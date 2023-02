Alberto Rodríguez habló en ‘La Fe de Cuto’ sobre su etapa en Alianza Lima, un periodo duro en su carrera ya que no fue un buen año para los ‘íntimos’. En ese sentido, recordó los ampays de Jean Deza y Carlos Ascues.

Como se recuerda, desde la pretemporada, Jean Deza fue protagonista de salidas nocturnas, lo que llevó a su posterior salida del club.

“ Mi hermano Jean Deza, no está en discusión su calidad pero él perdió mucho por lo extradeportivo. También estaba mi hermano Carlitos Ascues, también bien, muy buen jugador, ha vuelto a la selección, lo felicito, pero hubieron esos temas, que influyeron mucho en el rendimiento del equipo”, expresó.

Rodríguez señaló que, al ser uno de los más experimentados, tuvo que conversar con el popular ‘Ratón’, quien lo convenció que ya había dejado los malos hábitos.

“Deza tiene un poder de convencimiento que le crees. Una vez nos estábamos duchando y le pregunto cómo estaba, me dice que bien, que tenía que entrenar en la tarde, y le pregunto hace cuando no estaba en juerga, me dijo como un mes, me dice que ya no salía hace tiempo, que se estaba cuidando” , expresó.

Sin embargo, la verdad fue otra y una llamada de Rinaldo Cruzado le advirtió que el hábil volante había vuelto a sus viejas andadas. Esto llevó a que los mayores del grupo como Leao Butrón y el mismo Rinaldo lo encararan.

“A las 3 o 4 de la tarde, Rinaldo me llama y me dice: “No sabes lo que ha pasado....otro ampay”. Lo encaramos, ya estábamos asados porque el equipo no iba bien. Me dijo: “Perdóname, tío, no sé que me pasó”, me dijo. “Cómo que no sé que me pasó, te pusieron venda y te llevaron...”, contesté, la gente estaba asada”, recordó.

“Mi hermanito, yo lo quiero mucho, pero ha tenido estas cosas que no lo han ayudado ni a él ni al fútbol peruano, todavía tiene sus chances”, añadió.

‘Mudo’ Rodríguez: Sus anécdotas con Gareca, el ‘Loco’ Vargas, las ‘diabluras’ de Jean Deza y qué hace ahora

Mi gente, una semana más con ustedes. Cómo una primera parte no fue suficiente, te traemos la segunda entrega de la picante entrevista que le hicimos a Alberto ‘Mudo’ Rodríguez en ‘La fe de Cuto’ en la que nos cuenta más detalles de ese sueño tan lindo que vivimos en el 2018: la participación de Perú en el mundial Rusia 2018. Totalmente emotiva.

Luego de hacer un repaso por su faceta como jugador en la Liga europea, Alberto Mudo Rodríguez recuerda sus pasos por Alianza Lima, Cristal y Universitario. Además, nos narra anécdotas con Juan Manuel ‘Loco’ Vargas y habla de las ‘travesuras’ de Jean Deza.

Finalmente, el ‘Mudo’ nos dice que ‘no se ha retirado’ y revela en ‘La fe de Cuto’ a qué se dedica en la actualidad. Finalmente nos cuenta cómo su vida cambió desde que ingresó a una comunidad religiosa. Comenzamos, mi gente, disfruten del programa y ya saben que la fe es lo más lindo de la vida.

Mira aquí la segunda parte de la entrevista al ‘Mudo’ Rodríguez.