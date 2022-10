¡Cómo está mi gente hermosa de ‘La fe de Cuto’! seguimos recargados y ahora con un personaje de aquellos, un tipo que a los 63 años tiene alma de joven y sonrisa de chibolo. Con ustedes, un maestro, la ‘Pepa’ Baldessari.

En esta primera parte de la entrevista, la ‘Pepa’ nos cuenta cómo empezó en este deporte tan increíble como es el fútbol y lo que significó jugar en altura, a miles de kilómetros sobre el nivel del mar y con el vicio del cigarro encima.

Por supuesto que también tocaremos su llegada a nuestro fútbol peruano e historias con personajes como ‘Chevo’ Acazuzo o Juan Carlos Oblitas . Así que sin más preámbulo saquen sus platos y cubiertos, que se viene el ‘Aguadito’ con la ‘Pepa’ en ‘La Fe de Cuto’. No se olviden de que la fe es lo más lindo de la vida.

Tu sabes que el peruano te ama ‘Fierita’

Por eso sigo robando acá jajaja. En verdad el cariño de la gente lo siento en cada saludo, en cada foto. Por eso no entiendo a los chicos de ahora cuando se les acercan a pedirles foto y ponen cara de cul...Que la gente te brinde ese calor es único, pero yo comento a veces “esa foto va para Lurigancho jaja”.

Yo siempre le digo eso a Juan Flores sobre el tema, es que no le gustan mucho las fotos

Lo que pasa es que también a veces la gente no se anima, a los que hemos pasado por el fútbol nos sucede lo mismo. En mi caso no tiene que ser específicamente de Cristal quien me pude una foto. Yo digo que todos tenemos profesiones distintas, pero somos iguales, es más me peñizco y me duele jajaja.

¿De dónde sale el apodo de la ‘Pepa’?

Al principio era ‘Pepita’, porque cuando llego a Belgrano el ídolo era la ‘Pepa’ José Reinaldi y teníamos un parecido en el pelo rubio. Solo en eso, porque este era un ‘hijo de put..’ y cuando yo llego lo ficha River, entonces me bautizan como así. En Argentina, ‘Pepa’ es sinónimo de gol y vos lo sabes porque estuviste robando por allá jajaja.

Pero la palabra ‘Fierita’ es tu sello ¿No la patentaste?

Nada no lo hice. Si los boludos volaran yo sería un helicóptero jajaja. En la calle me dicen ‘Fierita’ por aquí, ‘Fierita’ por allá. A veces me dicen “¿‘Pepa’ no te acuerdas de mi?” Yo digo no se, quizás te recuerdo de un cabaret o llevo la conversación hasta que saco de dónde es. Hay gente que tiene buena memoria, yo he pasado vergüenzas porque pasan veinte minutos y nada, no recuerdo.

¿Cómo empieza la ‘Pepa’ en el fútbol?

Con los ‘Cebollitas’, desde abajo. Yo debuto con 15 años en el Sportivo Belgrano de San Francisco. Perdíamos dos a cero, pero hice dos goles ese día. Allí nace mi trayectoria. Luego me compra Belgrano de Córdoba, voy a Bolivia, en Racing de Córdoba me dirige el ‘Coco’ Basile.

La Pepa en 'La Fe de Cuto' protagoniza el episodio más divertido y emotivo de la temporada con sus confesiones. (Foto: Trome)

Entonces el debut fue en tu pueblo

Allí nos conocíamos todos, recuerdo que concentramos y en el partido, el entrenador me dijo una frase que me quedó grabada. “Vas a entrar, todo lo que pasa dentro queda en mi pecho, tu no te hagas problemas, solo juega”, me lanzó. Entré con toda la fe del mundo y dimos vuelta al resultado. Cuando salí del estadio, caminé las 30 cuadras a mi casa y allí, en la esquina la veo parada a Doña Rosa (su mamá). Que hermosura, corrí esos doscientos metros en tres segundos...le metí un abrazo a la vieja...(llora).

Pero no solo jugabas fútbol en tu pueblo también ‘choreabas’

Es que al frente de mi casa había unas quintas de frutales, de las que era dueño un gringo. Nosotros éramos una banda y en verano, como a las dos de la tarde, el sol era tan terrible que no salía nada a la calle y allí aprovechábamos para robar fruta. Hasta que un día el gringo no estaba esperando con una escopeta y echamos a correr, y en eso escucho ‘pum’ y siento un dolor en el trasero. El gringo desgraciado nos disparó cartuchos con sal gruesa y me tuve que pasar todo un día con el trasero en el agua.

Cuéntanos una en el Blooming de Bolivia

Fue una odisea para llegar, como era menor de edad no podía viajar sin el permiso de mi padre. Intenté sobornar con 100 dólares a la Policía Federal y casi me meten preso, felizmente mi viejo hizo el papeleo en tiempo récord y pude viajar. Cuando estamos llegando a Santa Cruz era todo feo desde arriba, incluso me dijeron que si no me gustaba me podía regresar. Pero fui para el hotel y allí pasé una experiencia terrible con el rocoto.

¿Qué pasó?

Pensé que era el ‘chimichurri’ pero rojo, le eché a la carne y era más picante que la put.. No me animé a escupirla y me la tragué. Me tuve que tomar como 60 vasos con agua. Luego teníamos que jugar y no podía ni correr. Felizmente hice dos goles y luego me cambiaron.

Y en la altura también le dabas al cigarro seguramente

Me decían que me iba a morir, pero yo seguía. Recuerdo que el utilero prendía el cigarro lo ponía en el hombro y en la boca del túnel lo iba fumando jajaja. Cuando llegaba a la mitad de la cancha largaba todo el humo jaja. La altura no es juego, tuve compañeros que se ahogaban después de una carrera, y es que diez metros más arriba de donde jugábamos vive Dios.

