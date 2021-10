Más de 50 partidos jugados con la Selección peruana, le dan autoridad a Miguel Rebosio para hablar del equipo de todos. El ex defensa de Sporting Cristal y Zaragoza de España entre otros clubes, le tiene fe a la blanquirroja en la próxima fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022.

Se viene un Clásico del Pacífico, ¿cómo son esos partidos?

Jugar con Chile es más que un partido, es algo muy especial. Puedes jugar con Brasil y Argentina que son los más grandes y te motivas, pero con Chile es especial siempre, hay un plus.

Tanto así…

Como no se debe mezclar la política con en el fútbol, entonces la rivalidad será por el pisco o el ceviche, pero son clásicos.

¿Qué recuerdo tienes de los partidos con Chile?

El del partido en Santiago para el mundial de Francia. No fui parte del equipo, pero viajamos todos los del plantel. Revisa las imágenes salgo cantando el himno en la banca.

¿Fue tan hostil el ambiente como se dice?

No esperábamos esa reacción, desde la noche anterior al partido reventaron cohetes para no dejarnos dormir y luego se metieron con algo tan sagrado para nosotros como el himno. Al final del partido hubo una trifulca con el finadito Miguel Miranda y todos nos metimos. Los carabineros en vez de defendernos nos metieron palo, fueron muchas cosas raras.

Algunos dijeron que se ‘chuparon’ ¿qué opinas?

Nadie se chupó. Si ves bien las imágenes Juan Reynoso cuando ellos empiezan a pifiar, gesticula como hizo Maradona en el mundial del 90 ante Italia, estaba molesto no asustado.

Al final nos golearon...

Así como hubo la dupla Ro-Ro por Ronaldo y Romario, Chile tenía a la dupla Sa-Za por Salas y Zamorano y ese día al Matador le salió todo e hizo un Hat trick. ‘Bam Bam’ no jugó porque estaba lesionado.

¿Cómo te fue enfrentando a los chilenos?

Parejo.

¿Recuerdas algún partido en especial?

Los que le ganamos en Lima y del golazo de Jayo.

El 'conejo' enfrentó a los más grandes e incluso les ganó.

¿Qué chileno te dio más trabajo?

Reinaldo Navia estaba en su mejor momento, era el más complicado de marcar.

Una anécdota de los partidos con los chilenos…

Para ese partido clave del 97 el hotel estaba lleno. Creo que había un concurso de belleza o un evento, el hecho es que faltaban habitaciones y a Paul Cominges y a mi nos tocó compartir una con cama matrimonial.

¿Cómo resolvieron eso?

Para dormir fue complicado. Nos mirábamos y no sabíamos que hacer al final yo me acosté para un lado y el abajo y me ponía los pies en la cara. Hasta ahora cuando lo veo se lo recuerdo. Fuimos pareja una noche.

¿Qué esperas de la selección en esta fecha triple?

Estamos en un momento complicado pero hemos ganado con la vuelta de jugadores importantes como Zambrano y Farfán que le vienen bien al grupo.

El margen de error es mínimo…

Seguro, todos queremos hacer nueve puntos, pero tampoco nos olvidemos que somos Perú y no Argentina o Brasil. A pesar de ir al mundial que hicimos ningún seleccionado emigró a un club importante, ojo con eso.

Se convocaron 30 jugadores ¿estás de acuerdo?

Es lo mejor que tenemos, además Gareca sabe lo que hace. Se ganó el crédito. No somos Brasil o Argentina que pueden armar dos o tres equipos.

¿Algún consejo para Santamaría?

Que tenga tranquilidad y que lo que le pasó le sirva de experiencia. Me imagino que ya hizo autocritica y si vuelve a jugar sabrá como resolver la situación.

Dicen que siempre juega así…

Se respeta su estilo, tiene personalidad para hacerlo, pero hay momentos en que se debe tomar otra decisión. Además no es lo mismo enfrentar a un delantero de México que a Neymar, pero seguro que ya aprendió la lección.

¿Debe ser titular Zambrano?

Siempre. Es un jugador de jerarquía que por algo no está en Boca. Conmigo jugaría siempre, en ese partido en cancha de River será clave.

¿Qué te parece lo que está haciendo Gustavo Dulanto con el Sheriff?

Muy bien, me alegra mucho por él, por Pocho, por su mamita. Gustavito se hizo un camino solo y superó cosas que a otro los bajaba.

¿Está para ser seleccionado?

Su momento llegará, no hay que meter presión. Él es consciente que tendrá su oportunidad porque está en gran nivel y jugando Champions que es lo máximo a lo que uno aspira a nivel de clubes.

Tú también le ganaste al Real Madrid e incluso una Copa del Rey…

Por la Liga le ganamos con el Zaragoza en la Romareda y el día de la final no llegué a entrar porque expulsaron a dos compañeros cuando estaba por entrar, pero soy campeón.

Luego del partido con Chile, hay que jugar en La Paz. ¿Qué tal te iba en la altura?

No tuvimos un buen romance, pero me defendí.

Luego toca Argentina en su casa

En ese partido hay que se atrevidos y conchudos. Estos muchachos tienen que acordarse de que antes de ir al mundial se decía que nunca se ganó en altura y fuimos a Ecuador y ganamos.

Gracias Miguel, un abrazo...

Otro para los amigos de Trome, siempre para atenderlos. (José Reynoso Alencastre).

