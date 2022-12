¡Mi gente hermosa! ‘La Ruta de la Fe’ no para y esta vez nos ponemos goleadores. Visitamos a un atacante que dejó huella tanto en nuestro país como en Argentina, estamos hablando de Roberto ‘Malingas’ Jiménez.

Con ‘Malingas’ hablamos de sus humildes inicios y de como poco a poco se hizo un nombre logrando emigrar. Además, también conversamos de todo lo que aprendió del profesor Gareca, las broncas de las que fue testigo en los vestuarios, el polémico piquito con Donny Neyra y mucho más.

¿Cómo donde empieza tu carrera?

A los 14 años. Mi hermano le dijo al dirigente de su equipo apúntalo a mi hermano y no le hizo caso, le volvió a insistir, inscríbelo, pero nada. A la federación llegó un equipo al que le faltaba gente y le dijeron mi hermano. ¿'Culón’ tu hermano juega? Él me dijo si quería jugar allí y me inscribieron, cuando empecé a hacer goles, el directivo que me ‘puenteó’ dijo: por qué no me dijiste que tu hermano jugaba. En la segunda lo enfrenté y le metí tres goles. Ya reaccionó muy tarde. Terminó ese año y en esa emisora que los ha despertado en la mañana, me avisaron que tenía una llamada. En el pueblo solo había un celular. Yo estaba haciendo educación física en el colegio en una canchita y dije quién me va a llamar, tenía 15 años. Cuando de vuelta: Roberto Jiménez tiene una llamada, así que el profesor, me dio permiso para ir a contestar.

¿Y qué pasó?

Cuando agarré el teléfono era el profesor Jordano (técnico de la Sub 20 de Alianza Atlético de Sullana) y me dijo vente vamos a jugar la Copa Backus, pero no hay nada, ni pasajes, ni comida y tú ve donde duermes. Ya profe yo voy, cuando pregunte. Hoy termino de escoger la gente, me dijo. Mi papá llegaba de la parcela y yo ya salía con mi mochila. Me han llamado del Sullana le conté, pero cómo te vas a ir y el colegio, me preguntó. El colegio lo vemos después…ja, ja, ja. MI hermano vivía en Sullana y me iba corriendo al entrenamiento, tenía casa y comida. Cuando escogieron los treinta me pusieron al último la gente se preguntaba, pero si este vino recién hoy. Empecé la Sub20, gol, gol y gol. Vino Lander Alemán y dijo: Al chico Jiménez, que vaya a entrenar con los mayores. El primer año fue duro no jugué nada.

Malingas: le lavaba las zapatillas y ropa a mis compañeros

¿Cómo que le lavabas las zapatillas?

“Ese año le lavaba las zapatillas a ‘Manzanón’ Hernández, su ropa también. No me pagaban en el club y me ‘recurseaba’. Preguntaba: ¿vas a mandar a lavar tu ropa? Dámela a mi yo te la lavo. Yo mismo era, me reunía mis 200 o 500 dólares lavando zapatilla y su ropa también. Como vivía en ‘La Casa del Jugador’, le gente llegaba a las 2 de la mañana me levantaban: Roberto anda compra chaufa y corría a comprar. Checho Ibarra, Leao Butrón y Martín Vásquez. Ese metía patada , pero como yo era servicial cuando había partido de práctica él decía hay que apoyar al muchacho y ya no me reventaban.

¿De qué jugabas?

Yo entrenaba una hora antes y me quedaba una hora después. Yo no empecé como delantero. En el colegio jugaba con defensa central o como volante. Yo llegué a Sullana y Mario Palacios me dice: tú te vas de ‘nueve’, pasa que yo le pegaba fuerte, aprendí a aguantar la pelota y a cazar los rebotes. Yo no hice divisiones menores, las hice aquí en la tierra, en la chacra armábamos una pelota de medias y jugábamos con mis tíos y mis primos.

