Paco Bazán fue el invitado más reciente en ‘La Fe de Cuto’ y demostró que tiene muchas historias para contar. Una de las más sorprendentes involucra a uno de los directores técnicos más exitosos de Argentina, José Néstor Pékerman .

Dicha anécdota se llevó a cabo durante un Sudamericano Sub-17, torneo en el que Bazán fue el arquero de la selección peruana y terminó elegido como el mejor portero del torneo.

“Fue una buena generación, no nos fue bien, pero fue una linda experiencia. En esa selección empiezo como suplente. De un año a otro, yo crecí en esa sub-17. Me lanzaron al ruedo y fui titular en ese Sudamericano. Me tapé cualquier cantidad. Pero no sumamos muchos puntos”, inicia su relato.

Luego de quedar eliminados, Paco soltó toda su tristeza en uno de los baños, cuando nadie lo veía, el portero se echó a llorar. “Cuando nos eliminaron me metí al baño del hotel donde concentramos todos juntos, todas las delegaciones. Estaba frustrado y puse a llorar” , sostuvo.

Pero Bazán encontró consuelo en una persona que entró al mismo baño. Años después descubriría que aquel personaje que le dijo que tenía condiciones, incluso, de tapar en River Plate, era nada menos que José Néstor Pekerman .

“Después sale alguien del urinario, era un tipo bien plantado, elegante y me dice: ‘Tranquilo, vos sos lo mejor que tiene Perú. Si fueras argentino, estarías en River’. Le dije gracias. Pasan los años, prendo la tele y veo a un tal José Pékerman, era técnico de Argentina” , agregó.

Paco Bazán en ‘La Fe de Cuto’: su papá fue ‘benefactor’ de Cantolao, su infancia en Chincha y cuando el ‘Puma’ corrió calato

