‘La Fe de Cuto’ empezó su periplo por el norte del país como parte de ‘La Ruta de la Fe’ y el primero en recibir a nuestro querido ‘Cuto’ Guadalupe fue Luis ‘Pompo’ Cordero. El exjugador de Universitario reveló secretos de su carrera futbolística.

“Con Mario Gómez la rompimos en una Sub 20, éramos figuras y no fuimos al Mundial por un gol de Chile en posición adelantada. Los empresarios llenaron nuestro hotel, pero como había pasado un tema de estafa a Jean Ferrari, Alfredo Gonzales nos dijo que no firmáramos con nadie. A mi me llamó una chica, me dijo que Bayer Leverkusen ofrecía un millón y medio de dólares por mi pase , pero la ‘U’ quería esa cantidad por el 50 por ciento. Fui a hablar con Alfredo y me demostró que era un ‘viejo zorro’”, relató el ‘Pompo’.

El popular ‘Gordo’ Gonzáles pretendía vender al ‘Pompo’ por más del millón y medio que Bayer Leverkusen ofrecían por él. En ese sentido, el dirigente tuvo que abrir la billetera para que Cordero no se arrebate por el pase fallido.

“Me dijo que a Pablo Aimar, que también había destacado en ese Sudamericano, lo vendieron al Valencia por 25 millones y cómo me iba a ir yo por millón y medio. “Pero Aimar es argentino pues”, le respondí. Además me señaló que yo tenía para otra Sub 20 y una Sub 23, que estuviera tranquilo”, relató.

“ Luego le dijo a la señora Mirtha, que era quien nos pagaba, que me hiciera un cheque por 20 mil dólares para que firme por otros 4 años con la ‘U’. Yo con esa plata era millonario jajajaja y me compré mi Toyota Corolla verde, que era de segunda a diferencia del tuyo que era del año”, sentenció.

¡Cómo está mi gente hermosa de ‘La fe de Cuto’! seguimos recargados, pero ahora hicimos las maletas y nos lanzamos en una gira por el norte del país donde ningún personaje se va a salvar. Nuestra primera parada es Trujillo y aquí nos encontramos con mi tocayo, mi amigo y un gran personaje: Luis el ‘Pompo’ Cordero que hasta ahora me debe una visita a mi restorant ‘Cuto 16′.

En esta primera parte de la entrevista vamos a viajar en el tiempo al pasado, a los inicios del ‘Pompo’ en su barrio, luego en Surquillo y finalmente la llegada a Universitario donde nos tocó compartir equipo y festejos de campeonato. En esas épocas de gloria de ‘hambre’ y ‘sed’ que pasamos en la ‘U’.

Sin más preámbulo mi gente, y con un clima espectacular en esta ciudad, les dejo la charla con el ‘Pompo’ Cordero que trae eso que tanto les gusta y les aloca, el ‘Aguadito’ para que lo disfruten. Y saben, no importa en cuál parte del Perú estemos: La Fe es lo más lindo de la vida.

