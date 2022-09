¡Cómo está mi gente hermosa de ‘La fe de Cuto’! Regresamos recargados con una nueva edición y con un invitado súper especial, muy centrado, decidido y, sobre todo, con varias anécdotas como las que a ustedes les gusta. Estamos hablando de mi hermano Piero Alva, quien llega al restaurante para contarlo todo.

Piero Alva nos cuenta en este programa algunos detalles poco conocidos de sus inicios en el fútbol y de cómo el deporte de las olas fue fundamental en su infancia en Barranco y Chorrillos para que pudiera encontrar una oportunidad en un equipo juvenil para luego pasar a Universitario.

Pero eso no es todo. Piero Alva nos cuenta que se encontró con Ángel Sánchez, el árbitro que los dejó fuera de un mundial juvenil. ¿Qué le dijo? No dejes de ver el programa. Arrancamos, mi gente. Y ya saben, nunca olviden de que la fe es lo más lindo de la vida.





A los 15 años, un día fui a Barranquito. Era el último día de pretemporada del Ciclista Lima, se había fusionado del Centro Iqueño y del Dínamo, equipos conocidos de menors. El viejo de mi amigo el ‘Chato’ Acuña era directivo. Me preguntó si no me animaba, le dije ‘vamos’. Desde ahí, nunca más volví a la playa. Empecé en un equipo de barrio.

No, por eso me costó un montón en primera. Mis primeras experiencias en la U, me tirabas la pelota y se me iba cinco metros. El pecho no me servía para nada. Era veloz, pero yo me daba cuenta que algo más tenía. Jota me mandó al paredón, en la cancha de frontón como dos años. Fui mejorando, me encantaba entrenar.

¿De qué barrio eres?

De chorrillos justo en el límite de Barranco. Estudiaba en un colegio de Barranco entonces me moví por toda esa zona. son distritos muy coloridos. Muy contento de haber crecido frente al mar. Llego al futbol haciendo un deporte ajeno al mismo.

¿Cómo es esa etapa?

Somos de una zona media ‘caleta’, un maleconcito entre Barranco y Chorrillos. Bajábamos a la playa por un cerro. Todos mis patas del barrio son surfers. Los muchachos estaban en la playa todo el día, me gustaba el mar pero no tanto. Ellos se iban desde las 8 am hasta las 6 pm. Me he metido unas ahogadas bravas, me he salvado un par de veces.

Jajajaja...

Siempre fui un jugador potente. De los 7 hasta los 13 o 14, los cuatro meses de verano los pasaba en la playa, pero jugando futbol con personas mayores, amigos de mi tío. Jugabas en la mañana, en la tarde y antes de subir, otro partidito. Era muchacho, corría y no me daba cuenta que formaba mis piernas. Si bien es cierto, por mi padre hay una genética deportiva, pero su juego es distinto al mío.

Piero Alva en ‘La Fe de Cuto’ nos cuenta detalles de sus inicios en el fútbol (Foto: Trome)

¿En qué año te promueven al primer equipo?

En agosto del 98, un día antes que cierre el libro de pases. Me llaman y me dicen te tienes que ir a primera mañana. Venía siendo goleador en ese torneo Sub-20 estaba medio resentido porque estaba en una lista que debía subir y nada. Me quise ir de la U, alfredo no me dejó. Me resentí con Cachete, no voy a ir, quiero ser goleador. No le hablé como dos semanas. Así llegó a primera. Cuando pisé Lolo, era más feliz que perro con dos colas.

Tu piensas que dos personas fueron clave para tu llegada, tu padre que jugó en la U y el profe Eugenio, que en paz descanse

Mi papá fue el típico papá antiguo, medio machista. Se llevaba bien con todo el mundo, lo he gozado y es para reirte todo el día. pero en la casa era jodido, nunca estuvo tanto. Ahora soy padre yo también y voy entendiendo.

Claro...

Al principio yo mentía en mi casa yo decía que iba al colegio. Hubieran preferido que sea hasta actor porno (...) por el lado de mamá, todos traumados. Mi abuelo no supo hasta que me vio en la TV. Con el fútbol nada, cero.

