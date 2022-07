‘Cuto’ Guadalupe tuvo en su más reciente programa de ‘La Fe de Cuto’ a Guillermo Guizasola, quien compartió vestuario con figuras como Paolo Guerrero y Jefferson Farfán. Las anécdotas estuvieron a la orden del día, incluyendo una en la que quedó demostrado que Erick Delgado es un tipo que no aguanta pulgas.

Guillermo recuerda que tanto en Alianza Lima como en divisiones juveniles, su hermano Roberto, Paolo Guerrero y Jefferson Farfán paraban juntos de arriba a abajo.

“Paraba con Paolo Guerrero para todos lados, luego se juntan con Jefferson Farfán cuando llega a Alianza Lima después de haber estado en Municipal. Ya se juntaban los 3, la gente se le corría a ellos porque pasaban los 3 y ya te estaban alucinando, ja ja ja. Se reían, te insultaban, seguían y si tú no pasabas rápido esos te seguían haciendo leña hasta que tú perdías los papeles, tenías que corretearlos para pegarle porque eran insoportables”, contó Guillermo.

Sin embargo, un jugador que no apreciaba las palomilladas del irreverente trío era el arquero Erick Delgado. Un día el portero de Sporting Cristal no aguantó que Guizasola, Guerrero y Farfán lo vacilen. “Ese fue en el 2003 con la selección sub 23 en Chile, me acuerdo que estaban estos tres, imagínate” , expresó.

“Jefferson Farfán, Roberto (Guizasola) y Paolo Guerrero, estábamos juntos, íbamos a jugar con Colombia y empiezan a fastidiarlo a Erick Delgado, los tres. “Oe, loco, tú eres grandazo, pero no agarras nada, ja ja ja”, se reían, pero se reían los tres nomás y se chocaban las manos y todo. “Oe, loco, pero así en serio, tú eres malo ja ja ja”, se reían. Le tocó a Paolo Guerrero: “Oe, loco, en serio hay que cuidar que no pateen al arco porque todo es gol contigo”. No aguantó Erick, se paró y le metió un patadón a Paolo pum y los otros negritos se asustaron y se corrieron ya no volvieron a decir nada”, relató.

Más allá de salir en defensa de su compadre, Jefferson y Roberto se fueron corriendo. “El ‘Loco’ estaba grandazo en ese tiempo. “Ya me tienen cansado”, grito, se paró y le metió un patadón a Paolo. “Oe, loco, qué tienes”, dijo Paolo y los otros dos negritos arrancaron en una. Jajaja”, finalizó.

Este fin de semana largo no puedes dejar de ver nuestro programa y leer nuestras historias. Esta vez, nos toca conocer el otro lado de la familia Guizasola. El popular 'Totito', Guillermo Guizasola cuenta su verdad en 'La Fe de Cuto' y hace picantes revelaciones.

