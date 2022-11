La ‘Ruta de la Fe’ no se detiene y seguimos esta charla con un amigo, un personaje que fue campeón junto a mi en el Juan Aurich y también un rival al que era bravo enfrentar. Señoras y señores, con nosotros continúa Pedro Ascoy, más conocido como el ‘Burrito’, a quien no veía desde el 2012, pero con quien nos estamos poniendo al día.

Mi hermano fue un delantero de temer y en esta segunda parte de la entrevista vamos a hablar de las increíbles anécdotas en el ‘Ciclón del Norte’, su mayor error como futbolista y la peculiar conversación con el ahora técnico de la selección peruana, Juan Reynoso. Y por supuesto no va a faltar ese ‘Aguadito’ que tanto les gusta a ustedes con otros relatos increíbles.

Así que sin más preámbulos, el ‘Burrito’ Ascoy continúa en el área de la ‘Fe de Cuto’ y como en sus mejores tiempos define a portería. Y nada de amagar, o meterle ‘quimba’, aquí solo se dice la verdad y si no ya sabe que tengo el ‘matamoscas’ a la mano.

Retomemos el momento del Juan Aurich campeón

Uy, era un gran grupo y siempre lo mantenían los directivos. Se podían ir algunos jugadores, pero quedaba la base. Además se reforzaban bien y en general teníamos dos equipos, el ‘A’ y el ‘B’. Por ejemplo, ‘Cachete’ Zúñiga, tremendo goleador que cuando campeonamos nos dio el triunfo en Matute, era suplente. Igual Reimond Manco, Renzo Sheput estaban en la banca. Rinaldo Cruzado jugó muy bien ese año y claro el ‘Pana’ Tejada como te decía antes.

A ver cuéntanos otra de mi goleador, el ‘Pana’ Tejada

Una vez me acuerdo que les pidió a ti y a Balbuena, que era el otro central, que controlaran al colombiano Humberto Osorio. Es que los dos peleaban palmo a palmo el ser goleador del torneo y justo nos tocaba ir a jugar a Ayacucho. Empieza el partido y veo que ustedes sacaron todo, no lo dejaron hacer nada a Osorio y eso que era rápido y joven. El ‘Pana’ les dio un billete y después ustedes se enteraron que Tejada había cobrado más de 15 mil soles de una casa de apuestas por ser el máximo goleador. A ustedes les dio un billetito y él se llevó toda la ‘candela’ jajaja

Tuviste a Juan Reynoso como entrenador

En el 2009 marqué 7 goles y en el 2010 con Juan hice el doble, aprendí mucho con él. El tema es que con esa campaña me vino una buena oferta de Sporting Cristal que lo dirigía Víctor Rivera. Yo me sentía cómodo en Aurich, ayudaba en la marca al equipo y entonces el mexicano Ortega, que era el asistente de Reynoso, nos dice que el ‘Profer’ iba a hablar con cada uno. Yo estaba tranquilo, más bien pensaba que me iban a mejorar la propuesta de Cristal, pero entonces allí estaba el ‘Jinete sin cabeza’.

¿Qué pasó en esa charla con Reynoso?

Íbamos entrando de uno en uno a la oficina, pero los que salían no decían ‘ni pío’. Entonces me toca a mí y Juan me dice “Te felicito Pedro, de mitad de cancha para arriba has sido muy bueno, pero en lo táctico debes seguir jugando con la misma intensidad” yo agarro, lo miro y de frente le digo que cuál era el tema entonces. “No estás en los planes para el otro año, yo necesito a tal y tal jugador que me haga el recorrido de carrilero”. Esperé que terminara y le dije que me iba a Cristal. Me miró y sentí que nunca se esperó esa respuesta. Salí y les dije a mis compañeros lo que les esperaba.

¿Porqué entonces te quedaste finalmente en Juan Aurich?

Todo estaba listo para irme a Cristal, iba a firmar un buen contrato e incluso ‘Cachete’ Zúñiga iba a ayudarme, porque conocía el equipo y me llama Edwin Oviedo. Me dijo que me esperaba en el Hotel Las Garzas y fui por respeto y agradecimiento. El presidente llega y de frente me dice que me ofrecen lo mismo que Cristal. Yo le respondo que el técnico no me quería y entonces Edwin me contesta “No hemos llegado a un acuerdo con el profesor Juan, queremos que te quedes”. Llamé a mi mujer y le dije que trajera las maletas, que ya estaban listas, al hotel y no me dejaron ni ir a Lima. Por eso me quedé y salimos campeones.

Pedro Ascoy recordó cuando Juan Reynoso fue su DT en Juan Aurich y cómo 'El Cabezón' tuvo que chotearlo porque no lo tenía en sus planes del próximo año.

Hoy Reynoso está en la selección

Me siento contento y puedo garantizar que es un gran profesional y una gran persona. Es un entrenador frontal para decirte las cosas en la cara y hoy que soy técnico entiendo que los estrategas necesitan jugadores que se amolden a sus estilos. El sueño de vida de Juan era estar en la selección, lo logró y deseo que le vaya bien por todos los peruanos.