¿En esa época en qué momento debutas en la profesional?

En el 2003 debuté en Arequipa, me dan minutos y en un córner me choca en la rodilla y empatamos. De rebote mi primer gol. En el 2004, Chiroque y yo íbamos adelante en la pretemporada, pero el nano sacaba una cuadra de ventaja.

Cuto cuenta cómo Chiroque humilló a ‘Bolt’

Tenía buena resistencia...

Chiroque tenía un físico envidiable, y era ‘cachoso’. El enano te ganaba los partidos.

Un día lo dejó tirado de cara a (Luis) Advíncula cuando llegó con Cristal a Chiclayo, lo dejó en ridículo, la gente se reía en la tribuna, era campo sintético, cuando el negro reaccionaba, Chiroque ya estaba por allá y cuando frenaba parecía ‘Matrix’.

Ese 2004 se lesionaron los delanteros y me tocó debutar, arriba estamos Chiroque, Pedro García y yo. La pivoteaba y Pedro la metía, así metimos tres goles en Arequipa. A la siguiente hice tres goles en Sullana ante Cristal, después de eso nadie me sacó, En Sullana no nos ganaba nadie.

Galliquio amenaza a Malingas

Cuéntanos unas anécdotas de ese camerín...

Para nosotros que nos saquen un empate era perder, por eso un día ante Universitario me agarré con Galliquio, lo chocaba lo hacía correr, En los últimos minutos lo choque, me miró y me dijo. ‘Oe cholo conch… déjate de huev… deja de correr, te voy a reventar vas a ver. A la otra seguía y seguía. Terminaba el partido y estaba entero yo. La gente de Lima también se animaba, el ‘Cholo’ Casas, ‘Chino’ Huamán, salían con una sed, paraban recién el jueves para el partido de práctica. Margarito rojas también y Johan Sotil, imagínate con el calor a Johan que le gustaba su cerveza”

‘Zorro’ Alva le pega a Butrón

Cuéntanos una anécdota con Piero Alva...

En el 2005 llega Piero Alva, me ayudó mucho, él me decía Cholo vamos al gimnasio y me sacaba desde las 3 de la tarde, salía con su short de playa, sandalias y su polo en el hombro. Un día tuvo un altercado con Jair Butrón, él no sabía que Piero va al frente. En una pichanga el zorro se pierde un gol. ‘Así te acostumbras, porque en el partido también te pierdes los goles’. Como dices, preguntó el ‘Zorro’. Claro pues en el partido te pierdes lo goles. “Ah, ya”, le dijo Piero.

¿Y qué pasó?

Terminó la pichanga se fueron al vestuario, la gente se bañaba Jair estaba sentado frente a mí. Yo ya sabía lo que iba a pasar. Llegó y ‘plaaaaj’, le metió un lapo. ¿Qué me dijiste? ¡Repíteme, párate! Nunca se paró Jair, y eso que era grandazo. No le dijo nada, ni le respondió. Le apuntaba el dedo en la cabeza y nada”, dijo con sorpresa el piurano. A mí una vez Jair me reventó y como tenía el respaldo de Piero lo encaré. Le dije como vas a hacer eso si somos del mismo equipo, compañeros, me le fui encima”, contó.

San Lorenzo : me quería regresar a los tres días

En el 2006 te transfieren a San Lorenzo, ¿cómo fue eso?

En el 2006 me llama San Lorenzo. Supuestamente yo tenía la propuesta para ir a la ‘U’, el presidente dijo que no pedían mucho y también tuve otra propuesta de Rusia y tampoco me dejó ir. Yo tenía cuatro años y quería irme. Sale lo de San Lorenzo y yo ya no le creía. Tal día viajamos y nos fuimos. Cuando llegué fue para hacer la pretemporada a la semana me quería regresar, al tercer día no podía levantarme de la cama. Si no es por mi pata Tula, él que me levantaba de la cama. ‘Vamos, gordo’ allá te ponemos una inyección, pasando los diez días ya era otra cosa.

