Marko Ciurlizza es uno de los futbolistas peruanos con las carreras más completas. Fue campeón en Universitario de Deportes y en Alianza Lima, además jugó en Brasil y defendió los colores de la selección peruana. Su trayectoria habla por sí sola, sin embargo, una vez tuvo que recurrir a sus logros para ‘parchar’ a un paraguayo que se puso faltoso.

La historia sucedió en el 2013, último año en la carrera del ‘Tigre’. Ciurlizza era parte del ‘exprimentado’ equipo que formó Pacífico FC. En un duelo con Real Garcilaso en Huacho, al volante le tocó chocar con el defensa paraguayo Rolando Bogado.

Bogado decidió trabajarle ‘la boquilla’ pero de una manera irrespetuosa. La historia la contó el mismo Ciurlizza en un reciente episodio de ‘A Presión Radio’.

“Estábamos ganando 1-0 en Huacho, me hicieron un foul y él viene y me dice: “Levántate, ¿Dónde jugaste tú? Yo he sido campeón acá” , me comenzó a decir un montón de cosas”, señaló el ‘Tigre’.

Rolando Bogado jugó por Real Garcilso en su primer periodo en el fútbol peruano. (USI)

Fiel a su estilo, Ciurlizza dejó pasar la situación como un hecho anecdótico. No obstante, sus compañeros sí se indignaron. Mauro Cantoro, quien era el delantero de Pacífico, sacó los títulos del mediocampista. “Yo le dije, él ha sido campeón, ha jugado Libertadores, ha jugado en la selección, etc”, añadió el ‘Toro’.

Quien sí no se guardo nada fue el hermano del alma de Marko Ciurlizza, el mediocampista Aldo Olcese. “Los vestuarios son pegados en Huacho y se escucha todo. Aldo empezó a gritar: “Oe, Bogado, Ciurlizza ha campeonado acá, acá y acá...” , relató Ciurlizza.

Pero no fueron solo jugadores de Pacífico quienes sacaron cara por Ciurlizza. Luis ‘Cuto’ Guadalupe, quien defendía a Real Garcilaso en aquel entonces también entró a la discusión. “‘Yo le dije a ‘Cuto’, que jugaba para ellos, que le diga a Bogado a ver en dónde he jugado y si he campeonado o no. Ya él le debe haber dicho después”, sentenció.