Paco Bazán aprovechó su presencia en ‘La Fe de Cuto’ para contar detalles poco conocidos de su carrera en el fútbol. El exportero, identificado con Universitario de Deportes, pudo haber tenido un pasado distinto si se hubieran concretado las dos veces que estuvo a punto de firmar por Alianza Lima.

La primera, cuando era juvenil

La primera vez que Alianza Lima tocó su puerta fue cuando Paco había destacado en la selección peruana sub 17. Sin embargo, una afinidad familiar hizo que cambie la ‘blanquiazul’ por la ‘crema’.

“Llego a la ‘U’ de casualidad, yo me había formado en Cantolao. Entonces había iniciado conversaciones con Alianza Lima , Alberto Masías que veía el tema de menores me había buscado, me había enamorado y estaba todo listo”, señaló Paco.

“ Pero mi viejo era recontra hincha de la ‘U’, entonces cuando regreso del Sudamericano, mi papá le dijo a un amigo que era amigo del ‘Gordo’ Gonzáles, le dijeron y el ‘Gordo’ dijo: “Que venga mañana, a las 7 de la mañana que va a entrenar con el primer equipo ”, agregó.

Fue en esta etapa donde Bazán conoce a George Forsyth, que hizo divisiones menores en Universitario de Deportes y a quien considera un gran amigo.

La segunda, cuando volvió del extranjero

La segunda vez estuvo incluso más cerca que la primera, ya que incluso se había hecho el contrato, el mismo que afirma aún conservar.

“ Tuve la posibilidad en el 2008, cuando regreso de Chipre, pero se cayó, con el contrato y todo, tengo el contrato de recuerdo, 5 lucas gringas, era buen billete ”, sostuvo.

“Alianza lo termina llevando a Libman. No le guardo rencor, hizo bien, me lo bajó Elio Casaretto, que es mi hermano. El contacto lo hace él y él hace todo, pero en el medio se mete (William) Pickling. Cuando Elio se enteró que lo querían arrimar, me arrimaron a mi jajaja”, añadió.

Paco Bazán en ‘La Fe de Cuto’: su papá fue ‘benefactor’ de Cantolao, su infancia en Chincha y cuando el ‘Puma’ corrió calato

¡Mi gente! ¿Cómo están? Volvemos con el ‘aguadito’ de siempre. Después de entrevista al gran Edson ‘Cheta’ Domínguez en ‘La Fe de Cuto’ volvemos con un tremendo programa con el ‘colorado’ Francisco ‘Paco’ Bazán, exarquero, actor y ahora conductor de ‘El Deportivo de ATv. De todo ha hecho mi hermano. Se van a quedar sorprendidos con su especial historia de vida.

El buen ‘Paco’ nos contará su inicios en el fútbol, como fue que empezó en Cantolao y luego pasó a Universitario de Deportes. Al igual que varios futbolistas que hicieron carrera en el club crema, también fue tentado por Alianza Lima, pero su viejito no quiso y en una Alfredo González, que en paz descanse, se lo jaló .

Pero eso no es todo. ‘Paco’ Bazán nos abre su corazón y nos cuenta detalles poco conocidos de su historia familiar y la importancia en su vida de Matilde, la mujer que ayudó a su madre, lo crió y que le enseñó lo mejor de la cultura chinchana. Arrancamos, mi gente. Y ya saben, nunca olviden de que la fe es lo más lindo de la vida.