Roberto 'Malingas' Jiménez cambió los campos de fútbol por las parcelas de cultivo.

San Lorenzo: te quemaban la ropa si no combinabas bien

¿Cómo era Ruggeri?

Medios años con el ‘Cabezón’ Ruggeri y luego llegó Ramón Díaz y salimos campeón. El cabezón te decía las cosas de frente, dos horas antes se reunían a tomar mate y su fatura. Esperaban que llegaras mal vestido o no combinabas y te quemaban la ropa. Son facheros. Un día antes tenía que ordenar mi ropa, ya nos tenía locos, la ponían en el arco quemada. No tienes espejo te decían. Te tenías que regresar con la ropa del club. Gracias a Dios nunca me lo hicieron a mí.

San Lorenzo: Pelado Díaz ofrecía camionetas por ganar 4 partidos

Y ese año campeonan, ¿Cómo fue ese proceso?

Ramón Díaz no te mataba mucho, era cabulero y era táctico. Gimnasio y reducido. También te motivaban muchachos ganan estos cuatro partidos ven esa camioneta la venden y se reparten la plata. El ‘pelado’ cumplía, no sé como hacía pero entregaba la camioneta. El capitán también arreglaba todo con el técnico decía mañana se entrena en la tarde porque tenemos un asado. Se quedaban hasta la seis de la mañana, porque el asado era camino Mar de Plata. Tres de la mañana regresabas a Buenos Aires y se metían al boliche hasta las seis de la mañana. Otros días entrenaban alas nueve de la mañana y ellos normal. ‘Dale peruano, te gusta la noche, corre… jajaja’, así me decían.

San Lorenzo: Parrilla con 20 mujeres

‘Pocho’ Lavezzi era el más jodido, era el diablo porque estaba soltero yo también. En las parrilladas él decía ¿Qué puro hombre? No me voy a coger al peruano ¿no? Entonces tocaban el portón y entraban 20 chicas. Era la gestión del capitán, había una caja chica fuerte con un porcentaje de los premios y las multas. Nadie pedía cuota ni nada”

Malingas el jugador cábala

Luego te vas a Lanús y sales campeón. Eras la cábala...

Fui a San Lorenzo, salí campeón, fue Lanús y salí campeón también. Después llegué a Universitario y salimos campeones en el 2008 con Ricardo Gareca. Lo que pasa es que fue seguido por eso decían que era el jugador cábala. En San Lorenzo hice 10 goles, jugué bastante. En Lanús no jugué mucho, pero hice tres, pero hice los tres goles que fueron de campeonato, porque el equipo jugaba la Libertadores y chocamos con Estudiantes de La Plata, si ganábamos campeonábamos y yo entre en segundo tiempo y anoté el gol en el último minuto”

La jugada maestra de Ricardo Gareca en la ‘U’

Después llegas a la U, cuéntame...

En la ‘U’ había un problema, se había ido el goleador, Johan Fano, se había peleado con el profe y la gente quería a Fano. Los primeros partidos fueron duros, hice un gol de cabeza, pero después nada tres partidos ‘seco’ y Gareca me llama y me dice ¿Qué te pasa? Le hablé, le dije que estaba tenso y presionado. ¿Cuántos días quieres? para que te vayas a tu pueblo y te relajes y cuando ya estás para jugar vienes y me dices. Me vine a Piura, a Malingas y regresé un martes. Ya estoy le dije. Donny me apoyó y le dijo ya está profe, Nos tocó con Melgar en Arequipa, tres goles hice, ya ahí todo fue una fiesta cada partido.

Los ‘viajecitos’ de Donny Neyra

¿Cómo era ese equipo?

