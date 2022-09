Piero Alva se sentó en la silla caliente de ‘La Fe de Cuto’ para recordar pasajes memorables de su carrera futbolística y, tal vez, la más increíble de todas tiene que ver a un árbitro que cometió un error que dejó a Perú fuera de un Mundial...y de cómo se lo confesó.

El popular ‘Zorro’ formó parte de la selección peruana sub 20 que participó en el Campeonato Sudamericano Sub 20 que se llevó a cabo en Argentina en 1999. Perú llegó a la última fecha del hexagonal final con opciones de clasificar al Mundial, pero debían vencer a Chile.

“ Nos robaron el partido ante Chile. Es que decían que Roque Santa Cruz ya estaba vendido al Bayern Múnich y nosotros estábamos dejando afuera a Paraguay. Le íbamos ganando 2-1 a Chile, estábamos clasificando al Mundial, y el árbitro Ángel Sánchez no cobra un offside descarado que fue el 2-2″, relató Alva.

El empate dejó afuera a Perú y a Chile, permitiendo que Paraguay clasifique en el cuarto lugar. Una decepcionada selección, incluyendo a Alva, siguieron con su carrera cargando la decepción de no haber jugado un Mundial por un grosero error arbitral.

Pero como todo da vueltas en la vida, al ‘Zorro’ le tocó reencontrarse con Ángel Sánchez cuando ya estaba retirado de la actividad futbolística. Fue entre el 2016 y 2017, cuando realizaba el curso para ser director técnico.

“Puedes creer que el curso para ser DT. lo llevo en Argentina y ¿Quién era el profesor de reglas y arbitraje? Era él. Yo le tomo una foto y se la mando al grupo con los chicos de esa selección. “Mándalo a la ..., de mi parte”, me decían”, sostuvo.

Pero lo que más sorprendió al exatacante de Universitario de Deportes es que el referí recordaba exactamente lo que había sucedido y que, incluso, le pidió disculpas, reconociendo su error.

“En su curso nos hace presentarnos a cada uno. “Yo soy Piero Alva, fui jugador profesional, tal y tal, estuve en la selección sub 20 en Mar del Plata”, apenas dije eso, él volteó y me dijo, frente a todos: “Tú me debes odiar, dile a tu promoción que me perdone”” , relató

“Contó la historia tal y como había pasado: “Tienen razón, ustedes debieron ir al Mundial, mi error fue creer en el línea, lo vi tan seguro que dejé seguir la jugada”. Yo me quería tirar por la ventana y le dije: “Sí, mi promoción te odia un poquito”, agregó.