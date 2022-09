Uno de los máximos referentes de Universitario de Deportes en los últimos años es Carlos ‘Negro’ Galván. Su estilo aguerrido caló con el gusto de los hinchas ‘cremas’ y celebró con camiseta merengue un título nacional en el 2009. Sin embargo, su salida del club no fue muy placentera.

En entrevista con el canal de youtube de ‘Embajadur’, el defensor argentino contó detalles de su salida de Universitario de Deportes al finalizar la temporada 2011, luego de haber jugado 4 años y medio en el cuadro de Ate. En ese sentido, señaló a una serie de responsables, entre los que destacó José Guillermo del Solar.

“ Traidor fue Chemo, Pacheco y Sánchez. El Chemo me dijo que arregle con Pacheco y fui a su oficina. Yo siempre firmo contrato y no lo revisaba, porque ya con la edad que tenía, estaba bien. Fui a ver a Pachecho, no me atiende. Voy a la segunda, no me atiende. A la tercera me cita, voy y cuando estoy entrando, Pacheco se va con la camioneta y ni me saluda”, relató.

Como se recuerda, ‘Chemo’ ingresó al club para dirigirlo en el año 2010. Al finalizar la temporada 2011, el ‘ Negro’ Galván no habría entrado en los planes del exetrenador de la selección peruana , no obstante, el zaguero no obtenía respuesta a sus intentos de comunicarse.

‘Negro’ Galván culpa a ‘Chemo’ de su salida de la ‘U’: “Me traicionó”. Video: Embajadur

“ Me fui para Argentina para las fiestas y llamé a Chemo, pero no me atiende . Después llamo a Pachecho y no me atiende. Seguí esperando hasta que llega la presentación de los jugadores para la pretemporada y yo no había firmado. Dije bueno, pellízcate que no te quieren y no te van a renovar. Llamé y no me contestó nadie”, sostuvo.

“Luego vine para Lima para juntar mis cosas y de golpe me llama César Acuña, me ofrece un contrato y yo le dije que espere porque tenía la esperanza que me llamaran. Ahí fue cuando me fui para la Vallejo. Si no querían renovarme y me decían para jugar 10 minutos de la Noche Crema, yo iba a ser el más feliz del mundo, pero no fue así y no me dejaron despedir de la gente”, añadió.

