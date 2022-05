DESESPERADO. Así se encuentra el ex jugador de Universitario de Deportes, el chileno Luis Núñez, quien purga prisión preventiva en la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago y tras impacientarse por la falta de celeridad de su caso donde ha sido imputado por homicidio empezó una radical huelga de hambre.

El exdelantero crema fue arrestado hace 28 meses por la policía y ha pasado más de dos años meses entre rejas con un estricto régimen carcelario, pues no puede salir al patio por las amenazas que hay en su contra, por lo que muchas veces tiene que pasar 24 horas encerrado, en algunas ocasiones puede salir 3 horas a un área común, una situación que le parece insostenible.

“ Le comunico al señor alcaide que doy inicio a una huelga de hambre seca (comida y agua). El motivo es manifestar mi molestia contra el fiscal Rodrigo Chinchón, ya que llevo más de 28 meses en una causa en la que yo soy inocente de lo que se me acusa ”, expresó Luis Núñez, quien aún no recibe sentencia sobre su caso.

Un asesinato en medio de una balacera podría dejar privado de libertad por el resto de su vida a Luis Núñez, el chileno que llegó a Universitario de Deportes en 2007 y fue dirigido por Ricardo Gareca.

Luis Núñez escapó y fue caputrado en el 2020

El delantero, que también jugó en la Universidad Católica y la selección de Chile cuenta el infierno que vive tras estar en un lugar equivocado. “ Estoy en una cárcel de máxima seguridad con régimen de 21 horas encerrado. Hoy me encuentro aislado por problemas de la misma causa. Todo ello me ha llevado a tomar esta decisión ”, agregó el ex jugador de Universitario de Deportes.

Luis Núñez escapó y fue caputrado en el 2020 (Foto: @24 horas.cl)

Luis Núñez es imputado por su participación en un homicidio que sucedió en el barrio de La Legua, en la Comuna de San Joaquín, en el 2018. Pese a declarar su inocencia en este acontecimiento trágico, el goleador escapó de su país y pasó 480 días prófugo de la justicia de Chile hasta que fue capturado en febrero del 2020.

Luis Núñez cumplió su sueño de niño con ‘La Roja’

Atrás quedaron los momentos felices para el exatacante de 42 años que defendió las sedas de Universitario de Deportes, durante la campaña 2007. Sin embargo, el momento más feliz de su carrera y de su vida se daría el 28 de marzo de 2007 cuando el goleador jugó un segundo tiempo con la camiseta de la selección de Chile, en un amistoso contra Costa Rica.

Luis Núñez ocupó el lugar de Humberto Suazo en el complemento y disputó 29 minutos en lo que sería su primer y último partido con el combinado nacional. Aquel amistoso se jugó con futbolistas del medio local y algunos de otras ligas de Sudamérica y sirvió de preparación para la Copa América 2007.

Luis Núñez tuvo un recordado paso por el fútbol peruano (Foto: GEC)

El exdelantero identificado por los colores de la Universidad Católica, jugó también en Palestino, Ñublenze, O’Higgins, Huachipato y Deportes Concepción, donde el 2012 firmó su retiro. Sin embargo, luego de finalizar su carrera profesional, todos sus sueños se convirtieron en un verdadero calvario.

