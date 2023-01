‘Pepe’ Soto es sinónimo de aliancismo, por algo en La Victoria se le conoce como el ‘caudillo’. Pese a que vistió otras camisetas en el Perú como las de Deportivo Municipal y Sporting Cristal, el lazo que une al exdefensa con Alianza Lima es muy fuerte y así lo demostró en el episodio más reciente de ‘La Fe de Cuto’.

Pero lo que pocos saben es lo cerca que estuvo de ir a Universitario de Deportes antes de empezar su camino en la institución blanquiazul. En diálogo con ‘Cuto’ Guadalupe, Soto contó como hizo causa común con su hermano Jorge para no llegar a tienda crema.

En 1992, tanto José como Jorge estaban listos para dejar Deportivo Municipal y tentar suerte en un club más grande. Alianza Lima, Sporting Cristal y Sport Boys aparecieron como opciones pero fue Universitario quien más cerca estuvo.

“Boys pagaba bien, después era la U, Cristal y Alianza. Universitario los pasa y mi viejo arregló con la ‘U’, con Raúl Montoya. Nos pusimos bravos, le dijimos no, Jorge y yo. Cristal luego iguala la oferta y Jorge se fue a Cristal ”, relató.

El ‘Camello’ ya había logrado su objetivo, llegar a Sporting Cristal donde luego se convertiría en ídolo y goleador histórico. Sin embargo, a ‘Pepe’ aún no le llegaba la suerte así que tuvo que ponerse fuerte con su padre para evitar vestir la camiseta merengue.

“Yo decía ‘a qué hora Alianza iguala’. Ahí aparezco yo. Le dije a mi viejo: “Me voy a Alianza, yo no voy a la U”. Me fui a Alianza y Jorge a Cristal . Llegué a Alianza a suplir a Juan Reynoso, él se va a la U. Me dieron la 3, responsabilidad”, añadió.

“Mi abuelo me dijo que tenía que matarme por la camiseta. Mi abuelo me decía ‘Chacra’. Jorge tiene técnica juega bien, pero él no tiene el corazón que tienes tú. Tírate al suelo, con eso te ganas a la hinchada”, me decía. Allí sale la carretilla”, agregó.

Finalmente, José Soto llegó al club de sus amores para convertirse en líder y dejar una huella indeleble, aunque al principio las cosas no serían fáciles.

“No teníamos ni un mango. Íbamos a San Bartolo y el profe Arrué se iba a pescar para darnos de comer a nosotros. Comíamos en una chozita. Allí a parecieron los Potrillos. Por ese equipo hay mucha gente que se hizo hincha de Alianza, como en el 97 se fue una generación. Si no hubiese habido la tragedia, yo nunca hubiese jugado en Alianza, por la calidad de jugadores que habían. Mi ídolo era Daniel Reyes”, contó.

'Pepe' Soto: la cachetada de 'Panadero' Díaz, su llegada a la U y cómo firmó 'amenazado' con Cristal

Mi gente, cómo están. Volvemos recargados. Ya estamos aquí con una nueva entrega de La Fe de Cuto 2023. Si te divertiste con Germán Alemanno, esta semana te traemos una picante entrevista con José ‘Pepe’ Soto, quien llega a mi restaurante para soltar todo el aguadito que a ustedes les encanta.

‘Pepe’ Soto nos cuenta cómo arrancó en Municipal, una historia de aquellas que nos dejará perplejos. Porque no todo siempre es color de rosas, tuvo que jugar a espaldas de sus viejitos y con el apoyo de su abuelo. Además, revela que ‘Panadero’ Diaz le metió un ‘matamoscazo’ por no usar toperoles en partido. Ayayayay.

No todo queda ahí. ‘Pepe’ Soto jugó en Alianza por amor a la camiseta y rechazó una jugosa oferta de Universitario que su papá ya había arreglado a sus espaldas. Además, nuestro invitado cuenta cómo fue que sus compañeros blanquiazules lo amenazaron con un palo para que firme por Cristal debido a que él había rechazado ese contrato por su hinchaje blanquiazul. Agárrense porque empezamos. La fe es lo más lindo de la vida.

