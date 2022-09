Ni a fines de su carrera Rubén Diaz dejó de lado la dureza a la hora de marcar a los rivales. Si algo distinguió a ‘Panadero’ durante su carrera, fue que ‘rascó’ a los rivales sin importarle quien estuviera delante. El gran ex jugador de la selección peruana y Universitario pegaba a los rankeados como Paolo Rossi o Roger Milla y si el delantero de turno era de equipo chico también cobraba. El chorrillano no creía en nadie y por eso era respetado y porque no decirlo temido por muchos.

Los últimos años de Rubén en la pelotita fueron en el Internazionale de San Borja. Ahí Díaz llegó a cumplir las funciones de entrenador-jugador y no le fue mal. Consciente de que el físico lo iba dejando, ‘Panadero’ escogía los partidos que quería jugar, pero nunca se perdía los encuentros con los grandes. Esa clase de choques motivaban al recio defensa que les transmitía a sus jugadores que si destacaban podían cambiar de cuadro para la siguiente temporada.

Un fin de semana el rival de turno era Universitario en el Estadio Nacional, Rubén se iba a ver las caras con el cuadro que lo hizo famoso y que lo dirigía su buen amigo Juan Carlos Oblitas. Entre el ‘Ciego’ y el ‘Panadero’ siempre hubo una gran relación por eso cuando se cruzaron en la pista atlética previo al partido se dieron un abrazo y empezaron a charlar.

Rubén Diaz sacó cara por su amigo Juan Carlos Oblitas.

Oblitas a Panadero: “Dice ‘Balán’ que ya estás viejito”

El mejor puntero izquierdo del fútbol peruano y uno de los mejores defensas de la blanquirroja estaban recordando anécdotas cuando de repente se acercó Andrés Gonzales a saludar al gran Rubén y el ciego aprovechó para poner al centro a su pupilo. “Rubén, dice ‘Balán’ que ya estás viejito y que no pasa nada contigo. Este negrito es un malcriado a ver cómo les va en el partido” la dejó picando Oblitas.

Andrés inmediatamente quiso desmentir a su técnico sabiendo cómo podía reaccionar Diaz, pero el veterano defensa lo calmó. “tranquilo sobrino ya conozco a Juan Carlos”. El goleador crema creyó que no iba a tener problemas con ‘Panadero’ pero se equivocó. En la primera jugada que estuvieron frente a frente, el chorrillano lo dejó pasar, pero cuando ‘Balán’ creía que había superado fácilmente a su marcador Rubén le metió un viaje que lo hizo volar.

Andrés Gonzales defendiendo la casaquilla crema, donde fue elevado a condición de ídolo (Foto: GEC)

" A ver quien es viejito hue…así va ser todo el partido.” Le gritó ‘Panadero’ a un Gonzales que entró en pánico. Durante los 90 minutos el duelo continuó y aunque la “U” ganó 3-1, ‘Panadero’ se fue tranquilo porque ‘Balán’ no lo pudo superar y se fue bien agasajado. “Mi tío se tomó a pecho lo que le dijo el ‘ciego’ y me dio por todos lados” recuerda el buen Andrés.

‘Panadero’ Diaz y su mensaje al ‘Ciego’ al final del patrido

Al final del choque Oblitas y Diaz se volvieron a cruzar y se empezaron a reír cuando lo vieron a ‘Balán’ salir magullado y cojeando por las ‘caricias’ de ‘Panadero’ que reconoció la valentía del nueve crema. “Ciego este negrito se peló conmigo pero hay que reconocer que no se chupó y eso que le di arriba y abajo como cuando jugaba por la selección y no creía en nadie” comentó el gran Rubén Díaz.

