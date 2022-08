El fútbol peruano está de luto por el fallecimiento de Orlando ‘Chito’ De La Torre, aquel aguerrido defensa que defendió la camiseta nacional en el Mundial de México 70. Precisamente, una de las historias más recordadas del también exjugador de Sporting Cristal implica una batalla campal en el Maracaná ante el Brasil de Pelé.

En la preparación para México 70, la selección peruana programó dos amistoso ante el Brasil de cracks como Pelé, Tostao, Carlos Alberto y Gerson . El primer encuentro en el Estadio Nacional, el ‘Scratch’ gana 4-3. Perú llegó al Maracaná con sed de revancha.

En el partido jugado en el Maracaná, la selección peruana se adelanta 2-0 con goles de Gallardo y Baylón, aunque el cuadro local logra voltear para conseguir un 3-2. Los ánimos estaban caldeados pero todo terminó por desbordarse cuando Gerson le comete una artera falta a ‘Chito’ La Torre, fracturándolo.

Es entonces que se genera una escaramuza, no muy distinta a las que se ve hoy en día en todo encuentro futbolístico. Sin embargo, cuando un miembro de la selección se da cuenta que La Torre está partido es donde se arma la batalla campal.

El mismo La Torre recordó el episodio en declaraciones recabadas por ‘El Búho’ para el diario Trome. “Estábamos jugando mejor, me anticipé a Gerson en una pelota y el desgraciado no solo me dejó la pierna, también hizo presión. Sentí un dolor y después nada, me había roto la pierna. El marcador Pedrito Gonzales agarró a combazos al malero Gerson y se armó el broncón. Debimos retirarnos y quedar empatados para la historia, pero ‘Didí’ con Joao Havelange, dirigente de Brasil, nos convencieron para continuar”, relató.

Su exclusión de la “revancha” en México 70

La Torre era titular indiscutible en la zaga nacional, haciendo dupla con Héctor Chumpitaz. Perú clasificó a cuartos de final y se encontró con Brasil. el mismo equipo con el que se habían agarrado a golpes el año anterior.

Para La Torre era la oportunidad perfecta para cobrar venganza contra Gerson. Sin embargo, Didí, técnico de la selección peruana, decidió no alinear a ‘Chito’, temeroso de que pueda salir expulsado. En su lugar jugó José Fernández.

Esto le trajo serias consecuencias a Didí, ya que Perú perdió 4-2 y fue acusado por algunos sectores de haberle ‘regalado’ el partido a Brasil. No obstante, el resultado inmediato de esta decisión estuvo en los vestuarios ya que ‘Chito’ confesó que se agarró a golpes con el brasileño.

“ Después de perder contra el equipo de Pelé, estaba indignado. En la concentración lo busqué (a Didí) y me le fui encima. No era sonso, tenía su ‘calle’. Se me cuadró bien, nos metimos harto puñete. Era respondón, pero yo estaba indignado por lo que hizo”, contó ‘Chito’ a Trome en el año 2018.