Estuviste dos años en el Juan Aurich, cuéntanos historias de tus compañeros. A ver, una del ‘Chasqui’ Álvarez

Esta es buena. Una vez estábamos comiendo en la concentración y empezamos a hablar de tecnología, de viajes espaciales y yo agarro y digo “Si el hombre ha llegado a la luna, porqué no puede llegar al sol”. Todos me miran y el ‘Chasqui’ todo serio responde “Oye imbécil ¿Tu sabes a que temperatura está el sol?”. Y yo agarro y le contesto también serio “Y si van de noche”. Toda la mesa se ‘mató de risa’ jajaja. Tenía mis ocurrencias.

‘Chiroque’ era bravo en esas concentraciones

Te refieres a los ‘gases’ que se lanzaba. Yo lo soporté por años. Se mandaba unos ‘silenciosos’ que te hacía vomitar. Justo me tocaba en el mismo cuarto que él y al principio me moría. Estaba ‘podrido’ por dentro jajaja. Después ya aprendí y cuando lo venía colocarse de costado, salía volando del cuarto. En el bus cuando se mandaba uno, la gente sacaba la cabeza por la ventana para respirar jajaja.

Y finalmente una con este ‘servidor’

El día que te hice correr como Usain Bolt jajaja. Fue en el ‘Elias Aguirre’ en una práctica. Franco Navarro jugaba una ‘pichanga’ al final y tu quieres hacer la de ‘Ronaldinho’. Nadie te marcaba me acuerdo, pero yo voy y de frente te doy en la pierna de apoyo y te levanto por el aire. ‘Pum’ caíste y te levantaste con los ojos en blanco y la gente se reía. “¿Quién ha sido?”, gritabas. Yo ya había empezado a correr, pero tu te paraste y me perseguiste con el ‘tranco largo’ que tienes. Te dije que era solo un jueguito, pero ya me veía con dos ‘matamoscasos’ encima y no jugando hasta fin de año. Ya luego me perdonaste en un momento tranquilo jajaja.

'Cuto' y Pedro Ascoy jugaron juntos en el Juan Aurich del 2011(Foto: Trome)

Tu única experiencia en el extranjero fue en el Manta de Ecuador

Después de haber dejado pasar el tren de las ofertas de España, Brasil y Turquía y del título con Juan Aurich, me llamaron de Ecuador. Mi esposa me dijo que eral momento, que tenía que irme y ellos irían conmigo. Acepté y don Edwin me hizo viajar a Lima y nos reunimos. Me dijo que la decisión era mía, pese a que tenía contrato con el club. Al decirle que sí me iba, me ofreció cuatro meses de sueldo al momento de rescindir en un gesto que me dejó sorprendido. No acepté el dinero y quedamos como amigos, por eso luego tuve la chance de regresar al club a trabajar en menores junto a Martín Quinteros.

Entonces llegas a Ecuador

Yo me sentí mal cuando arribé al Manta compadre. Todos eran grandazos, atletas, yo era el único flaco. No jugaba de extremo, sino detrás del ‘9′ que era un tal Mina. Su pierna de él era como una silla jajaja. Nuestros dos carrileros eran ‘trenes’ y el técnico me decía que agarre la pelota y vaya para adelante, los del plantel decían “Este peruano vago” jajaja. Peleamos un cupo a la Sudamericana y el presidente daba buenos premios, desde 700 dólares hasta 1,500 por partido ganado.

Alguna anécdota allá

Una vez jugábamos contra Independiente del Valle y allí estaba Edgard Balbuena, quien fuera tu compañero en la zaga central del Juan Aurich. Me llamó antes del partido y me dijo “Burro no te acerques por mi lado, porque te parto”. Estaba loco, había un buen premio, así que jugué motivado y a la primera ‘pim pum’ lo ‘vacuné' y ganamos 1-0 con gol mío.

¿Porqué regresaste a Perú?

Me llamaron de la César Vallejo y de Universitario. Y allí, llega el momento que decide todo: no le hice caso a mi esposa. Ella me dijo “Pedro no te vayas, quedémonos”. El entrenador del Manta fue a mi casa, también el presidente a tratar de convencerme, pero al final lo dejaron en mis manos. Yo miraba Vallejo, estaba Acuña ‘plata como cancha’ jajaaj y Christian Cueva, ‘Wally’ Sánchez y eso me animó. Pero ahora, hablándolo con la familia, fue un error. Yo ya me había adaptado a Ecuador.

El final de tu carrera llega en UTC y Los Caimanes

El césped sintético me hizo mal, mi tobillo y mi rodilla sufrían y pese a que había buenos equipos, con ‘Wally’, Mario Gómez, ‘Malingas’ y esas reuniones que hacíamos en mi casa jajaja, ya no se podía dar más. Fue en el año 2014 cuando jugué mis últimos partidos.