¿Tanto así?

Yo me había dado cuenta que el deporte era lo único que me iba a dar posibilidad de salir adelante. Llego a la U porque había escuchado que hacían contratos y pagaban. Haciendo pruebas me daban 5 soles de pasaje y almuerzo. Me sentía en el real Madrid. Más allá de ser hincha, lo que quería era que me paguen la carrera, la universidad, una beca.

Jajaja...

Tuve la suerte que, apenas hicimos pretemporada, jugamos dos amistosos. y el Gordo González tenía mapeado a todos sus jugadores. Me fue bien en el primer juego y en el segundo me fue mejor. Alguien le dijo ‘es hijo de...’ y al toque me hicieron contrato. Con ese contrato me pagué la universidad.

Piero Alva en ‘La Fe de Cuto’ nos cuenta detalles de sus inicios en el fútbol (Foto: Trome)

En agosto del 98, Osvaldo Piazza...

Con Osvaldo me lo vuelvo a cruzar en 2002 por teléfono. el iba seguir en la U en el 99, no sé qué problema económico hubo con Alfredo y no pudo seguir.

Hay gente que dio la vida por el club...

Soy agradecido, si me hubiera tocado otro camerino hubiera no sé si hubiera sido el mismo recorrido. Lo que siempre me sostuvo fue la velocidad y las ganas. Pero lo que me hizo jugador fue el ser sapo, inteligente, mirar, siempre estar atento a todo. Yo te miraba a ti y decía, esto tiene algo bueno, quiero copiarlo. Desde muchacho yo marcaba, miraba y todo eso me sirvió.

SU ADMIRACIÓN POR OBLITAS

Llegas a la Sub-20 y quién estaba entrenando ahí...

El ‘Ciego’, qué calidad de técnico. Hablar de Juan es el único lado gay que tengo, es extraordinario. Si me dicen reencarnarte en alguien es en él. en un partido me dieron 100 dólares de viáticos, los dejo, me fui a entrenar y se habían perdido. Le dije: ‘Juan, me han robado’. Me dijo que no me peleara. al día siguiente, de su plata me dio 100 cocos.

¡Wow!

En la única que falla y siempre fue mi reclamo que se confió. Ese fue el único proceso que solo se entrenó 3 meses, en menores. Siempre hay esa sensación de qué hubiera pasado si hubiéramos tenido una preparación de, al menos, seis meses. Alvarado era titular en Cristal, Pompo, Tony Oswaldo y Mario, iban poco a la selección, el cholo Pardo alternaba seguido. Balvín, jugaba en Cienciano.

CUANDO LE ROBARON LA CLASIFICACIÓN AL MUNDIAL

En qué partido te acuerdas y dices ‘acá nos robaron.

Contra Chile, el último partido. Roque Santa Cruz ya estaba vendido al Bayern de Munich y lo estábamos dejando afuera nosotros. Estábamos ganándole no sé si 2-0 a Chile, clasificabamos nosotros y quedaban fuera los paraguayos. Ángel Sánchez era el árbitro. Nos hacen un gol y después un off-side descarado.

Descarado...

Yo estudié un curso de técnico en una escuela de Argentina. Y quien era el profesor de Reglas y arbitraje. Le tomé una foto y lo mandé a mi grupo. Eso fue en el 2016, 2017. Después de años de años. Lo vi y era el mismo tipo que la ‘cag...’ que nos hizo. Ángel Sánchez siempre tuvo una famita en Argentina. Parecía que todo hubiera sido armado. Empatamos con Chile y no vamos ninguno, va Paraguay.

Ya...

Me presento y le dije estuvo en la selección sub-20 y Mar del Plata. Me dijo ‘Tú me debes odiar’. Se acordaba . Me dijo que le diga a mi promoción que lo disculpe. “Es verdad, tiene razón, ustedes debieron ir al mundial, pero disculpa tuvimos muchos problemas con linea. Yo le creí al línea y por eso dejé seguir”, eso me dijo.