Coincidiste con el ‘Chevo’ Acazuzo en Bolivia

Lo invité a cenar cuando llegó, compré carne y cometo el error de decirle para tomarnos un vinito. “Bueno me dice”, y cinco se tomó jajaja y tenía ganas de tomar otro, pero dije ya no. Lo acompañé y cuando salimos le dio el aire. Iba de vereda a vereda, yo pensaba “nos ven así nos rescinden el contrato”. Al día siguiente ni tufo tenía jaja. Es que los arqueros son especiales, porque empiezan la semana haciendo labores físicas, martes y miércoles trabajan solos, el jueves hacen fútbol y el sábado otra vez solos.

Hablando de tragos ¿Cómo fue la anécdota del ‘Cañazo’

Ufff es terrible. Me pasó cuando me fui a dirigir a Comerciantes Unidos. En Cutervo hacía un frío de la patada, es más esa noche me dicen “‘Pepa ¿no quieres una ‘cholita’?” Yo le dijo, no yo soy casado jajaja. La ‘cholita’ es una botella con agua hirviendo que la pones debajo de la sábana. El tema es que en la mañana tenía que ir al estadio a entrenar y seguía el frío así que dije ‘nadie se ha muerto de sucio’. No me bañé, me cambié y salgo caminando. Pero en la esquina veo cuatro ‘chabones’ de boleto. Yo encima con buzo rojo y cuando paso me gritan ‘Pepa’ y me sirven un vasito chiquito de lo que estaban tomando.

El ‘Cañazo’ te calentó la garganta

Cuando lo tragué sentía que me quemaba por dentro y mientras caminaba pensaba con esta vaina se me mueren todos los bichos del estómago. Me pegó una sacudida y así llegué al estadio y debuté con mi primer entrenamiento.

Tu primer equipo en Perú como jugador fue Deportivo Municipal

Me trajo Sergio Misaglia, el único empresario que había en Perú. Me dijo que estaba todo arreglado, llego en la noche a Lima y en la mañana debía presentarme en estadio de Miraflores, el que está por la Avenida del Ejército. Llego y cuando vi al utilero parecía el chofer del ‘tren fantasma’, nunca vi una cosa tan fea en mi vida. Me preguntó si había traído ropa... no entendía nada. Al final me dieron un pantalón, camiseta y un par de medias con hueco. Le dije a Misaglia ¿Dónde estoy? Pero eso no era lo peor, porque al día siguiente Guillermo Calvo me regaló un montón de ropa.

Asu, entonces ¿Qué era peor que eso?

Que había venido a prueba y yo sin saberlo. Era una locura con 29 , 30 años cómo me iba a probar. Le dije a Sergio que ni loco, que me regresaba. Pero el profe Juan José Tan, una belleza de tipo me puso en el partido de práctica. Jugué en el once suplente y primer tiempo ganábamos 2-0 con dos goles míos. En la tribuna estaba Marcelo Aleman, habla con Tan y me pasan al equipo titular y volteamos 3-2 con tres goles míos. Misaglia sacó pecho, parecía que tenía a Messi, pero el profe Tan dijo que quería tenerme a prueba quince días más jajaja.

Lindo equipo el ‘Muni’

Uff, a ese equipo lo quieren todos. En esa época se jugaban tripletes y debuto contra el Internacional de San Borja y hago el mejor gol de mi vida. Le pegué desde la mitad de la cancha, pero como al primer partido no venía nadie, ni había cámaras, mi gol solo lo vieron dos cobradores y los árbitros

En Perú después de Municipal te vas para Cristal

Lo que pocos saben es que yo antes de ir a Cristal me reuní con gente de la ‘U’. Estuve en la casa de un directivo del cuál no voy a decir su nombre, me dijo que había una plata fuerte. Efectivamente revisé y había ese plataza, pero de allí, que eran de 125 mil para arriba, por decir un número, había que repartir y a la ‘Pepa’ solo le quedan 18 vamos a decir. Ni loco, entonces le dije que ya tenía todo firmado con Cristal. Eso sí antes de irme le dije que me iba a llamar de nuevo y así pasó. Le ganamos la final a la ‘U’ y me lo cruzo a esta persona y me dice “Pepita mañana hablamos”. Nada que ver, me quedó una bronca por lo que me habían querido hacer.

Julinho es todo un personaje en Cristal

Me lo encontré hace poco y le dije que aprendiera a hablar castellano de una vez por todas, pero me dijo que si lo hacía no podía ‘robar’ más jajaja. Un hijo de pu... Recuerdo que la primera vez que entró a bañarse nos dejó asombrados jajajajaja

En Cristal los hacían limpiar las iglesias

Ese era el ‘Ciego Oblitas’, todos los sábados nos ordenada hacer eso. Estaba Leo Rojas también que era ‘hijo de Dios’. Chupaba cuatro días y luego ayunaba tres y así se limpiaba jaaja. Un día nos llevan a una iglesia en Pueblo Libre que parecía un estadio y empezamos a mover las bancas, a limpiar y cometo el error de ir por lado del púlpito a buscar el vino del cura. Encontré una damajuana, me puse ‘lindo’ y salgo con la ropa del cura y grito “hermanos míos Dios lo ha convocado”. Todos se mataron de risa, pero el ‘Ciego’ me mandó de vuelta al club jaja. Lo máximo Juan Carlos, no concentraba con nosotros, se quedaba Lucho Reyna con el plantel.

