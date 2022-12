‘La Fe de Cuto’ temirnó su primera temporada rutera con un perosnaje entrañable en el norte del Perú, Roberto ‘Malingas’ Jiménez. El goleador campeón con San Lorenzo, Lanús y Universitario de Deportes contó un anecdota de vestuario que agranda la leyenda de Piero Alva como uno de los más ‘bravos’ a la hora de meter puñete, una fama que hizo retroceder a más de un grandazo con cara de malo, como en su momento era el rudo zaguero Jahir Butrón.

‘Cuto’ Guadalupe le recordó a ‘Malingas’ que alternó con su hermano Piero Alva en Alianza Atlético en la calurosa Sullana, donde tuvo un ‘cortocorcuito’ con el hermano de Leao Butrón que tenía fama de abusivo en el cuadro churre, hasta que le ‘jaló la cola al Zorro’.

“En el 2005 llega Piero Alva, me ayudó mucho, él me decía ‘Cholo’ vamos al gimnasio y salía a la calle con su short de playa, sandalias y su polo en el hombro. Un día tuvo un altercado con Jahir Butrón, él no sabía que Piero ‘iba al frente’. En una pichanga el ‘Zorro’ se pierde un gol y le dice: ‘Así te acostumbras, porque en el partido también te pierdes los goles’. Cómo dices, preguntó Piero. Claro pues, en el partido te pierdes los goles. ¿Así? Ah, ya, le dijo mi causa, tranquilo ”, contó el inicio del conflicto, dejando lo mejor para el desenlace.

“Butrón no respondió a cachetadón de Piero Alva”

‘Cuto’ ansioso le preguntó cómo prosiguió esa historia. “ Terminó la pichanga se fueron al vestuario, la gente se bañaba. Jahir estaba sentado frente a mí. Yo ya sabía lo que iba a pasar. Cuando llegó Piero y ‘plaaaaj’, le metió un lapazo. ¡Qué me dijiste! ¡Repítemelo, párate! Nunca se paró Jahir, y eso que era grandazo. No le dijo nada, ni le respondió ”, dijo con sorpresa, graficando el respeto que se habpía ganado en todos los vestuarios el delantrero.

“ Le apuntaba con el dedo en la cabeza y nada”, relató el piurano quien recordó tambien un cruce con Jahir. “Un día me reventó en un partidso de práctica y como tenía el respaldo de Piero, lo encaré. Le dije como vas a hacer eso, si somos del mismo equipo, compañeros, me le fui encima ”, contó el piurano.

Cuto y Malingas se juntan y comparten anecdotas en Piura (Foto: GEC)

Malingas desmiente acuerdo por pico con Donny Neyra

La versión de ‘Malingas’ Jiménez sobre ese beso polémico con Donny Neyra difiere en algunas cosas que contó el popular ‘Bidón’, de hecho, el exdelantero reveló que todo fue idea del habilidoso volante.

“ Se había hecho una apuesta, nos poníamos a conversar, él me decía… Cómo vamos a celebrar. Vamos a hacer un baile, si haces un gol, te doy un piquito. Mil dólares, una apuesta, habla. Ya dije yo, pensé que se iba a olvidar… ” , relató.

Asimismo, ‘Malingas’ contó que fue Neyra quien tomó la iniciativa del beso cuando celebró el gol de la victoria. “ Dos a uno iba el partido y en el último minuto hago el gol. Yo pensé que iba a abrazarme y estaba esperándome en el medio de la cancha. Apúrate, me dijo, ¡Apúrate! El piquito pues huev…jajaja ”, expresó.

“Ya yo me acerqué dudando, también con esa jetaza ja, ja, ja. Él me ponía la cara”, agregó.

