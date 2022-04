Pocos como él pare llegar a donde no llegaban otros arqueros. Jesús Purizaga destacó en el fútbol peruano gracias a su agilidad que lo hizo salvar goles cantados. El ‘Gato’, que destacó en Alianza Lima, Sporting Cristal y la Selección, destaca a Pedro Gallese de quien dice aplicas técnicas de fulbito a la hora de atajar.

¿Qué es de tu vida Jesús?

Estoy con mi escuela de fútbol Jesús ‘El Gato’ Purizaga Agremiación que para chicos de 14,15 y 16 años de lunes miércoles viernes estadio municipal de El Agustino.

¿Hay alguno que prometa?

Hay chicos con condiciones, veremos si llegan, yo les enseño los secretos del arco.

¿Tu referente en el arco?

Cuando era chico y tapaba decía ataja el Loco Gati. Otro era Humberto Horacio Ballesteros.

¿Cómo fueron tus inicios?

Empecé a los 13 años en Liga de Puente Piedra en el Defensor San Martín de infantas. A los 17 jugué Ancón y de ahí me fui a Síder Perú de Chimbote y llegué al UTC con el que fui campeón de la Copa Perú.

Con los cajamarquinos hicieron una gran campaña el 85 y llegaron a la Copa Libertadores…

Le ganamos a la “U”, Alianza y Cristal. Teníamos tremendo equipo, cobrábamos un sencillo, pero teníamos ganas de salir adelante y conseguir un mejor contrato.

Jesús Purizaga defendió la camiseta de la selección en 1989 (Foto: GEC)

Jesús Purizaga: “Fui campeón con Uribe y Manassero”

Así llegas a Cristal y sales campeón…

Luego de la Copa paso a Sporting Cristal donde me quedé hasta el 89 donde, El 88 salimos campeones con un equipazo en el que estaban Julio Uribe, Francesco Manassero, los hermanos Olivares entre otros.

¿Por qué no seguiste con los rimenses?

Quería seguir, pero tuve un problema con un dirigente para renovar mi contrato y me congelaron. Fuimos a juicio, perdí, me quedé sin jugar, pero llegué a la selección peruana y de ahí paso al Alianza Lima.

¿Qué delantero te complicó más?

‘Balán’ Gonzales. Andrés era impetuoso, venía y me chocaba, no era mala leche, pero era chocador.

Jesús Purizaga: “De chico trepaba a los árboles”

¿Cómo conseguiste esa agilidad que llevo a que te llamen ‘Gato’?

De chico vivía en una chacra y me subía a unos árboles inmensos. Cuando la pelota se iba a los techos de las casas también me subía rápido, tenía agilidad y lo fui trabajando.

¿Cómo te fue con la selección peruana?

No me quejo, jugué las Copas Américas del ‘89 y ’91, las Eliminatoria para Italia 90 y si bien es cierto no se consiguió el objetivo, di todo.

¿Era tan malo como dicen el brasileño Pepe?

Le faltaba liderazgo, mandaba a jugar partidos de solteros contra casados y negros contra blancos.

El 'Gato' Purizaga se dedica ala formación de chicos (Foto: @jesusmanuelpurizaga)

Jesus Purizaga: “Anulé a Bebeto y Romario”

¿Un recuerdo con la ‘Blanquirroja’?

El ‘89 jugué el mejor partido de mi vida. Fue ante Brasil y tapé de todo a Bebeto, Romario y Renato Gaucho, pero metí la pata, porque me expulsaron por doble amarilla.

¿Qué pasó?

En las jugadas aéreas le ganaba a Renato y le gritaba soy el mejor arquero del mundo hijo de p… Parece que se molestó, porque en una me escupe y yo le pateo el tobillo. El árbitro me vio y me expulsó.

Veníamos de caer goleados ante Paraguay y te ponen contra Brasil…

Varios compañeros me decían ‘te mandaron al bombo’ compadre, pero yo siempre decía el día que me den la oportunidad me quedó y así fue siempre.

Jesús Purizaga: “Por culpa de racismo no pude jugar en Sudáfrica”

¿Podrías tapar en estos tiempos en que los arqueros miden más de metro noventa?

No era muy alto, pero por agilidad llegaba donde quería así que creo que podría jugar, porque también sabía jugar con los pies.

¿Tuviste ofertas para jugar en el extranjero?

Por el tamaño creo que no buscaron, pero una vez llegó una oferta para ir a Sudáfrica y no acepté, porque yo iba a vivir en un sitio y mi esposa en otra. Estaban con lo del racismo y dije no.

Jesús Purizaga: “Gellese aplica técnicas de fulbito”

¿Qué te parece Pedro Gallese?

Mis respetos para él, fue de menos a más. Tiene una forma de tapar como el ‘Loco’ Gatti, achica bien. Aplica técnicas de fulbito o fútbol indoor. Agarro experiencia los partidos le dieron, muchos partidos le dan tranquilidad.

¿Puede tapar en una liga más competitiva que la MLS?

Tranquilamente, quizás se siente cómodo donde está y por eso no se va

¿Está a la altura de Ramón Quiroga?

Cada uno tuvo su momento, son épocas diferentes lo que sí está claro es que Pedro(Gallese) responde a las expectativas.

¿Hay arqueros para el futuro?

Creo que los suplentes de Gallese deben ser jóvenes, porque si los que están ahora no le van a meter presión, mejor apostar por gente como Ángelo Campos o Alejandro Duarte para que estén preparados cuando les toque jugar.

¿Cómo ves el repechaje?

Tengo confianza en el equipo, estamos acostumbrados a que las cosas nos cuesten y está vez no será la excepción, pero estaremos en Qatar. (José Reynoso Alencastre).

