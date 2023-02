Alberto Rodríguez estuvo 8 años de su carrera en el fútbol portugués, esto le permitió codearse con figuras del balompié mundial, incluyendo a Cristiano Ronaldo y Ronaldinho. Sin embargo, fue José Mourinho uno de los que le causó una impresión más relevante.

Y es que el director técnico portugués lo sorprendió al demostrarle que conocía sus características y que había visto sus partidos. Incluso, el popular ‘Mou’ se animó a darle un consejo al ‘Mudo’.

“Lo conocí en un partido contra el Tottenham, el estaba en el Chelsea, pero el gerente del equipo es muy amigo de él, me llamó y me lo presentó”, inicia su relato Rodríguez.

“Mourinho me dice: ‘Puedes ser un central espectacular pero te falta meter patadas’ . Fue un ratito nomás porque ya me tuve que ir a descansar, pero sí me pareció una buena persona, a veces te venden una cosa de una persona pero... tienes el privilegio de compartir con ellos, sea mucho o poco tiempo”, sostuvo Rodríguez.

Lo primero que Rodríguez pensó fue: “Entonces llévame para que me enseñes” , pero tomó el consejo con mucho agrado.

Evidentemente, Alberto Rodríguez no siguió el consejo de Mourinho ya que su estilo nunca se caracterizó por ‘meter patada’ al rival. Antes y después del encuentro con el estratega portugués, el popular ‘Will’ mantuvo un estilo anticipador, dándole una salida más limpia al equipo desde el fondo.

Alberto ‘Mudo’ Rodríguez en ‘La fe de Cuto’: sus anécdotas con Autuori, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, Mourinho y más

Mi gente de ‘La fe de Cuto’ ya estamos aquí de nuevo con más aguadito. Luego de nuestra entrevista con Anthony ‘Thony’ Matellini para los verdaderos fanáticos, esta vez, te traemos una picante conversación con Alberto Rodríguez, el ‘Mudo’ canta todito en la más reciente edición de nuestro programa y se muestra cómo pocas veces lo has visto.

En esta divertida conversación el ‘Mudo’ Rodríguez nos narra todas sus aventuras, desde sus inicios en el fútbol hasta su paso por el futbol europeo donde cuenta sus hazañas enfrentando a equipos de primer nivel como la del Liverpool, al que eliminó cuando jugada con el Sporting Braga en la Europa League. Tremendos partidazos de los que ahora conoceremos el ‘lado B’.

Además, Alberto Rodríguez habla de sus encuentros con las máximas figuras del fútbol como Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, Mourinho y más, los mismos de los que contará pormenores con todo el ‘ají’ que a ti te gusta. Ya sabes, mira todo el video, la fe es lo más lindo de la vida.

Mira aquí la entrevista completa.

