Pedro ‘Burrito’ Ascoy fue el invitado más reciente de ‘La Fe de Cuto’ en lo que se viene denominando ‘La Ruta de la Fe’ por el norte del país. El exdelantero recordó sus mejores anécdotas en el fútbol peruano, incluyendo la vez que estuvo cerca de pelearse con Julio César Uribe.

Todo sucedió cuando el ‘Diamante’ dirigía a la selección nacional en el año 2001. Para la Copa América de ese año, Ascoy fue convocado con 20 años y alternaba el ataque del equipo con Abel Lobatón y Roberto Holsen.

“Me convocó Julio César Uribe, uno de mis ídolos. Yo era chibolo, tenía 20 años y en ese equipo estaban ‘Chemo’, el ‘Chorri’, los Soto y clasificamos a cuartos de final contra el anfitrión, Colombia”, inició.

Todo se complicó cuando los cafeteros derrotaban a Perú en semifinales por un marcador abultado. Uribe intentó mandar al campo de juego a Ascoy con el resultado ya sentenciado y con poco tiempo en el reloj, algo que molestó al ‘Burrito’.

“ Estábamos 3-0 abajo, yo calentando y nos vamos a sentar y el preparador físico me dice “Pedro vas a entrar”. Yo, con toda la locura de la juventud, agarro y le digo ‘cómo voy a entrar, vamos tres a cero y faltan dos minutos” . Esa reacción se la contaron a Uribe y me prepararé para los ‘guantazos’ que me iba a meter, porque el ‘profe’ es bravo”, añadió.

Ascoy tardó en entender el error que había cometido, no solo porque le había faltado el respeto a una leyenda del fútbol peruano, sino porque Uribe tenía (y la mantiene hasta ahora) fama de ir bien a los puños.

“Yo estaba esperando que la puerta de mi habitación se abriera y entrara Julio César a meter golpe, no recuerdo qué jugador me dice: “Pedro, prepárate”. Rezaba y rezaba, pero nunca se abrió la puerta. Después me contaron que los líderes del grupo habían hablado con él”, sostuvo.

“Ya en Lima voy a su cuarto, toco la puerta y me dice “Espérate un momento”. Yo casi hago la de Michael Jackson pero esperé, estaba esperando que me meta el ‘shoryuken’, la de Street Fighter. Después charlamos, me escuchó y siempre estaré agradecido. Eso sí, nunca más me llamó jajajaja. Pero si hubiera sido Franco (Navarro) el técnico, hubiera terminado adolorido como Guizasola jajaja”, agregó.

