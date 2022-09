‘La Fe de Cuto’ tuvo como invitado al siempre controversial Paco Bazán, quien soltó tanto aguadito que se tuvo que dividir el programa en dos partes. El exportero de Universitario de Deportes recordó cuando conoció a Augusto Polo Campos, a quien interpretó en una miniserie de televisión.

Paco Bazán fue el protagonista de ‘Los Amores de Polo’, una producción en la cual se retrataba la vida del famoso compositor y las mediáticas relaciones amorosas que tuvo.

Como preparación para el papel, el conductor de ‘El Deportivo en Otra Cancha’ pasó algunos días con Polo Campos, sin embargo, no esperaba que las lecciones del compositor abarcaran sus secretos para mantenerse vigente en el mundo del amor.

Una de las cosas más importantes que le enseño es tener un lugar especial para lo que él llamaba “ejercitarse”. Revive el extracto de la entrevista a Paco Bazán en ‘La Fe de Cuto’.

Qué lujo (interpretar a Augusto Polo Campos)

Si, dos, tres tardes estuve con él y me acuerdo que ese tío era…

Cuenta, suelta el aguadito…

Termina el lonche y me dice mira te quiero enseñar algo que es muy especial que me gustaría que lo inmortalices y lo grafiques en la serie. Ven por acá, me dice, y me lleva a la zona de los cuartos. Uy, ya perdí dije.

Tú pensabas que era ‘Vale Vale’.

Me dice acá a la izquierda esta mi habitación, acá descanso, entonces entramos y tenía crucifijos, santitos, muy religioso, un hombre de mucha fe, ok ven para acá y este lugar, era otro cuarto, este es mi gimnasio, acá me mantengo en forma, en actividad, yo acá entreno me dijo, y yo voltee así y no había una máquina, no había una pesa, solo había una cama , yo le digo, yo más sano, le digo: “Maestro y las pesas ¿Donde están?”, le digo, cómo entrena acá. “No, pues”, me dijo, “Acá me mantengo en forma”, me dijo.

Ay, ese era su…

Era su ring.

Estaba vigente.

Yo pensé que era su gimnasio personal le digo: “Pensé que usted hacía pesas acá”, “No”, me dice, “Yo acá entreno, acá me mantengo en forma y ¿Qué has notado?, ¿Qué no tiene este lugar que tiene el otro lugar?”, bueno que tiene más cremas, tenía más cremas humectantes, había aceite.

Un maestro.

“No”, me dice. “Acá no hay una sola imagen”, y era verdad pues, no tenía una cruz, nada.

Paco Bazán en ‘La Fe de Cuto’, Parte 2

¡Mi gente! ¿Cómo están? Regresamos con el ‘aguadito’ de todos los viernes. Después la primera parte de la entrevista al ‘colorado’ Francisco ‘Paco’ Bazán, regresamos con la segunda entrega de esta picante conversación con el conductor de ‘El Deportivo’ de ATV. No saben, va a echar a todititos esos peloteros que lo llamaron para cuadrarlo por sus comentarios.

‘Paco’ Bazán nos cuenta cómo fue que incursionó en la TV cuando tuvo que hacer la previa de un mundial en ATV. Luego pasó a conducir un magazine de farándula y, después, la ‘Señito’ Gisela Valcárcel lo catapultó al estrellato cuando lo hizo su coanimador.

Pero no todo queda ahí. ‘Paco’ Bazán cuenta que Christian Cueva lo llamó un día, en plena Copa América, para cuadrarlo porque había llamado ‘garrapatas’ al grupo de amigos de ‘Aladino’ por grabarlo en una reunión, aparentemente, con unos tragos de más. Arrancamos, mi gente. Y ya saben, nunca olviden de que la fe es lo más lindo de la vida.

Revisa aquí la entrevista completa.