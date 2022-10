¡Cómo está mi gente hermosa de ‘La fe de Cuto’! Regresamos recargados con la segunda parte de esta entrevista que está con mucho ‘aguadito’ y es con mi hermano Piero Alva, quien llega al restaurante para contarlo todo y hablar de todos.

Piero Alva nos cuenta en este programa algunos detalles poco conocidos como sus diferencias con ‘Chemo’ Del Solar, qué tan bravo era Miguel Company y sus experiencias jugando en Grecia y Argentina. Todo con sazón y la pura verdad.

Pero eso no es todo. Piero Alva nos cuenta sobre la legendaria anécdota con mi ‘causa’ Juan ‘Chiquito’ Flores que inmortalizó la frase “¿Y el Fair Play dónde está?”. Así que sin más vueltas, retomemos donde nos quedamos y vamos con todo.

¿Qué tan bravo era el ‘Profe’ Miguel Company?

Ufff de los bravos, el ‘profe’ era karateca jajaja. Era duro con los juveniles, a algunos incluso los bajó a algunos. En esos años las pretemporadas eran fuertes, de tres semanas. Entre Campomar, El Bosque. Terminábamos como ‘Robotín’, pero después ‘volábamos’. Físicamente nos preparábamos excelente.

Tu debutas como los grandes, con gol

Claro, fue en la primera fecha mi primer gol, se lo hice a Unión Minas. En verdad le robé el gol a Paolo Maldonado. El definió y yo la terminé de empujar y salí a celebrar, pero creo que nadie me abrazó jajaja

No arrugaste con Adrián Coria ¿Cómo fue esa bronca?

Me sacó de la final de 1999 ante Alianza. Lo que pasa es que en un entrenamiento previo a la final, no le pasé la pelota a Coria y me insultó . Se me vino y lo único que se me ocurrió decirle fue ‘cualquier cosa nos vemos en el camarín’. Luego, por jerarquía, le dije al ‘Puma’ que me tenía que defender si nos peleábamos. Me quedé haciendo hora, y nada, y en ese cuando estaba calato lo veo entrar. Le dije que al menos me dejara ponerme las zapatillas y nos agarramos, era grandazo. Nos ‘repartimos’ y en una de esas me rompo los nudillos por dar un puñete. Esa gracia me costó no jugar la final

MÁS INFORMACIÓN: Piero Alva y las razones por las que admira a Juan Carlos Oblitas

Pasaste de la ‘U’ a Cristal, el hincha no lo olvida

En ese tiempo la bronca era por el poderío económico de Cristal, allá por el 2000. Para el 2001 se fueron Ciurlizza y Esidio a Alianza y a mi me convencen los empresarios. Para remate a mi me llama el ‘Ciego’ que era el entrenador, pero que al final duró poco. En la ‘U’ se jugaba mucho con el sentimiento del jugador hacia el club, pero no se reconocía la importancia del mismo jugador. En Cristal hice 12 o 13 goles el primer año y la temporada siguiente, con Paulo Autori, me rompo el quinto metatarsiano. Esa fue mi primera y creo que mi única lesión.

Te vas luego a Unión de Santa Fe ¿Qué fue lo que aprendiste allí?

Lo mejor, a aguantar la pelota de espaldas. Era espectacular como lo hacían y lo entrené un montón. Chocaba con el arquero, con defensas fuertes y cuando vuelvo al fútbol peruano tenía esa virtud y eso que me marcaron centrales duros como José Chacón o ‘Cafú' Salazar.

LA HUMILDAD DE JORGE SAMPAOLI

Se viene un personaje de aquellos, Jorge Sampaoli

Era un obsesivo, pero cada cosa que ha logrado se la ha ganado. Yo lo quiero mucho. Cuando coincidimos en el Boys, nos llevaba a su departamento en Javier Prado y parecía ‘Blockbuster’. Tenía cientos de videos, en ese tiempo VHS, de los equipos rivales. Se los pasaba viendo todo el día y conocía hasta al último jugador de segunda división. Una persona muy humilde.

Por eso lo ‘pusieron al centro’ en su cumpleaños

Es que en ese Boys había gente ‘malcriada’ jaja. Corcuera, Paolo de la Haza. Sampaoli nos ‘mataba’ en el campo, nos puteaba, si alguien no se rompía la cabeza en una práctica por practicar centros, no acaba el entrenamiento jajaj. En lo que dices del cumpleaños lo aventaron a la piscina, pidió que no se mojen sus únicas zapatillas, pero cuando estaba en el agua, alguien le aventó las ‘tabas’.

Regresas a la ‘U’ en 2007 y allí Jorge Amado Nunes nos sacó

A mí, a ti, a Marco Ruiz, Gregorio Bernales, Aldo Jara y Alex Magallanes. Fue injusto, nosotros poníamos el pecho. He conocido malas personas y malos técnicos, pero a ese nivel de cinismo, nunca. Él quería más poder, nos quiso embarrar, se portó muy mal con el club que decía amar. Además, como técnico no tenía ni armas para dirigir.