En ese equipo de la ‘U’ estaba Mayer Candelo, pero se lesionó y Donny entró y la rompió, ya no lo sentabas. Además, estaba su padre, en un partido de práctica tú le metías una patada y Gareca te gritaba ¡¡¡ Eh, pará!!!”.

Cuéntale a mi gente, ¿Es verdad que Gareca le daba permiso a Donny para que se meta un viajecito y regresara, era su cábala?

Es verdad. El profe le decía, ‘qué, no vas a pedir permiso’, era cabulero. El hombre arrancaba con la excusa que iba a ver a su hija y después regresaba bien contento ja, ja, ja. Se sacudía y decía ¿ya qué baile vamos a hacer hoy?

'Malingas' Jiménez contó su versión del beso con Donny Neyra en La Fe de Cuto. Foto: Composición.

Las cábalas de Ricardo Gareca

El profe Ricardo ya sabía...

Él antes de subir al bus se paraba en la puerta y gritaba ¡Hey reggaetón, reggaetón! Todos los viajes reggaetón y recién subía. Hasta que se perdía un partido y cambiaba de música. Si te veía con zapatos verdes ‘Hey, pará…’ anda cámbiate, te decía, anda cámbiate. No le gustaba para nada. Salieron esos chimpunes ‘Pedrator’ la tienda te los mandaba para que los lucieras y él te decía: no quiero ver ni un zapato verde. Entonces teníamos que regalarlos.

Pico con Donny Neyra

Cuéntanos la anécdota del Piquito...

Se había hecho una apuesta, nos poníamos a conversar, él me decía… Cómo vamos a celebrar. Vamos a hacer un baile, si haces un gol, te doy un piquito. Mil dólares, una apuesta, habla. Ya dije yo, pensé que se iba a olvidar. Dos a uno iba el partido y en el último minuto hago el gol. Yo pensé que iba a abrazarme y estaba esperándome en el medio de la cancha. Apúrate, me dijo, ¡Apúrate! El piquito pues huev…jajaja. Ya yo me acerqué dudando, también con esa jetaza ja, ja, ja. Él me ponía la cara.

Willy Rivas besucón con hilo

¿Qué pasó con mi sobrino Willy Rivas?

Algo así pasaba en el avión cuando te quedaba dormido, venía Willy Rivas y te besaba y te despertabas pues ja, ja, ja. Un día lo invitó a mi cumpleaños a Willy Rivas y llegó la gente. Willy Rivas con su shortcito blanco y cuando se levanta para pedir agua, se le notó que se había puesto ‘hilo dental’. Todo el mundo le preguntó y él dijo: sí me pongo hilo. Estaba mi señora mi hermana y mi viejo que no me van a dejar mentir. Ya con los besos dije no será de la ‘huacha’…”

‘Cafe con leche’ de ‘Tigre’ Castillo y Mendoza

¿Como te fue en el Godoy Cruz?

En Godoy Cruz, ‘Malingas’ coincide con el colombiano Jairo ‘Tigre’ Catillo. Las coloradas lo adoraban, se le regalaban porque le habían hecho fama de ‘malogrado’ en la televisión, es más, se bañaba solo porque no le gustaba que lo miren. Un día se la vi y le dije tu eres ‘pollino de año’, como el burro.

Jajajajaja...

Hicimos amistad cuando salíamos quería ir a comer fuera y yo le decía voy cocinar. Él me decía a mí me gusta el quemado, el arroz, ¡es concolón! Le dije y después me llevaba para que le cocine y cundo yo cocinaba me decía: tiene café con leche. Sí ahí hay en la refrigeradora. No huev… whisky y se ponía a tomar mientras yo cocinaba. Esa del ‘café con leche’ también la tenía Andrés Mendoza. El ‘Cóndor’ en la Copa América de Venezuela, me decía por la tarde vamos a tomar un café con leche y se acercaba al barman pedía y le daban dos tazas con coca-cola con ron. ‘Para mañana el entrenamiento’, me decía. Y todos los días iba por su café con leche”.