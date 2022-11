La ’Ruta de la Fe’ no se detiene y ahora nos encontramos con un amigo, un personaje que fue campeón junto a mi en el Juan Aurich y también un rival al que era bravo enfrentar. Señoras y señores, con nosotros está Pedro Ascoy, más conocido como el ‘Burrito’, a quien no veía desde el 2012, pero nos vamos a poner al día.

Mi hermano fue un delantero de temer y en esta primera parte de la entrevista vamos a hablar de sus inicios en el fútbol, el ‘derecho de piso’ que le tocó pagar y entrenadores que lo marcaron y lo tuvieron bien considerado. Y por supuesto no va a faltar ese ‘Aguadito’ que tanto les gusta a ustedes con anécdotas increíbles.

Así que sin más preámbulos, el ‘Burrito’ Ascoy entra al área de la ‘Fe de Cuto’ y como en sus mejores tiempos define a portería. Y nada de amagar, o meterle ‘quimba’, aquí solo se dice la verdad y si no ya sabe que tengo el ‘matamoscas’ a la mano.

¿Cómo se da tu llegada a Lima?

Era el año 1996, jugaba para el Club Deportivo Krakens de Guadalupe y nos eliminan en la etapa distrital, pero desde Trujillo llegó ‘Coqui’ Acevedo para convencerme de que vaya a jugar al Libertad, que era como una selección. Acepto, llegamos a la etapa nacional de Copa Perú y cuando todo apuntaba a que mi futuro iba a ser Mannucci, me convocan a la Sub 17. Yo dije, ‘lo máximo’, estaba volando y cuando llego a Lima éramos como 120 jajajaja. Pero poco a poco gané las batallitas y quedé en la selección. Al volver del Sudamericano Alianza Lima me hace contrato. Imagínate, yo en el Super Nintendo jugaba con Waldir Sáenz y lo tuve de compañero a él, a Claudio Pizarro, Quinteros y otros. Mi primer gol fue tras una pared con ellos, increíble.

¿Dónde vivías cuando llegaste?

En el club, en Matute. Luego Alberto Masías y otro directivo me preguntaron si tenía familiares cerca y les dije que una tía en el Rímac. Así que a ella le daban para mi alimentación y pasajes y pasé los dos primeros años de esa forma. Después me llevaron a la casa de Constantino Carvallo y me encontré con una tremenda ‘banda’: Guizasola, ‘Wally’ Sánchez, Castrillón, Uculmana, el ‘Zorrito’ Aguirre. Ellos a diferencia mía no habían debutado en primera, pero tenían ‘hambre’. Eso era Chincha jajaja. Recuerdo que Constantino nos premiaba con pollo a la brasa si jugábamos bien.

¿Qué tal la convivencia con ellos?

Eran un ‘terremoto’. Una vez, ya para acabar diciembre jugaba mi último partido y dije ‘listo regreso por mis cosas a la casa y me voy a Guadalupe’. Cuando llego, no había candados y no encontré nada. Se lo ‘pelaron todo’ jajaja. Hasta ahorita no me dicen quién fue.

Otra anécdota con ellos

Uculmana y Castrillón tenían 16 años, pero parecían dos ‘gorilones’ de 50. Una vez les había quedado ‘corto’ el menú y su ‘motor’ rugía. Yo les dije “si ustedes se dan un besito, un piquito, yo les compro un cuarto de pollo para cada uno”. Me preguntaron si hablaba en serio, les dije que sí. Aceptan, yo hasta me puse a cantarles una canción romántica y zas, se dan el piquito. Yo salí riéndome, disparado y en eso siento el primer golpe. Me iban a ‘moler’ así que los llevé a la pollería y encima pidieron una porción extra de papas. Si no lo hacía regresaba en pedazos a Guadalupe.

Pedro 'Burrito' Ascoy es el segundo invitado de 'La Ruta de la Fe' de Cuto Guadalupe. El exfutbolista contó divertidas anécdotas. (Foto: Gian Ávila - Trome)

Jugaste en el Bella Esperanza...

Allí estaban Pedro García, Roberto Holsen y otros. Yo estuve poco, porque luego voy a la Sub 20 y a la vuelta entrenaba con el primer equipo. El primero que me ‘bautizó' fue Jayo Legario, me dio en la rodilla. Otro era ‘Pepe’ Soto que cuando te estabas bañando te pegaba con una tablita especial que tenía. Pedían respeto, pero nos apoyaban en todo.

Me hablaste de la Sub 20, estuvieron cerca de ir al Mundial

Juan Carlos Oblitas dirigía y había un grupazo: Piero Alva, Balbín, Benavides, Bazán. En el famoso partido contra Chile meto un gol, luego aumentamos y con ese resultado íbamos al Mundial. En una jugada Arakaki y Araujo se paran porque Tapia estaba adelantado tres metros, sin embargo convalidaron el gol y terminaron empatando y Paraguay clasificó. Todos lloramos, fue injusto.

