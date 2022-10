Piero Alva estuvo en ‘La Fe de Cuto’ y tanto fue el aguadito que se tuvo que dividir la entrevista en dos partes. En esta segunda entrega, el ‘Zorro’ recuerda una pelea con un compañero en Universitario de Deportes, la misma que lo dejó fuera de una final con Alianza Lima.

Se trata de Adrián Coria, delantero argentino que se coronó campeón nacional con Universitario en el año 1999, siendo compañero de Alva. No obstante, una disputa entre ambos no permitió que el atacante peruano juegue la final.

“Me sacó de la final de 1999 ante Alianza. Lo que pasa es que en un entrenamiento previo a la final, no le pasé la pelota a Coria y me insultó. Se me vino y lo único que se me ocurrió decirle fue ‘cualquier cosa nos vemos en el camarín ’”, inició su relato.

Adrián Coria.

“Luego, por jerarquía, le dije al ‘Puma’ que me tenía que defender si nos peleábamos. Me quedé haciendo hora, y nada, y en eso cuando estaba calato lo veo entrar. Le dije que al menos me dejara ponerme las zapatillas y nos agarramos, era grandazo. Nos ‘repartimos’ y en una de esas me rompo los nudillos por dar un puñete. Esa gracia me costó no jugar la final” , añadió.

No obstante, Piero Alva se pudo sacar el clavo 10 años después cuando anotó un golazo con una espectacular tijera en la final ante Alianza Lima. Aquella vez se coronó campeón nacional 2009 con la ‘U’.

“Tuve una suerte terrible en esa final. Justo hago el gol en Matute, es un golazo y justo frente a la tribuna ‘Sur’ donde me fui a celebrar”, sostuvo.

