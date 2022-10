Pocos pueden darse el lujo de decir que jugaron y escuelearon a todo un campeón del mundo, goleador de eurocopas, mundiales y también se ganaron su respeto. Cierto es que todo ocurrió antes que el delantero alcanzara notoriedad, sin embargo, la historia de Miguel Rebosio y David Villa es de esas que deja el fútbol y merece ser contada. En la temporada 2002-2003, Real Zaragoza y Sporting de Gijón era rivales en la segunda de España, el ‘Conejo’ era fijo en su equipo y el ‘Guaje’ ya empezaba a destacar en los asturianos y se veía que iba a llegar lejos.

David Villa a Miguel Rebosio: “Gilipollas, no te conozco”

En la jornada 17, los de Gijón visitaron a los ‘maños’, y las indicaciones del técnico Paco Flores a Rebosio fueron claras: “ Ojo con Villa, el chaval parece que no mata una mosca pero siempre complica, ocasión que tiene no la desaprovecha. Es tuyo, no sé como harás pero lo tienes que parar ” sentenció el DT. El ‘conejo’ sabía poco de su rival, sólo que era rápido en espacios cortos pero confiaba en su velocidad para controlarlo. Por si acaso, en la primera jugada dividida, el defensa entró fuerte para hacerse sentir y el delantero lo miró y le soltó un “ que tienes gilipollas, no te conozco ” , a modo de queja.

Miguel Rebosio fue capitán de Zaragoza (Foto: EFE)

En ese momento empezó un partido aparte. Las ‘caricias’ vinieron de ambos lados, el goleador lejos de asustarse se creció y respondió. Es mas, hizo el empate de su equipo y cuando terminó el partido miró al ‘conejo’ y en tono burlón le dijo “sigo sin conocerte”. El defensa se le quiso ir encima pero los compañeros los separaron y la sangre no llegó al río y todo quedó en amenazas para la segunda vuelta.

El partido de revancha era clave para los aragoneses, peleaban por ascender y una victoria ante el Sporting los ponía nuevamente en primera. Esta vez el técnico dijo poco, todos sabían que era una final pero a Miguel Rebosio no se le había olvidado lo ocurrido con el ‘Guaje’. A poco de iniciado el partido puso el 1-0 para los locales. Esta vez el entrenador pidió ‘cabeza fría’ a sus jugadores y en especial al ‘Conejo’ que esperaba el momento para ‘reventar’ al español.

‘Conejo’ Rebosio amenaza al ‘guaje’

El delantero trató de irse por otro lado, evitó encararlo pero las pocas veces que se vieron las caras se dijeron de todo, pero no hubo fricciones. Como en la primera vuelta, Villa volvió a anotar para su equipo y dejaba a Zaragoza fuera del ascenso directo. Antes de acabar el partido, el goleador fue reemplazado y cuando pasó por donde Miguel Rebosio no le dijo nada, pero se rió en su cara.

Ni bien terminó el partido, el ex jugador de Sporting Cristal fue a buscar al faltoso pero al atacante lo apadrinaron los más veteranos de su equipo y se llevó un manazo. ‘Conejo’ se puso loco y alcanzó a decirle : “Nos volveremos a encontrar y me vas conocer hijo de… ”. La temporada terminó y finalmente el Zaragoza volvió a primera. La directiva aragonesa decidió armar un equipo para pelear en la ‘Liga de las Estrellas’ y fichó a David Villa que había terminado como segundo goleador del torneo.

Miguel Rebosio y David Villa en impotante gesta en la Copa del Rey (Foto: EFE)

El primer día de entrenamiento todo el plantel fue citado a la Ciudad Deportiva del Club y antes de que empiece la charla del entrenador, se le comunicó a Rebosio que pasaba a ser uno de los capitanes del equipo junto a Luis Cuartero y el portero César Láinez. El conejo se emocionó y más de un compañero lo vaciló y le dijo: " a ver como recibes a tu amigo Villa ”.

David Villa ‘madrugó' a Miguel Rebosio

En España, se tiene por norma que los nuevos jugadores se presenten a los capitanes así que Rebosio junto a sus compañeros se pusieron al frente del grupo y uno a uno fueron pasando los refuerzos. Cuando llegó el turno de David Villa, el guaje mostró esa viveza que tenía en el área y antes que el ‘conejo’ le diga algo le dio la mano, lo abrazo y le dijo. “Mi capitán es un honor jugar con usted ”. El defensa quedó sorprendido, no esperaba eso del que hasta no hace mucho había sido su rival, y sonrió y abrazó al 7 de España

La relación entre el back y el delantero cambió desde ese día, no se puede decir que llegaron a ser grandes amigos pero si que hubo mucha afinidad entre ellos y en más de una ocasión compartieron parrillas y nada del alcohol porque el guaje no bebía. Sólo una vez brindó el delantero con el ‘conejo’. Fue el día que le ganaron la Copa del Rey al Real Madrid en Barcelona. El partido quedó 3-2, Villa hizo uno de los goles a un cuadro que tenía entre otros cracks a Raúl, Roberto Carlos, Beckham, Figo, Guti y Zidane. Rebosio no jugó, pero cuando se abrazó con Villa el asturiano le dijo “ Capitán hoy podemos tomar todo lo que quieras, motivos sobran ”.

