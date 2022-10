Ni siquiera los futbolistas más renombrados escapan de ser víctima de la delincuencia que campea en las calles de nuestro país, sin embargo algunos tienen más suerte que otros. Esta es la historia de como Marko Ciurlizza tuvo la fortuna de recuperar todo lo robado con una sola llamada, aunque lo que vino después es lo más anecdótico de todo.

El hecho fue relatado por Aldo Olcese en la edición más reciente del programa ‘A Presión Radio’. Resulta que ambos se encontraban en un parrillada en la casa de Juan (se presume que puede ser Juan Jayo) cuando Ciurlizza fue sorprendido por unos delincuentes.

“Estábamos en una reunión, nos tocan la puerta para decirnos que habían robado el carro de Marko. El gordo sale y de su carro habían sacado la radio, su Nextel, su billetera, su ropa, un montón de cosas. Entonces empezamos a llamar a su Nextel y contestan: “Oe, compare te has robado mis cosas”. Le contestaron: “Sí, Marko, no sabíamos que era tuyo, vente a recogerlo, estamos en tal sitio en La Victoria” , relató.

Es en este momento en el que la historia dio un giro que nadie esperaba y que habla de la tremenda calle que tiene Marko Ciurlizza.

“El gordo va, pasaron dos horas y no venía, entonces lo llamamos al Nextel y nos contesta: “Ya me entregaron todo, estoy acá chupando con el causa, no te preocupes”. Encima el ‘gordo’ quiso pagar y el choro le dice: “Tranquilo, yo pago”, sentenció.

Marko Ciurlizza: El día que le robaron todo y terminó tomando con los ‘choros’. Video: A Presión.