dolió, era bravo, pero no malero.

¿A qué delantero admiraba?

A ‘Perico’ León. Tenía un colchón en el pecho, cómo la paraba. Todavía recuerdo el gol que le hizo a los argentinos para ir a México 70.

¿Quién le puso chivo?

A mi papá, que fue un gran jugador, le decían así y por eso cuando debuto me empezaron a llamar igual.

¿Un crack con el que jugó?

Walter Daga. Lo llevó Walter Milera al Alfonso Ugarte y como tenía su pancita, le pusimos ‘guatín’, pero la ponía donde quería.

¿Por qué quedamos fuera del mundial?

Nos adelantamos con los festejos, no creíamos fijos. Los penales son una ruleta rusa. No critico a Valera porque tuvo los coj…de ir a patear. mientras los experimentados se borraron.

¿Sigue ligado al fútbol?

En la provincia de Aplao trabajo para la municipalidad con la escuela ‘Los chivitos Neyra’. Es para chicos de 15 y 16 años y hay algunos con condiciones. ( José Reynoso Alencastre).

