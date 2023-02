Alberto Rodríguez es uno de los futbolistas peruanos con mayor trayectoria en el fútbol europeo. El popular ‘Mudo’ jugó en varios equipos de Portugal lo que le permitió conocer a figuras como Cristiano Ronaldo. Precisamente, en el episodio más reciente de ‘La Fe de Cuto’, el zaguero recordó su encuentro con ‘CR7′.

Esto sucedió gracias a que ambos jugadores contaban con el mismo empresario, el reconocido Jorge Méndez. Cristiano Ronaldo. Alberto Rodríguez acompañó a su representante a la capital española ya que se estaba gestionando la llegada del peruano a Atlético de Madrid. Fue ahí que se llevó a cabo la reunión con el crack que ya la rompía en el Real Madrid.

Alberto 'Mudo' Rodríguez llegó a 'La fe de Cuto' y contó cómo conoció a Cristiano Ronaldo en Portugal y qué le dijo José Mourinho sobre su juego.

“Mi representante, Jorge Méndez, fue representante de Cristiano Ronaldo. Me invitaba a su casa, él me lleva España, recuerdo que fuimos a un partido del Real Madrid con Almería, ahí conocí a Cristiano. En ese tiempo no estaba con Georgina, estaba con la rusa” , recordó el defensor.

Alberto Rodríguez recordó en La Fe de Cuto algunos de sus encuentros con figuras mundiales como Cristiano Ronaldo. Foto: Captura.

Rodríguez se llevó un buen recuerdo de Cristiano Ronaldo, más allá de una foto que guarda como oro, el ‘Mudo’ señala que el actual jugador de Al Nassr fue muy amable, dejándole una impresión muy distinta a la que algunos medios presentan de él.

“Estábamos en el palco y fuimos a comer, cuando llego al restaurante, él estaba solo, yo llego y lo saludo y él me llamó por mi nombre, lo felicité porque había sido pichichi, fuimos a comer, entramos a un privado, habían como 50 personas, toda su familia y empresarios que trabajaban para la empresa de Cristiano. No es como lo pintan, desde mi punto de vista, es chacotero, entrador, así, pero como es un jugador mediático... Me pude tomar una foto con él ”, expresó.

Alberto ‘Mudo’ Rodríguez en ‘La fe de Cuto’: sus anécdotas con Autuori, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, Mourinho y más

Mi gente de ‘La fe de Cuto’ ya estamos aquí de nuevo con más aguadito. Luego de nuestra entrevista con Anthony ‘Thony’ Matellini para los verdaderos fanáticos, esta vez, te traemos una picante conversación con Alberto Rodríguez, el ‘Mudo’ canta todito en la más reciente edición de nuestro programa y se muestra cómo pocas veces lo has visto.

En esta divertida conversación el ‘Mudo’ Rodríguez nos narra todas sus aventuras, desde sus inicios en el fútbol hasta su paso por el futbol europeo donde cuenta sus hazañas enfrentando a equipos de primer nivel como la del Liverpool, al que eliminó cuando jugada con el Sporting Braga en la Europa League. Tremendos partidazos de los que ahora conoceremos el ‘lado B’.

Además, Alberto Rodríguez habla de sus encuentros con las máximas figuras del fútbol como Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, Mourinho y más, los mismos de los que contará pormenores con todo el ‘ají’ que a ti te gusta. Ya sabes, mira todo el video, la fe es lo más lindo de la vida.

Mira aquí la entrevista completa.