¿Y te acuerdas que nosotros le dimos la mano?

Claro, lo encontramos en el 2006 y lo apoyamos cuando Alfredo Gonzales ya lo había botado. Allí dijiste otra famosa frase tuya ‘Palante como el elefante’ jaja. Lo respaldamos a Nunes, para que luego hiciera lo que hizo. Incluso años después se ratificó en sus palabras en una entrevista, increíble.

Piero Alva en ‘La Fe de Cuto’ nos cuenta detalles de sus inicios en el fútbol (Foto: Trome)

EL YATE DEL MILLONARIO EN GRECIA

Cuéntate una anécdota cuando jugaste en Grecia

El idioma era terrible, recuerdo que cuando firmé mi contrato me llevaron al yate del duelo del club que era un millonario. Me llevó a una isla y allí firmé. Uno de sus empleados me dijo que ese tremendo yate solo lo usaba para estar en la costa, para navegar tenía otro. Imagínate la plata. Te voy a contar una anécdota con José Mendoza que jugaba por allá también.

¿Qué pasó con mi compadre ‘Tierra’?

Jugábamos en la segunda fecha contra su equipo y nuestro entrenador se la pasó toda la charla técnica hablando de él. Que había que marcarlo, que el juego pasaba por él, que había que encimarlo. Le reventó un montón de ‘cuetes’. Nunca le conté eso al zambo sino se agradaba jajaja

En el 2008 tienes tu primer encuentro con Ricardo Gareca

Yo estaba en Cienciano y fui a saludar al plantel de la ‘U’ y allí estaba Gareca. Me dijo ‘Piero estamos viendo la opción de traerte’. Le dije que no había problema, al final no se dio. Lo noté un tipo bonachón, un buen entrenador, me cayó súper bien.

Pero en el 2009 pegas la vuelta a la ‘U’ y campeonas con ese golazo de ‘tijera’

Tuve una suerte terrible en esa final. Justo hago el gol en Matute, es un golazo y justo frente a la tribuna ‘Sur’ donde me fui a celebrar.

No fue suerte, tu entrenabas duro, acaban las prácticas y seguías, lo que hace Cristiano Ronaldo

Jajaja, me ponía a correr o hacer abdominales, por eso metía la pierna cuando chocaba contigo, o con otros buenos defensas como el ‘Mudo’, ‘Cafú' Salazar, etc. Además tuve la fortuna de jugar con buenos volantes, como Gustavo Grondona, Mayer Candelo, ‘Fito’ Espinoza, Michael Guevara.

LAS DIFERENCIAS CON ‘CHEMO’ Y EL ADIÓS A LA ‘U’

De la ‘U’ te fuiste por no querer pelearte con ‘Chemo’ en 2011

Lo que pasa es que ‘Chemo’ jugaba con línea de tres defensores, me puso de carrilero y me alejó del arco. Ya no disfrutaba, extrañaba mi posición. Se lo dije y me respondió ‘es que tengo jugadores para esa zona’, le respondí que peleaba el puesto que no había problema. Pero al final, me di cuenta que en vez de peleas o discusiones mejor era terminar bien y me llamó Juan Reynoso para ir a Cristal.

Una curiosa ¿Porqué te dicen ‘Papo Cuñao’?

Lo que pasa es que se jugaba un partido en el ‘Lolo’ y yo entró primero, luego mi pata y me preguntaron se llamaba y les dije ‘Papo’. Para mi mala suerte, el ‘Puma’ escuchó y desde ese día me dijo ‘Papo Cuñao’ y tuve que aguantar.

Todos quieren escuchar la historia con Juan Flores y la frase “Y el Fair Play dónde está”

Pasó en 2013, yo jugaba para la Vallejo y Juan en Unión Comercio. Él venía de un par de ‘bloopers’ y ese día se tiró al suelo y lanza el balón, yo estaba a quince pasos y vi que no había pasado nada. Para colmo Sidney Faiffer en vez de botar la pelota al córner la tira para mi lado, yo pongo el pie y la pelota se mete. Juan se volvió loco, declaró ‘Y el Fair Play dónde está', después me amenazaba por todos lados, pero en pandemia nos juntaron por zoom y le dije ‘¿cuándo me vas a matar?’ jajaja

Una opinión de Juan Reynoso ahora que es el técnico de la selección

Juan va a ser ‘top’, y espero que logre todo lo que anhela. Es un buen entrenador, nunca con malas intenciones. Además es muy inteligente, tiene la respuesta antes el resto y se ha preparado para esto. Que le vaya muy bien.

MÁS INFORMACIÓN: