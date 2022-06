Si algo caracterizó a Miguel Rebosio fue su entrega. El ‘conejo’, que dejó todo cuando se puso la camiseta de la Selección peruana y la de los equipos que defendió, no entiende cómo los jugadores de Alianza Lima fueron tan pasivos ante River Plate y no metieron una patada para hacerse sentir. Defensa recordó sus duelos con el ‘Fenómeno’ Ronaldo a quien sacó de la cancha.

Falta poco para el repechaje, ¿nervioso?

Hay incertidumbre, la atención de todos esta puesta en lo que pueda suceder el 13, ojalá los chicos estén a punto.

¿Somos favoritos?

No creo. Debemos ir con la humildad que nos caracteriza, no podemos ir como ganador porque al último puedes pasar un mal rato.

¿Llegamos bien?

Creo que si, todos tenemos en la retina lo que se hizo con Paraguay. Si no me equivoco todos terminaron la temporada jugando y haciendo goles, eso me da tranquilidad.

¿Qué rival prefieres, Emiratos o Australia?

Cualquiera de los dos porque Perú juega siempre igual sea quien sea el rival.

¿Cómo habría que afrontar el partido?

Por donde se jugará el Mundial uno puede especular que llegado el caso si se trata de Emiratos pueden favorecerlos. Ya nos pasó con Brasil y con Uruguay por eso hay que ganarlo sí o sí.

¿Entonces se presta para la suspicacia si nos toca jugar con Emiratos?

Todo vale en el futbol, pero ese un tema en el que los jugadores no tienen nada que ver.

¿De cuánto sirve el amistoso?

Sirve, es un termómetro para ver si sigue la misma idea, pero sea cual fuera el resultado el partido que vale es el repechaje. Puedes ganar 8-0, pero eso no nos clasifica.

¿Afectará el calor de Doha el día del partido?

Esperemos que no, contra Colombia pensé que iba a afectar, pero fuimos inteligentes y con el ingreso de ‘orejitas’ nos llevamos tres puntos que no esperábamos.

¿No conocer tanto a los posibles rivales es perjudicial?

Siempre es complicado, pero hoy gracias a la tecnología puedes ver los últimos cinco o seis partidos de cualquier rival y tienes mapeados a todos los equipos y no hay misterios.

¿Tu opinión de la dupla Zambrano-Callens?

Me alegro por Zambrano, se nota un cambio en él. Carlos asumió ese rol de futbolistas importante con experiencia. Callens ya lo demostró en su equipo y selección, son dos futbolistas importantes sin dejar de lado a Abram y Araujo.

¿Qué tan complicado es estar tantos días concentrados?

Los muchachos tienen experiencia en eso y previo al mundial de Rusia ya estuvieron varios días juntos.

¿ Qué pueden hacer cuando no hay que entrenar o charlas con el cuerpo técnico?

Seguro que no se aburren, pueden oír música, usar las consolas cuando los dejan y el que tiene amigos en Europa en puede verlos. Hay mucho por hacer.

En tu época si era más aburrido…

Sólo nos quedaba leer periódicos y ver las noticias por televisión, aunque cuando estábamos en la Videna podíamos meter una orquesta de salsa o un cómico para que nos visite. En el fútbol la risa y la música es bueno.

Hoy eso es casi imposible…

Es que están en un hotel, ahí no se puede meter tanta gente, pero ellos cuando quieren ver a alguien lo pueden hacer por el WhatsApp y no esperar semanas como nos pasaba a nosotros.

Miguel Rebosio: “Paolo debió ser convocado”

¿Crees que Paolo debió integrar el grupo?

Me hubiese encantado que vaya. Iba a ser un aporte importante para el grupo. Estoy seguro que si preguntan a cada uno de los jugadores si querían que viaje, todos hubiesen dicho que sí.

¿Si llegamos al Mundial, debería ser convocado?

Creo que sí. Me lo crucé y cuando conversamos estaba entusiasmado porque había hecho 35 minutos de fútbol después de mucho tiempo, parecía un chico que había debutado. Estaba muy contento.

¿Le habrá dolido quedar fuera?

No lo sé, no volví a hablar con él, a mí me hubiese encantado que lo convoquen.

La Copa Libertadores

¿Qué te parece la campaña de nuestros equipos en la Copa Libertadores?

Lastimosamente le costó muchísimo a Alianza y Cristal y eso pasa por cómo te refuerzas. A veces no es importante el nombre o el cartel del futbolista, lo importante es el temperamento.

El 8-1 de Alianza cómo lo explicas…

Es doloroso porque representan al fútbol peruano. Ese día Alianza hizo todo lo que no debe hacer un equipo.

¿Cómo debieron afrontar el partido?

No digo que debieron ser agresivos, pero el rival tiene que sentir que al frente hay un equipo que se hace respetar. Al goleador lo dejaron jugar libre como si estuviera en la esquina de su barrio.

Con la selección Brasil te hizo siete…

Es cierto, pero igual le metí su patada a Ronaldo y al final del primer tiempo pidió su cambio. Lo esperé en el segundo tiempo, pero ya no estaba porque entró Edmundo.

Ex zaguero de la selección jugó 60 partidos por la selección.

¿Qué te dijo el Fenómeno cuando lo pateaste?

Se quejó por su regalo, me miró feo, pero le dije: ‘me estas metiendo tres, quieres que te aplauda’.

La campaña de Melgar es otra cosa…

Es aplaudible lo que hacen, eso demuestra que se puede. A los extranjeros de Melgar no los tenían mapeados, salvo al capitán nadie conocía al resto. Me encantó su primer tiempo en cancha de Racing, es cierto que perdió, pero no lo pasaron por encima. (José Reynoso Alencastre).

