Pocos son los entrenadores en el fútbol peruano que han quemado todas las etapas antes de llegar a la primera división. Orlando Lavalle es uno de ellos y gran parte de su carrera la hizo en la San Martín. El DT fue clave en la formación de varios seleccionados como Pedro Gallese, Christian Cueva, Marcos López, Christian Ramos entre otros.

¿Cómo llegó a la San Martín?

En la Academia Tito Drago coincidí con Víctor Rivera y cuando empezó a organizar el fútbol de menores me llevó al club en 2006.

Habrán sido complicados los inicios…

En una cancha de Puruchuco probaba gente de 9 a 6 todos los días.

Estuvo once años en Santa Anita y ayudó a la formación de algunos mundialistas y otros que ahora brillan….

Tuve desde chico a Pedro Gallese y el Cholito Cueva. Luego están Marcos López, Raziel García, Jairo Concha, Sergio Peña, Renzo Garcés, Luis Iberico sin contar a los otros con los que también trabajé.

¿Cómo quienes?

También trabaje con Wilmer Cartagena, Aldo Corzo, el mismo Ballón y la ‘sombra’ Ramos a quien también lo tuvimos en Tito Drago.

¿Se le habrá pasado algún crack?

Raúl Ruidíaz fue a probarse en octubre y pedí que se quede, pero don Alberto Masías me dijo si se queda tienes que sacar a uno y no me pareció justo.

¿Qué hizo?

Le dije a Raúl que vuelva en enero que iba a ser titular, pero se fue a la “U” de América donde la rompió y subió a primera.

En la San Martín hizo de todo…

Quemé todas las etapas. Fui técnico de las divisiones menores, juveniles, sub 20, reserva, jefe de unidad técnica, técnico interino, asistente del entrenador y técnico principal. Sólo me faltó ponerme el disfraza de la muela .

Orlando Lavalle fue descubirdor de varios seleccionados y mundialistas (Foto: GEC)

“PEDRO GALLESE SIEMPRE TUVO PERSONALIDAD”

¿Cuál crees que es su principal logro?

Que varios chicos formados en el club lleguen a primera. Cuando dirigí, más de una vez jugamos con cinco o seis formados en Santa Anita, le di materia prima al club.

¿Un recuerdo de Pedro Gallese?

Siempre tuvo personalidad desde chico, no se quedaba callado.

¿Un ejemplo?

Un día un entrenador de juveniles que había jugado en un grande se reventaba cohetes como si hubiese sido una estrella y Pedro le dijo: profe disculpe, pero yo ni los muchachos lo vimos jugar.

Su relación con Christian Cueva va más allá que la de jugador entrenador…

El ‘Cholito’ es como un hijo, vivió en mi casa y lo recordamos con cariño. No lo veo desde que empezó la pandemia, pero hablamos.

Técnico llevó a Cuevita a la San Martín cuando sólo tenía quince años.(Foto: Difusión)

¿Una anécdota con Christian?

Un día jugábamos un partido decisivo de reservas ante Alianza Lima que llevó a gente que ya estaba en primera como Carrillo y Forsyth y nosotros teníamos un equipo con algunos chicos de 16 y 17 años. El cholito me vio preocupado y me dijo: papá tranquilo que hoy hago dos goles y ganamos.

¿Cumplió?

Los destrozó, hizo dos goles y jugó también que el ‘Maño’ Ruiz lo subió a primera.

“ALDO CORZO QUISO PEGARLE A CRISTIAN DIAZ”

Trabajó como asistente de Julio César Uribe, Víctor Rivera, Franco Navarro, ‘Maño’ Ruiz, Matosas, Cristian Diaz, ‘Chemo’ del Solar, ¿con quién se llevó mejor?

Con ninguno tuve problemas. Cuando llegó Cristian Diaz creía que era el soplón de Álvaro Barco y el día que se fue me dijo llorando que conocerme fue de lo mejor que le había pasado.

¿Un recuerdo con Cristian Diaz?

Le gustaba fumar y un día se le ocurrió apagar el cigarro en el cuello de Aldo Corzo, Aldito lo correteó por toda la concentración y el profe se encerró en su cuarto para que no le peguen.

¿De quién aprendió más?

Todos me enseñaron algo, Víctor (Rivera) es un hermano y sabe mucho, Matosas era un capo, el ‘Maño’ ni que decir, pero ‘Chemo’ para mi es todo.

Explique eso...

Con el aprendí mucho, conocí al ser humano, gracias a él fui técnico de San Martín

¿Cómo así?

Cuando él se va les dijo a los directivos que yo era el ideal para dirigir al equipo y Álvaro Barco toma la decisión. Le estoy eternamente agradecido.

“‘CHEMO’ TENÏA LA CÁBALA DE LAS NOVIAS”

¿Cómo es Chemo fuera de la cancha?

Ayuda a todo el mundo, lo iban a buscar y hacían cola, lo paraban de cabeza. También organizaba parrilladas para el cuerpo técnico y se gastaba como dos mil soles para sólo comer ensalada y pan con ají.

¿Una anécdota con él?

También tenía la cábala de tomarse foto con las novias. Un día jugábamos en provincia y en el hotel donde concentrábamos había un matrimonio así que se acercó y se tomó una foto. Al día siguiente ganamos.

¿Qué técnico de menores destacaría?

Marco Valencia trabaja muy bien y conoce bastante. La única diferencia entre él y yo es que la señora Catalina (Bentín) por cada pase de los jugadores que él formó le da un billete.

¿Qué paso en Santos?

No lo sé todavía, estábamos quintos con varios lesionados y me sacaron para poner a Pepe Soto que venía de quedar último con Chavelines, esto sólo pasa en el Perú.

¿Por qué los dirigentes no apuestan más por el técnico peruano y nos llenamos de extranjeros?

Hay entrenadores que no terminan en un club y ya tienen equipo, salen por bajo rendimiento y los contratan. Es increíble lo que pasa en nuestro fútbol. (José Reynoso Alencastre).

