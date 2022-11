Pedro Ascoy guardó todo el ‘aguadito’ para la segunda entrega de ‘La Fe de Cuto’ y arrancó con uno de sus recuerdos más extraños al lado de Juan Reynoso el actual entrenador de la selección peruana, cuando ambo coincidieron en Juan Aurich.

“ Ese año tengo una anécdota con Juan, fue algo muy raro, porque en el 2010 hice algo que no había podido hacer el año anterior que solo marqué nueve goles, pero ese año, con Juan Reynoso hice 14 goles y la verdad es que mejoré mucho con él y aprendí mucho y me fue espectacular ”, contó con entusiasmos el ‘Burrito’

El atacante de Juan Aurich había despertado el interés de uno de los clubes más serios del medio y ya tenía todo casi arreglado. “ Gracias a ese espectacular año fue que recibí una oferta importante del club Sporting Cristal , a donde había llegado el profesor Víctor Rivera. Estaba muy bien con Reynoso estaba rápido, hacía goles, marcaba, porque sabes que a Juan le gusta el ‘ida y vuelta’ yo no lo hacía al ciento por ciento, porque no era mi fuerte ”, recordo.

Pedro Ascoy recuerda su experiencia con Juan Reynoso (Video: Trome)

Pedro Ascoy cayó en manos del ‘Jinete sin Cabeza’

Lo inesperado llegaría en las últimas semanas de la temporada. “ Se acaba el año y el asistente de Reynoso nos dice: muchachos el profesor va a llamarlos para conversar con cada uno de ustedes. Yo no sabía que era el cuarto del ‘Jinete sin cabeza’ . Pasaba uno por uno y nadie decía nada, yo pensaba que nos iba a hablar sobre la pretemporada, hasta que me tocó a mí ”, relató con angustia.

“Yo estaba tranquilo, porque había hecho 14 goles, hasta que entré al cuartito. El profesor Juan Reynoso me felicitaba bastante, me decía lo que había hecho bien, entonces ya en un momento le pregunto: profe, pero ¿cuál es el tema? ‘No estas en los planes’, me dijo. Yo voy a traer jugadores que me hagan el recorrido ”, expresó con sorpresa.

Pedro Ascoy aprovechó para ser agradecido con el DT y soltó la ‘bomba’. “No hay problema Juan yo te agradezco por el aprendizaje y haber disfrutado dentro del campo. La verdad me ha servido esto, porque te cuento que me voy a Sporting Cristal . Sentí yo que el profesor no se esperó eso, yo había hecho un año espectacular, pero quería quedarme en el Aurich ”, se sinceró.

'Cuto' y Pedro Ascoy jugaron juntos en el Juan Aurich del 2011(Foto: Trome)

¿Por que no fichó Pedro Ascoy por Sporting Cristal?

En medio de esta situación ‘El Burrito′ rescató lo positivo. “Lo bueno es que el profe fue frontal, no como otros que esperan que te vayas y nunca te llaman. Es el único que he visto que haga eso y lo respeto, porque ahora que yo soy formador entiendo que cada técnico busca a los jugadores que se ajustan más a su estilo de juego ”, apuntó.

“Un día antes de viajar a Lima para firmar ese contrato con el que yo estaba feliz, me llama Edwin Oviedo y me dice te espero en el hotel. Llegué y me felicitó por la propuesta que tenía de Sporting Cristal y me dijo: te ofrecemos lo mismo ¿Te quieres quedar? Ya dije, pero ahora quien habla con Juan Reynoso ”, se preocupó el Burrito, pero el titular del ‘Ciclón’ le explicó que el ‘Cabezón’ no había renovado su contrato.