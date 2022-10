La ‘Fierita’ llegó desatada. Horacio Baldessari se convirtió en el personaje de la semana lego de sus confesiones en ‘La Fe de Cuto’ donde no pudo guardarse uno de los episodios más divertidos durante su etapa en Sporting Cristal y como jugador de Juan Carlos Oblitas a quien le provocó uno de sus más grandes ‘colerones’.

El delantero ha reconocido que en La Florida ha vivido una de sus mejores etapas como jugador profesional, y todo ello acompañado de la influencia paternal del entrenador cervecero. “ A pesar que, en Bolivia me fue bien en Sporting Cristal viví lo más hermoso, lo teníamos de entrenador al ‘Ciego’ Oblitas. El creía todos los sábados por hacernos limpiar iglesias el equipo iba a ganar. No trabajaba él, pero nos hacía burrear ”, comentó el ídolo celeste.

“Tú sabes, que hay una iglesia a la que nos lleva en Pueblo Libre, parecía un estadio, era grandota hermano. Me acuerdo que, entre todos agarramos los bancos y empezamos a empujarlos para delante y limpiamos una parte. Luego los empujamos atrás y limpiamos adelante, Encima el ‘Ciego’ quería que echemos cera, déjate de ‘hinchar’ le dije ”, recordó y no ocultó una de sus más divertidas travesuras.

Pepa Baldessari secó damajuana de vino de sacerdotes

Exhausto por la jornada la ‘Pepa’ recuerda un momento que sería especial. “ Diosito, ya cumplí, dije. Estaba cansado y cometo el error de acercarme al púlpito. Veo un cuarto, me acerco a la puerta y me doy cuenta que era el cuarto donde se cambiaba el cura y dije: ¡Acá tiene que haber vino! Ese vino de los curas es espectacular y lo encontré. Era una damajuana, estaba llena la dejé por acá (señala debajo de la mitad) , por los meniscos ja, ja, ja”, relató con malicia el goleador.

“ Ya me había puesto lindo, ya me vestí de cura y como todos estaban limpiado del otro lado, salgo (se pone de pie y levanta los brazos) ‘Hermanos míos, Dios los ha convocado, todos en risa, pero cuando me ve el ‘Ciego’: ¡mamita querida! ‘ Qué haces allí hijo de pu.., cámbiate ’, me gritó, no esperó que terminara el resto y me llevó cagan.. para al club ”, relató entre carcajadas y recordó además que Juan Carlos Oblitas no concentraba con el equipo, durante su epoca con Sporting Cristal y que dormía en su casa. Esta situación permitía algunas licencias a los jugadores que quedaban bajo la supervisión de su asistente técnico, Luis ‘Lucho’ Reyna.