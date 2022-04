El fútbol y la vida de un futbolista siempre está cargado de aventuras. Sea en la Liga 1, Copa Perú o en otro país. Juan Luna fue un delantero nacido en las inferiores de Universitario de Deportes, jugó en Alianza Lima, clubes del interior, siempre marcó goles y viajó a Corea buscando un futuro mejor. Tuvo al colombiano Jorge Luis Pinto como técnico, quien lo marcó con sus visitas inesperadas. Esta es su historia.

Juan, ¿el colombiano Jorge Luis Pinto era tan complicado cómo dicen?

Llamaba a la casa, para saber si estabas descansando.

¿Alguna vez llamó y no estabas?

Las rumbas me gustaba hacerlas en mi casa.

¿Y cómo hacías cuando respondías el teléfono?

Bajaba el volumen de la música y no se daba cuenta.

¿Un jugador que nunca viste tomar una ‘chela’?

Paul Cominges. No le gusta la noche y fui a muchas salsotecas y nunca me crucé con él.

¿El club dónde demoraban en pagarte?

Juan Aurich. Estuve 3 meses sin saber lo que es pasar por tesorería.

¿Y cómo se mantenían?

Hinchas de billete que siempre apoyaban.

¿La mejor charla técnica?

Las de Ramón Mifflin. Fue mi técnico en Coopsol y nos reunía una hora. Los primeros 30 minutos eran sus anécdotas en el fútbol y la otra hablaba del juego. Nos ‘moríamos’ de risa.

Fue goleador en todos los clubes que defendió

¿Cuántas veces te ofrecieron jugar en el extranjero?

Cuando defendía los colores de Law Tennis, llegaron unos empresarios turcos para llevarme a jugar a Emiratos Árabes.

Imagino que aceptaste

Por su puesto y me dejaron el pasaje para partir hacia allá un 23 de diciembre.

¿Cómo siguió la historia?

Fue un vuelo de 24 horas, con escala en Los Ángeles. Llegamos a Corea y allí debía reunirme con ellos, pero se desaparecieron.

¿Te abandonaron?

En un hotel donde me daban comida y habitación, que eran A 1, pero no veía dinero.

¿Y qué hacías solo en ese lugar?

Cuando me estaba instalando, me encontré con Jair Butrón, mi compadre Roberto Valenzuela, César Rosales y otros jugadores peruanos más.

¿Para qué estaban?

Porque todos los días nos llevaban a jugar y nos veían dirigentes de clubes de la zona para contratarnos.

¿Te tenías que mostrar?

Sí y allí vi que los jugadores del lugar, cuando acaba el partido, tomaban cerveza y fumaban.

¿Ninguno llenó los ojos a los coreanos?

Roberto Valenzuela. Le ofrecieron un buen sueldo y debía presentarse al otro día en una ciudad a la que llegaba con el ‘Tren bala’.

¿Se fue?

Ese día regresamos y de la emoción se puso a tomar y brindamos hasta la madrugada. Al final, perdió la oportunidad porque llegó como una hora tarde.

Con él tienes varias historias

Jugamos la ‘Copa Perú’ por el CNI de Iquitos. A veces teníamos que enfrentarnos con equipos de la frontera con Colombia y Brasil.

¿Allí se va por río?

Demorábamos 8 horas en llegar y el agua se iba metiendo en las lanchas en que te trasladas.

¿Tan bravo es jugar en esa zona?

Una noche íbamos a nuestro destino y se empezaron a meter peces y yo los quería botar.

¿Lo hiciste?

Cuando los vi, eran pirañas. A veces se meten sapos y hasta unos zancudos gigantes.

Es para morir de miedo

Una madrugada, mientras ocurría todo esto, parecía que se iba a inundar totalmente nuestro transporte y al mirar alrededor, todo estaba oscuro y solo me rodeaba el agua.

¿Qué hiciste?

Me senté y me puse a orar. ¿Qué otra cosa podía hacer?

¿El compañero más ‘Tumba la fiesta’?

Martín Alva. Un día fuimos al centro de Lima a una presentación de ‘Camaguey’.

¿Fueron a relajarse?

Sí, pero llegaron pandilleros y mi compadre pensó que uno lo miró mal, le hizo la bronca y toda esa mancha saltó. Terminamos en una pelea que llegó hasta la avenida Abancay.

¿Un puñetero’ que hayas compartido equipo?

El argentino ‘Pato’ Dominguez, que era arquero. Un día se le fue encima al ‘Zorro’ Portilla, por un ‘mal entendido’ y lo tuvimos que agarrar porque creíamos que lo iba a ‘matar’.

¿Antes los defensas pateaban más?

Un día, en Chimbote, enfrenté a Deportivo Pesquero, que tenía a José Chacón y el finado Juanjo Velásquez en su defensa.

¿Qué ocurrió?

Tomé el balón, enganché a ambos y cuando quiero avanzar, los dos me plancharon y vi mi tobillo derecho colgando y no podía pararme.

¿Te sacaron de la cancha?

Me lesioné por 6 meses, regresé y me enfrento al ‘Tata’ Reyes y nuevamente me dio duro. Otros 2 meses más fuera del fútbol.

Un gran abrazo que esta última anécdota hasta mí me ha dolido

Gracias por la entrevista y siempre hay historias por recordar.