Alguna historia con ese equipo

Esta es buena. En esos años estaba de moda el ‘Discman’ y yo le digo al ‘Cholo’ Casas que me acompañe a Polvos Azules a comprarme uno, porque recién había cobrado. Tomamos un taxi y llegando a Grau habían unos personajes que nos lo ofrecen a menor precio. Casas ofrece un billete, pero yo por ‘angurriento’ doy más y le ganó por puesta de mano. Pago y el pata nos da una bolsa negra con el paquete y nos dice “No lo vayan a abrir acá porque hay policías”. Nosotros todo inocentes nos vamos, agarramos un taxi y allí abro el paquete. Dentro había un jabón con un alambre. Regresamos y un grupo nos dijo “Arranquen nomás”.

Tuviste una historia de amor que te hizo cambiar el rumbo

Lo que pasa es que cuando Jorge Luis Pinto me iba a hacer debutar en Alianza Lima yo estaba muy enamorado de mi esposa Viviana Luna. Muy, pero muy templado, yo la conocía a ella desde los 14 años. Así que hablé con él, le dije que tenía una propuesta y que quería jugar, tener continuidad. Al principio no quería, pero luego me mandó a hablar con los dirigentes que también se mostraron en contra. Pero finalmente me fui para UPAO, Unión Minas y Aurich y volví a Alianza en el 2001 para el Centenario y salimos campeones.

¿Cómo se dio ese regreso?

El profesor Paulo Autori me llamó y es que jugando con Aurich les había hecho un golazo de ‘losa’, pisando la pelota, jalándola entre dos centrales. Me llama entonces, regreso pero era delantera era pesada: Esidio, Waldir, Palinha, Holsen, la ‘Foca’ Farfán. Jugué poco, pero jugué y como en Aurich había hecho 16 goles tuve la chance de irme fuera y ese fue uno de los grandes errores de mi vida, no haberme decidido a emigrar. Me representaba Raúl Gonzales, yo fui su primer jugador, antes de Jefferson Farfán.

¿Porqué no acepaste irte al extranjero?

Raúl me dijo que tenía ofertas de la segunda de España y de Brasil. Yo estaba en un hotel escondido, analizando eso y no se como Carlos Carpio me encuentra, me habla y me termino quedando en Alianza Lima. A partir de allí la relación con Raúl Gonzales se fue perdiendo hasta que en el 2002 se terminó de romper.

¿Qué pasó?

Yo estaba en Coopsol con una gente ‘brava’: el pelado Dertycia, Rodrigo Saraz y otros. Yo llego y hago 19 goles y me llama Raúl para decirme que tenía una oferta de Turquía. Todo estaba listo, si bien yo pertenecía a Alianza, la decisión era mía. Entonces tomé la decisión equivocada nuevamente y, por segunda vez, el tren había pasado. Opté por quedarme, Freddy Ames me duplicó el sueldo y nunca más volvió a decirme nada Raúl hasta que muchos años después me lo encontré y me dijo” No te dejaste guiar, mira cómo es la vida, Jefferson venía atrás tuyo y mira cómo está él”. Por eso ahora digo a los chicos que si tienen una chance, váyanse.

Hace un momento hablaste de UPAO y Unión Minas

Unión Minas fue en el 2000. Yo estaba en UPAO, en Trujillo cerca a Guadalupe y me salen ofertas de Melgar, Cienciano y el Minas. Este último pagaba bien y me llamó ‘Chepe’ Torres para decirme que me necesitaba. Fue entonces cuando mi esposa me dijo que iba a caminar conmigo a todos lados y nos fuimos para allá. Formamos una linda familia y llegaron buenos contratos.

Ahora nos vamos para la Copa América 2001

Me convocó Julio César Uribe, uno de mis ídolos. Yo era chibolo, tenía 20 años y en ese equipo estaban ‘Chemo’, el ‘Chorri’, los Soto y clasificamos a cuartos de final contra el anfitrión, Colombia. Estábamos 3-0 abajo, yo calentando y nos vamos a sentar y el preparador físico me dice “Pedro vas a entrar”. Yo agarro y le digo ‘cómo voy a entrar, vamos tres a cero y faltan dos minutos. Esa reacción se la contaron a Uribe y me prepararé para los ‘guantazos’ que me iba a meter, porque el ‘profe’ es bravo.

¿Y qué pasó?

Yo estaba esperando que la puerta de mi habitación se abriera y entrara Julio César a meter golpe. Rezaba y rezaba, pero nunca se abrió la puerta. Después me contaron que los líderes del grupo habían hablado con él. Ya en Lima voy a su cuarto, toco la puerta y me dice “Espérate un momento”. Después charlamos, me escuchó y siempre estaré agradecido. Eso sí, nunca más me llamó jajajaja. Pero si hubiera sido Franco (Navarro) el técnico, hubiera terminado adolorido como Guizasola jajaja

Te mudas al Cusco para el 2003

Me llamaron Edgar Ospina y el presidente Juvenal Silva. Bravo era el ‘Profe’ Ospina, si le hacías una te mandaba a dar 35 vueltas en el campo o te ponía hasta 6 fechas en el congelador. Hubo una buena con Ospina cuando nos juntamos en León de Huánuco. Me tenía congelado, pero el equipo iba perdiendo dos, tres partidos y hablo con él. “Profe o me saca o vamos a seguir perdiendo”, le dije. Arriba había un paraguayo que no le hacía goles a nadie y Ospina acepta, pero yo le pido que también juegue Crifford Seminario. Él no quería, pero al final lo pone y teníamos que jugar contra José Gálvez que no perdía nunca en Chimbote.

