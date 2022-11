‘La Fe de Cuto’ sigue llevando el aguadito al norte del país en ‘La Ruta de la Fe’ y el popular ‘Cuto’ llegó a la tierra que lleva su apellido, Guadalupe, para reencontrarse con Pedro ‘Burrito’ Ascoy, exdelantero de Alianza Lima, Juan Aurich, etc.

Ascoy recordó sus inicios en el fútbol, cuando hizo divisiones menores en Alianza Lima. El exatacante señaló que apodo de ‘Burrito’ data de esa época y que llegó gracias a sus buenas actuaciones en su equipo distrital y en la selección de Trujillo.

“Eso nace cuando llego a Alianza Lima, en menores en en 1996 gracias a muchas personas que de atrás permitieron que yo pueda estar ahí, a través de un campeonato que se llamaba la Copa Perú Sub 15. Yo debuté en esa liga con el Krakens de Guadalupe, pasamos la etapa distrital y provincial, pero en la departamental nos eliminó el Libertad de Trujillo por penales”, inició.

“Yo regresé a Guadalupe y ‘Koki’ Acevedo vinieron hasta mi casa a convencer a mi papá para llevarme a la selección de Trujillo. Ahí anoté varios goles, llegué a la selección sub 17 y Alianza Lima me hace contrato”, añadió.

Pero uno de los momentos más emotivos de la entrevista llegó cuando recordó su debut. Ascoy anotó en su primer partido con camiseta blanquiazul luego de una jugada con dos de sus ídolos, Waldir Sáenz y Claudio Pizarro.

“El primer gol que hago es una jugada con Waldir, una pared con Pizarro y a cobrar. Fue un debut soñado con jugadores que yo admiraba” , expresó.

“Alianza parecía Chincha, me miraban raro”

Ascoy recordó que, en sus inicios, tuvo que vivir en la casa hogar de Alianza Lima, donde se encontró con jugadores como Guillermo Guizasola, Alexander Sánchez y Wilmer Aguirre.

“En el club, en Matute. Luego Alberto Masías y otro directivo me preguntaron si tenía familiares cerca y les dije que una tía en el Rímac. Así que a ella le daban para mi alimentación y pasajes y pasé los dos primeros años de esa forma. Después me llevaron a la casa de Constantino Carvallo y me encontré con una tremenda ‘banda’: Guizasola, ‘Wally’ Sánchez, Castrillón, Uculmana, el ‘Zorrito’ Aguirre. Ellos a diferencia mía no habían debutado en primera, pero tenían ‘hambre’. Me miraban raro, eso era Chincha jajaja. Recuerdo que Constantino nos premiaba con pollo a la brasa si jugábamos bien”, relató.

“Eran un ‘terremoto’. Una vez, ya para acabar diciembre jugaba mi último partido y dije ‘listo regreso por mis cosas a la casa y me voy a Guadalupe’ . Cuando llego, no había candados y no encontré nada. Se lo ‘pelaron todo’ jajaja. Hasta ahorita no me dicen quién fue” , añadió.

La ‘Ruta de la Fe’ no se detiene y ahora nos encontramos con un amigo, un personaje que fue campeón junto a mi en el Juan Aurich y también un rival al que era bravo enfrentar. Señoras y señores, con nosotros está Pedro Ascoy, más conocido como el ‘Burrito’, a quien no veía desde el 2012, pero nos vamos a poner al día.

Mi hermano fue un delantero de temer y en esta primera parte de la entrevista vamos a hablar de sus inicios en el fútbol, el ‘derecho de piso’ que le tocó pagar y entrenadores que lo marcaron y lo tuvieron bien considerado. Y por supuesto no va a faltar ese ‘Aguadito’ que tanto les gusta a ustedes con anécdotas increíbles.

Así que sin más preámbulos, el ‘Burrito’ Ascoy entra al área de la ‘Fe de Cuto’ y como en sus mejores tiempos define a portería. Y nada de amagar, o meterle ‘quimba’, aquí solo se dice la verdad y si no ya sabe que tengo el ‘matamoscas’ a la mano.

Revisa aquí la entrevista completa al ‘Burrito’ Ascoy en ‘La Fe de Cuto’.