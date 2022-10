Piero Alva fue el invitado más reciente a ‘La Fe de Cuto’. El exdelantero de Universitario se reencontró con su amigo ‘Cuto’ Guadalupe para recordar anécdotas de su carrera en el fútbol y entre las historias del ‘Zorro’, hay un DT. que tiene un sitio muy especial: Juan Carlos Oblitas.

El atacante fue dirigido por Oblitas cuando formó parte de la selección peruana sub 20 y la huella que dejó en él la tiene presente hasta hoy. En ese sentido, Alva mostró toda su admiración por el popular ‘Ciego’.

“Su porte, cómo te hablaba, siempre bien vestido, ahí estaba cuarentón tenía unas yucas. Era mucho de hablar lisuras, a mí me gustaba eso y entrenar con él a los 17, 18 años era un lujazo”, sostuvo.

Alva recordó como una vez Juan Carlos Oblitas tuvo que sacar de su propio dinero para darle unos viáticos que le habían robado.

“ El ‘Ciego’, qué calidad de técnico. Hablar de Juan es el único lado gay que tengo, es extraordinario . Si me dicen reencarnarte en alguien es en él. En un partido me dieron 100 dólares de viáticos, los dejo, me fui a entrenar y se habían perdido. Le dije: ‘Juan, me han robado’. Me dijo que no me peleara. al día siguiente, de su plata me dio 100 cocos”, relató.

“En la única que falla, y siempre fue mi reclamo, es que se confió. Ese fue el único proceso que solo se entrenó 3 meses, en menores. Siempre hay esa sensación de qué hubiera pasado si hubiéramos tenido una preparación de, al menos, seis meses. Alvarado era titular en Cristal, Pompo, Tony Oswaldo y Mario, iban poco a la selección, el cholo Pardo alternaba seguido. Balvín, jugaba en Cienciano”, añadió.

El cachetadón a Amoako

Piero Alva dio cuenta de la tenacidad del ‘Ciego’. Ya retirado de la actividad futbolística, Oblitas seguía con un físico envidiable y no retrocedía al momento de pelear. Así lo demostró en un encontronazo que tuvo con el delantero africano Prince Amoako .

“Una vez le metieron una patada a uno de los chicos, creo que fue Prince Amoako, y el ‘Ciego’ paró la práctica y le dijo: “Qué pasa, es un partido de práctica”, y el zambo como que lo quiere mandar a la m..., le hace un ademán”, inició.

Oblitas tomó es gesto como una falta de respeto y, lejos de llamar a la tranquilidad para continuar el entrenamiento, decidió aplicar un correctivo que el nacido en Ghana no iba a recibir bien.

“Entonces el ‘Ciego’ le mete una cachetada y el zambo se puso como un animal. ¿Tú crees que el ‘Ciego’ retrocedió un paso? incluso dijo que no lo agarren, que lo dejen. Esos gesto tenía” , sentenció.

