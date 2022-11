Pedro ‘Burrito’ Ascoy recibió a ‘Cuto’ Guadalupe en su ‘Ruta de la Fe’ para soltar todo el aguadito de su prolongada carrera en el fútbol peruano. Desde Guadalupe, ‘La Fe de Cuto’ tuvo a un exdelantero que dejó huella en equipos como Alianza Lima y Juan Aurich.

TE VA A INTERESAR | ‘Burrito’ Ascoy con Cuto: Cambió Alianza por amor, estafado con un discman y el campeonato con Aurich

Pero fue en el club íntimo en el que dio sus primeros pasos en el balompié. El ‘Burrito’ recuerda con mucho cariño esos años en el que tuvo que vivir en la casa hogar del club, compartiendo con jugadores que luego serían figuras como Guillermo Guizasola, Alexander Sánchez y Wilmer Aguirre.

“Me llevaron a la casa de Constantino Carvallo y me encontré con una tremenda ‘banda’: Guizasola, ‘Wally’ Sánchez, Castrillón, Uculmana, el ‘Zorrito’ Aguirre. Ellos a diferencia mía no habían debutado en primera, pero tenían ‘hambre’. Me miraban raro, eso era Chincha jajaja. Recuerdo que Constantino nos premiaba con pollo a la brasa si jugábamos bien”, relató.

Las bromas no podían faltar y el ‘Burrito’ recuerda una que hasta el día de hoy no ha podido saber quién fue el autor intelectual o material.

“Eran un ‘terremoto’. Una vez, ya para acabar diciembre jugaba mi último partido y dije ‘listo regreso por mis cosas a la casa y me voy a Guadalupe’. Cuando llego, no había candados y no encontré nada. Se lo ‘pelaron todo’ jajaja. Hasta ahorita no me dicen quién fue” , expresó.

El “piquito” de la venganza

‘Burrito’ también fue partícipe de las bromas y tal vez la más picante de ellas fue la que le hizo a dos jóvenes jugadores. Aprovechando el hambre voraz de ellos, Ascoy les hizo una propuesta que ellos nunca iban a olvidar.

“Uculmana y Castrillón tenían 16 años, pero parecían dos ‘gorilones’ de 50. Una vez les había quedado ‘corto’ el menú y su ‘motor’ rugía. Yo les dije “si ustedes se dan un besito, un piquito, yo les compro un cuarto de pollo para cada uno”. Me preguntaron si hablaba en serio, les dije que sí. Aceptan, yo hasta me puse a cantarles una canción romántica y zas, se dan el piquito ”, contó.

“Yo salí riéndome, disparado y en eso siento el primer golpe. Me iban a ‘moler’ así que los llevé a la pollería y encima pidieron una porción extra de papas. Si no lo hacía regresaba en pedazos a Guadalupe”, agregó.

