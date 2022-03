Cuando todo el país empieza a contar las horas para el decisivo Uruguay vs Perú en el Centenario, es inevitable recordar aquel vibrante partido de 2016, que abrió una profunda grieta entre el capitán y el ídolo de selección peruana, Claudio Pizarro y Paolo Guerrero, este último, lanzando un recordado insulto al ‘Bombardero’.

El equipo de Ricardo Gareca viajó con toda la ilusión de conseguir un buen resultado en Montevideo y para ellos llegaba con dos delanteros temibles. Claudio Pizarro, la leyenda de la Bundesliga y campeón de la Champions League, infundía respeto junto a Paolo Guerrero, campeón del Mundial de Clubes con Corinthians y que llegaba en su mejor momento como nuevo refuerzo de Flamengo.

En el primer tiempo la ‘Blanquirroja’ resistió estoicamente y solo generó peligro en alguna pelota parada. Fue del final del primer tiempo donde Claudio Pizarro recibió un codazo en las costillas de Maximiliano Pereira. En el complemento el ‘Bombardero’ afectado despejó un tiro de esquina (47′) y tras caer sintió una punzada y pidió su cambio. Paolo Guerrero se mostró incómodo por la actitud de su capitán.

Paolo Guerrero insultó a Claudio Pizarro en partido en el Centenario https://www.americatv.com.pe/

Paolo Guerrero explota contra Pizarro y le grita: “Ese huev...”

El ‘Depredador’ no asimilaba la reacción de Claudio Pizarro, para pedir su cambio, y explotó cuando Edinson Cavani, a los 52′, anotaba el 1-0. El goleador de Flamengo, lejos de molestarse con la defensa, volteó a mirar a Claudio Pizarro a la banca como responsabilizandolo del resultado y se quejó con sus demás compapñeros con una expresión que quedó registrada por las cámaras: “Ese huev…”.

La calentura de Paolo Guerrero con Claudio Pizarro no quedó allí, pues cuando finalizó el partido el número 9 lo volvió a encarar y le recriminó por salida. La leyenda de la Bundesliga solo atinó a responder con un: “No puedo, pues, no puedo”

Luego en su calidad de capitán de la selección peruana, Pizarro intentó quitarle la tensión al momento y buscó comprender a quien hoy es su examigo. “Se enojó conmigo, le cuesta que yo no pueda estar. Me dice: ‘cómo puedes salir. Él sabe perfectamente que si salgo es porque no puedo seguir”, explicó antes de volver a Lima.

Paolo Guerrero y Claudio Pizarro no volvieron a tener una relación amigable desde esee duelo en el 2016 (Foto: GEC)

Claudio Pizarro ‘rompió palitos’ con Paolo Guerreros

Ese partido sería el último partido de Claudio Pizarro con la camiseta de la selección peruana, después del duelo en el ‘Centenario’, Ricardo Gareca no lo tuvo más en su consideración. Además, también marcaría el distanciamiento entre ambos jugadores que quedaría evidenciado dos años después (2018) tras el dopaje de Paolo Guerrero y la acusación de la madre del ‘Depredador’ contra con la familia Pizarro detras de ese amargo momento para el goleador.

