‘Cuto’ Guadalupe sigue recorriendo el norte del país en ‘La Ruta de la Fe’ para conversar con los amigos que le dejó el fútbol. Uno de ellos dejó huella tanto en territorio nacional como en el extranjero, estamos hablando de Roberto ‘Malingas’ Jiménez.

Uno de los episodios que más atención obtuvo en este episodio de ‘La Fe de Cuto’ fue el famoso piquito con Donny Neyra en aquel recordado clásico del año 2008, un tema que ya había hablado con el popular ‘Bidón’ en un capítulo anterior.

Como se recuerda, Universitario de Deportes derrotó 2-1 a Alianza Lima en el 2008, en un partido en el que tanto ‘Malingas’ como Donny Neyra anotaron. Según el ‘Bidón’, fue el delantero quien lo besó.

“La ‘Chola’ desgraciada, pues, ja, ja, ja En ese tiempo el ‘Cholo’ (Malingas) tenía contrato con Adidas y cada zapatilla que le daban de canje valía como una ‘quina’ (500 soles). Estaban ‘Carolina Sabrina’, Así es que un día me dice: ‘Si hago gol y me das un beso, te doy la zapatilla. Si no me lo das, tú me la pagas’. Está hue… este Cholo”, contó Donny sobre la supuesta propuesta de Roberto Jimenez.

“Era clásico y el ‘Cholo’ mete gol faltando cinco minutos, ja, ja, ja. Yo le puse la cara por joder, el ‘Cholo’ voltea y fuaaa, me dio el beso. Ese beso dio la vuelta, porque fue en un clásico y todo el Perú lo vio. En el medio de la cancha encima, ya había pasado la celebración”, añadió Neyra.

Donny Neyra en 'La fe de Cuto' revive el beso prohibido que le dio a 'Malingas' Jímenez (Video: TROME)

‘Malingas’ desmiente a Donny Neyra

La versión de ‘Malingas’ Jiménez difiere en algunas cosas con la de Neyra, de hecho, el exdelantero reveló que todo fue idea del habilidoso volante.

“Se había hecho una apuesta, nos poníamos a conversar, él me decía… Cómo vamos a celebrar. Vamos a hacer un baile, si haces un gol, te doy un piquito. Mil dólares, una apuesta, habla. Ya dije yo, pensé que se iba a olvidar…” , relató.

Asimismo, ‘Malingas’ contó que fue Neyra quien tomó la iniciativa del beso cuando celebró el gol de la victoria.

“Dos a uno iba el partido y en el último minuto hago el gol. Yo pensé que iba a abrazarme y estaba esperándome en el medio de la cancha. Apúrate, me dijo, ¡Apúrate! El piquito pues huev…jajaja” , expresó.

“Ya yo me acerqué dudando, también con esa jetaza ja, ja, ja. Él me ponía la cara”, agregó.