La hiciste de técnico y ¿Cómo resultó?

Yo le había dicho que ese partido era clave y teníamos que sacarlo adelante y así fue. Yo meto dos goles, Johan dos y Crifford clava un golazo de tiro libre. Ospina me dijo que piense en ser técnico de menores, porque si me metía a mayores les iba a quitar la chamba jajaja

Tuviste un paso por Alianza Atlético de Sullana

Allí conocí el estilo del presidente Lander Aleman. Yo era recién llegado y un partido jugamos mal y perdimos. En ese equipo estaban Pedro García, ‘Ica’ Becerra, Chiroque, Araujo, Casas y entramos a camarín. Teddy Cardama, que era el entrenador era poco de hablar en caliente, pero en ese momento entre Lander y de frente a gritar. “Ustedes me roban mi plata, son mercenarios” nos dijo y señaló a cinco y les dijo que si no ganábamos el siguiente partido ya no volvían a Sullana. Es más les dijo que viajen con su maleta. El problema era que nos tocaba la ‘U’ en el Monumental.

Que tal problema ¿Y qué pasó?

Nos hablábamos entre nosotros diciendo que teníamos que salvar a esos cinco compañeros. Piero Alva nos dio algunas indicaciones sobre el estadio, sobre la ‘U’ y empezó a pasar la semana. Los cinco señalados no podían ni dormir, había nervios y llegó el partido. Corrimos como locos, metimos, marqué dos goles y le ganamos a la ‘U’. Lo que pasaba era que Lander quería un Cupo a la Copa Sudamericana y cada vez nos alejábamos de esa meta entraba al camarín y sentenciaba a cinco jajaja. Le agarré la mano, pero a los cinco que ponía en capilla los hacía sudar como para llenar una tina.

¿Cómo hiciste para que Lander te deje ir a Juan Aurich?

Eso fue una odisea. Una persona, de la que nunca diré su nombre, me llevó a la casa de Lander Aleman que nadie conocía. Era más lejos, tres garitas de control, creo que caminé todo Guadalupe para llegar a la puerta de su casa jajaja. Lo que pasa es que yo tenía un año más de contrato con Sullana, pero quería irme al ‘paraiso’, al Juan Aurich. Llego entonces a la casa, me hacen pasar y la sala parecía el Monumental. Lo primero que me preguntó Lander fue quién me había traído, cómo había llegado. Y al principio, cuando le pido la carta me dijo que ni loco.

¿Cómo lo convenciste?

Saqué las ‘lágrimas de cocodrilo’. Me acordé de algo triste de mi infancia y se me salieron unos lagrimones mientras que le decía que tenía familia, que no podía dejar pasar esa chance. Fui un actor y para mi buena suerte pasa la esposa de Lander y me ve en llanto y creo que eso le ablandó el corazón. Me dijo “Está bien Pedro, yo voy a hablar con Edwin Oviedo (presidente de Aurich) anda nomás”. Yo salí corriendo, cogí un taxi, fui a la videna a ducharme. Después me encontré con gente del Aurich en un restorant de San Borja y firmé. Vine a mi casa con el contrato por dos años, fue lo mejor que me pasó en la vida.

Allá en Aurich teníamos una ‘banda’ y logramos el campeonato

Quien más se llevaba el billete era el ‘Pana’ Tejada jajaja. Recuerdo que luego de perder la final de ida en Chiclayo, donde me anulan un gol legítimo, el profesor Umaña nos dijo que le había llegado la información que los jugadores de Alianza ya habían sacado sus pasajes para Cancún y Punta Cana porque se creían fijos para el segundo partido. De allí viene tu frase ‘soberbios’. Sacamos todo en el choque de vuelta y forzamos el tercer partido que ganamos. Pero lo del ‘Pana’ era increíble, le pagaban el billetazo en un maletín y si el banco de Chiclayo estaba cerrado, le abrían para que depositara la ‘candela’. Además, siempre volaba en primera clase y me contó que después de campeonar chapa su vuelo y ve pasar a los jugadores de Alianza a clase económica.

¿Qué tal la relación con Edwin Oviedo?

Excelente. Recuerdo que yo tenía contrato hasta 2012, pero a fines del 2011 me ofrecen irme a Ecuador y esa vez no quería dejar pasar la chance. Hablé con él y le dije que no tenía que darme nada, que gracias al club yo logré mis metas, pero Edwin me quería dar cuatro meses de sueldo. Le comenté que si mi empresario había dicho algo eso opinaba él, que yo soy yo. Hicieron el documento y lo firmé. Luego, con el tiempo, Edwin me llevó al club a trabajar en menores, mientras tu te la llevabas en carretilla ‘Cuto’ jajaja.