El fútbol no solo te deja el recuerdo haber jugado a estadio lleno o el amor que pusiste a cada camiseta que defendiste. También te llena de lecciones de vida, instantes que se hacen eternos y que la memoria se rehúsa a olvidar. Conoces y haces amistad y algunos compañeros trascienden más allá del balompié. Hansel Arriaga fue un defensa que se formó en Sporting Cristal, la vida lo llevó a conocer la ‘Copa Perú’, jugó en Universitario de Deportes y fue dirigido por técnicos calificados como Jorge Sampaoli y Roberto Mosquera. Compartió vestuario con Paco Bazán y se sorprende del cambio que dio en su carácter el actual conductor de ATV.









Hansel, ¿eres ‘hijo’ de La Florida?

En Sporting Cristal jugué desde menores, pero luego quedé libre y me fui a jugar a Juliaca.

¿Qué campeonato?

La etapa de la ‘Copa Perú’, pero llegué en tiempo de la helada.

¿Cómo se vive allá?

Hace tanto frío, que vas a entrenar para estar caliente y luego regresas a casa a dormir y no quieres salir.

¿Qué situaciones extrañas viviste en esa ciudad?

Entrenabas y en la misma cancha, estaban pastando unas vacas, ja, ja.

¿Luego que siguió?

El profesor Roberto Arrelucea me llevó al Juan Aurich y allí concentraba con Carlos ‘Chani’ Cáceda y el portero Carlos Marrou.

¿Cómo era dormir como ambos?

El arquero era toda una figura de nuestro fútbol y le gustaba levantarse y me mandaba a comprar su diario.

¿Le hacías caso?

Por supuesto. No sé cómo será ahora, pero en ese tiempo, el joven, le hacía los mandados al mayor. Ellos veían televisión y cuando ya se estaban quedando dormidos, me tocaba apagar la luz.

¿Y el ‘Chani’?

En un partido, en pleno juego, él me dice que marque mejor, solo le digo: ‘No he fallado yo, usted fue tío’.

¿Cómo reaccionó?

Se molestó y le gustaba meter cocachos a quienes le levantaban la voz. Y al terminar el primer tiempo me esperó en el vestuario.

¿Te ‘cuadró’?

Ya sabía lo que se me venía y me adelanté: ‘Yo me equivoqué’ le dije y agaché la cabeza, caballero.

También te dirigió Jorge Sampaoli

Extraordinario. Tenía estudiados a todos los rivales y a cada defensa nos daba un video, de 10 minutos, del jugador que teníamos que marcar.

¿Una historia con él?

Con Sport Boys estábamos concentrados y empezamos a jugar billas y el ganador siempre era Alfredo Carmona. En eso llega el profesor y se mete al ruedo.

¿Ganó?

Empezó muy bien, pero Carmona lo midió y se dejó ganar. Entonces el técnico se agrandó y le apostó al ‘Cabezón’: ‘Si te gano, pagas una parrilla para todos y si pierdo, pago yo’.

¿Aceptó el reto?

De inmediato y agarró el taco y las metió toditas las bolas.

¿No le dejó nada?

Lo traumó, ja, ja. Lo bueno que pagó la apuesta.

Tuviste de compañero a Carlos ‘Kukín’ Flores

Un ser extraordinario y a la hora de entrenar, iba adelante del grupo corriendo.

Un ex compañero tuyo ahora es conductor de televisión

Sé que te refieres a ‘Paquito’ Bazán. Cuando estaba con nosotros, no hablaba y ahora lo veo y no lo puedo creer.

¿Un ganador con las chicas?

Nunca necesito ponerse una casaca de fútbol para que las muchachas se le acercaran.

¿Tenía su jale?

No hablaba, pero blanco y ojos celestes, era suficiente.

¿Un compañero paternalista?

El ‘Puma’ Carranza. Llegaba y preguntaba a quién le hacía falta chimpunes y zapatillas. Te llevaba a sacar de la marca que lo auspiciaba.

¿La mejor charla técnica?

Una de Roberto Mosquera en Unión Minas.

¿Qué dijo?

Nos reunió a todos y habló: ‘Ustedes son como una piedra y yo el escultor. Durante la semana he logrado esculpir un ave. Entren a la cancha y vuelen’.

¿Te graduaste de entrenador?

Soy técnico de fútbol titulado en la FPF y tengo la licencia categoría B y ya estoy para la A

¿Dónde ejerces?

Trabajo en el Gobierno Regional del Callao y damos clases en colegios del puerto.

¿Estás en un club?

Tengo la 2009 de la ‘U’, la Categoría competitiva.

Un gran abrazo

Un saludo a los lectores.

TE VA A INTERESAR