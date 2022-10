Piero Alva no pudo negarse a contar toda ‘la verdad y nada más que la verdad’ solo con la ilusión de ver frente a sus ojos una rica ‘Sopa seca con carapulcra’ servida al mejor estilo de Luis Guadalupe, quien lo sentó en una de las mesas de ‘Cuto 16′ para ser parte de ‘La Fe de Cuto’ y confirmó uno de los mitos en los vestuarios de nuestra ‘pelotita’.

El goleador de Universitario de Deportes quien siempre fue valiente en todos los ámbitos de la vida reconoce, que sufrió un trauma y fue por una parte desconocida de la anatomía de Julinho que hizo famosa en el vestuario de Sporting Cristal.

Luis Guadalupe llevó a su excompañero de Universitario de Deportes al terreno del recuerdo de aquellos compañeros que se han vuelto inolvidables al recordar su carrera y el popular ‘Zorro’ no pudo evitar recordar al carismático Julinho a quien no recuerda por su simpatía sino por su aventajada diferencia en comparación al resto de compañeros.

“Lo que le he visto hacer a Julinho no sí si se pueda contar”

“¿Un compañero al que recuerdes por las cosas raras que hacía en la concentración?”, preguntó Cuto Guadalupe, sin imagina la historia que escucharía de su amigo. “ De la concentración, pero sí es del vestuario: Julinho. Lo que le he visto hacer a ese muchacho yo la verdad no sé si se pueda contar.. . ”, dijo con pudor Piero Alva, sin evitar sonrojarse.

“ Como te lo cuento para que no suene mal. Mira por ejemplo tú te ibas a bañar, llegaba él y te saludaba (el delantero sacude su brazo imitando el gesto de Julinho sujetando una de sus partes íntimas) bien agarrado, ya no se si hasta con cariño. Y con los que tenía amistad ya era increíble ”, dijo entre risas.

“Tienes que preguntarle a Julinho lo que hacía con Bonnet”

Pero lo que no puede olvidar es el atrevimiento del brasileño con los jugadores de su promoción como Roberto Palacios o el ‘pelado’ Luis Bonnet. “ En el jacuzi se sentaba abría las piernas y le decía ‘Hola Chorri’. Calatos los dos, noooo. ¡Y con Luis Bonnet! A Julinho lo tienes que invitar y tienes que decirle que te cuente lo qué pasaba con Bonnet que lo has traumado a Piero ”, expresó el exdelantero.

Piero Alva y su bronca con Adrián Coria que le costó la final

Piero Alva tampoco pudo evitar comentar un episodio polémico con el argentino Adrián Coria, delantero que se coronó campeón nacional con Universitario en el año 1999, siendo compañero del ‘Zorro’. No obstante, una disputa entre ambos no permitió que el atacante peruano juegue la final ante Alianza Lima.

“Me sacó de la final de 1999 ante Alianza. Lo que pasa es que en un entrenamiento previo a la final, no le pasé la pelota a Coria y me insultó. Se me vino y lo único que se me ocurrió decirle fue ‘cualquier cosa nos vemos en el camarín’”, inició su relato.

“Luego, por jerarquía, le dije al ‘Puma’ que me tenía que defender si nos peleábamos. Me quedé haciendo hora, y nada, y en eso cuando estaba calato lo veo entrar. Le dije que al menos me dejara ponerme las zapatillas y nos agarramos, era grandazo. Nos ‘repartimos’ y en una de esas me rompo los nudillos por dar un puñete. Esa gracia me costó no jugar la final”, añadió.

