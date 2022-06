‘Cuto’ Guadalupe recibió a Luis Farfán, padre de ‘La Foquita’ en un episodio especial de ‘La Fe de Cuto’ desde ‘La curva del Diablo’. El también exfutbolista habló de la infancia de su famoso hijo y de por qué no lo hizo por mucho tiempo en medios de comunicación.

Don Luis Farfán recordó que muchas veces se acercaron de diversos canales de televisión y otros medios para que hable sobre su hijo, incluso, le ofrecieron una gran cantidad de dinero, pero que él lo rechazó.

El diablo siempre está rondando, una vez un programa de televisión lo estaban llamando para que hables.

Claro me llamaron. Pero nunca lo he molestado.

¿Cuánto dinero te han ofrecido para que tú hables en la tv?

30 mil soles, pero sí entrevistaron a mis hijas, las llevaron de paseo. Yo no hablé.

En algún momento eras el hombre más buscado del planeta y tú no contestabas a nadie.

No. No lo hacía porque mi mamita estaba viva yo no quería que mi mamá se sienta mal, yo quería evitar eso, bueno ahorita que no está mi mamá ahora sí creo que aprovechamos.

Alguna anécdota con Jefferson yo me acuerdo una cuando estábamos jugando fulbito.

Fue una apuesta de 5 mil dólares.

Yo estaba lesionado Juan Aurich, eso fue en el 2011. Y resulta que MI sobrino siempre retando vamos a hacer un partido, él llevo a Rinaldo Cruzado. ¿Alguna anécdota que hayas tenido con Jefferson?

La única vez que nos tomamos unos traguitos ahí en el cuarto de mi mamá o en la sala tu sabes que no soy de hablar mucho, yo me siento a un costadito y le digo q me aviente alguito nomás. Jajaja.

Un centro chiquito nomás, primer palo o pasado. Jajaja.

Bueno la otra vez que él tomó ese champán Ricadona. Yo no tomo esa vaina, el otro día me dio eso y le dije, eso se me viene todo, a mí dame Cristal nomás para que más.

Él se llama Jefferson Agustín.

Agustín como mi viejo, yo también yo soy Luis Agustín.

Jefferson heredó la rapidez de los Farfán

‘Cuto’ Guadalupe le consultó a Farfán si la ‘Foquita’ había heredado algo de él, a lo que Luis contestó que Jefferson salió rápido como todos en la familia.

“Para mí, tal vez heredó mi manera de ser. O sea yo soy una persona como él: es humilde, no se bota, como yo también soy. En el juego eso está un poquito difícil. Ha sacado rapidez de toda la familia, la habilidad, lo rápido como su tío Roberto (Farfán). Él pica, pero pica”, expresó.

Asimismo, Luis Guadalupe recordó que, desde pequeño, Jefferson ya pintaba para crack y que todo lo que ha conseguido en su carrera es merecido por el esfuerzo que le puso en todo lo que emprendió.

“Él es el orgullo de la familia. Nos llevó a un mundial, en los equipos que ha estado siempre ha dejado cosas importantes, entonces creo que bien merecido”, indicó.

“Claro, bien merecido. Es el esfuerzo de él, el esfuerzo de su mamá, que ha estado con él siempre al pie de la letra. O sea, nosotros no tenemos que obviarlo, pienso que lo que hizo su mamá con él, lo direccionó tan bien al muchacho que el muchacho hasta ahorita está bien direccionado”, añadió.