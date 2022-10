Horacio Baldessari conoce a Julinho a todo nivel, en el cancha, en la casa, en el vestuario y hasta en las duchas. El ídolo de Sporting Cristal que juramentó hablar solo con la verdad en ‘La Fe de Cuto’, no pudo mentir sobre una charla en la que reveló los verdaderos motivos del brasileño para no dejar el portuñol.

El goleador le confesó a Cuto Guadalupe que usa varios ‘peruanismos’, menos el más pegajoso de todos e hizo una diferencia entre su caso y el de su excompañero Julinho. “Soy cordobés, nada más que no tengo el caaantito que tiene el ‘Checho’ Ibarra. Así hablamos los cordobeses, solo que de tanto tiempo afuera, me acostumbre, pero es raro que no se me pegara el ‘ya peeee’ ”, contó el argentino que también puso de moda la palabra ‘Fierita’ en el Perú.

Lo que más sorprendió fue que la ‘Pepa’ revelara su diálogo con Julinho, sobre su inconfundible dejo brasileño, que ha causado el reclamo de hinchas y del polémico Gonzalo Núñez. “ Así le dije un día a Julinho : Oye Juliius, hijo de p... Ya aprende a hablar en castellano. Le digo basta ja, ja, ja ”, cuenta entre risas.

Pepa Baldessari revela el secreto mejor guardado de Julinho (video: Trome)

Luis Guadalupe reconoció el escándalo que se armó en las últimas semanas por ese motivo. “Lo tienen harto a Julinho, déjenlo tranquilo. La gente sueña con algo que no va a pasar. A mi gente de ‘La Fe de Cuto’ les digo claro que eso no va a pasar”, expresó el popular ‘Cuto’.

La respuesta que el brasileño le dio a su excompañero de Sporting Cristal, lo dejó en una sola pieza. “ Sabes que me dijo Julinho, me recag... Mira ‘Pauteza’, me dijo, El día que yo deje de hablar como hablo, no robo más. Ja, ja, ja. Así que déjame hablar así, no más. Cómo nos hemos reído, es un genio ”, contó en medio de las carcajadas.

Pepa Baldessari pasó de la risa a las lágrimas por este recuerdo

“Nunca, me dijo anda por aquí, muévete por aquí, nada, nada, nada. Entra y diviértete. Le dimos vuelta 3-2 con dos goles míos, imagínate, no sabes lo que era cuando salí de ese estadio, en mi pueblo, con mi gente, hermano, todo era ¡Garrincha, Garrincha! Yo vivía a 30 cuadras del estadio y no había moto, nada todo era a ‘pata’, mi casa era la última del pueblo ”, recordó y la emoción se agolpaban en sus pupilas.

El recuerdo de su madre, le quita el aliento y carga de ternura sus palabras. “ No sé cuánto me faltaba para llegar a mi casa y a lo lejos veo a Doña Rosa, parada en la esquina, que me hacía así (agita las manos como pasándole la voz). ‘Tatita...’ ella me decía así. Qué hermosura, loco. Corrí esos 200 metros hasta mi casa en 3 segundos, le metí un abrazo a la vieja (se seca las lágrimas). Vamos a hablar de otra cosa, me hizo llorar Doña Rosa”, recordó Baldessari con melancolía la mirada de orgullo de su mamá.