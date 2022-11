‘La Ruta de la Fe’ llegó hasta Trujillo donde el aguadito es recontra sustancioso y donde el calor obliga a ‘bajarla’ con una bebida bien helada y espumosa. Luis ‘Pompo’ Cordero es un especialista en la materia y en ‘La Fe de Cuto’ no dudó en contar el día que dejó la cerveza para darle su preferencia a otra bebida espirituosa.

Cuto Guadalupe le hozo recordar a su excompañero que pasó una temporada en el Cajamarca defendiendo la casaquilla de UTC donde decidió alejarse de su inseparable ‘amiga’. “Cuéntame cómo fue esa experiencia en Cajamarca allá es un lugar chiquito ¿cómo hacías allí?”, preguntó.

“Mira Cuto. Yo soy cervecero, a mi el whisky esa vaina, nada. A mí, dame mi verde del Callao y se acabó. Resulta que yo llegó para allá (Cajamarca) y tú sabes que, allá hermano están a acostumbrados a tomar la cerveza ‘al tiempo’ y yo renegaba pues, porque a mí, me gusta heladita. Yo renegaba, ‘asumare’. No sabes ”, contó el ‘Pompo’.

Luis Cordero cuenta el día que dejó la cerveza por el ron (Video: Trome)

‘Pompo’ Cordero: “Hice la bronca, porque me dieron cerveza ‘al tiempo’”

Luis Guadalupe se mostró interesado en saber cómo su amigo resolvió ese complicado problema que es constante en la sierra del Perú. “ Fui a una tienda y le dije al señor: Maestro, por favor le voy a pagar, ahorita, tres cajitas de cerveza. Me las puede poner a helar, por favor, porque yo tomó helada. Pero están ‘al tiempo’ me replicó. Por favor, maestro, le dije si no puede, normal, dígame y me respondió: No, no, está bien ”, relató con voz de alivio.

“ Ese fin de semana ganamos y le digo a los muchachos vamos para mi departamento que allí tengo un ‘televisor’ que está heladita y tres más que están sudando como la… ja, ja, ja. Llegamos y siempre hay un chacal que le gusta estar ahí ye digo dile al tío nomás y llega con las cervezas heladitas”, se frotó las manos.

“Vamos por la segunda ronda, porque ya estábamos sabrosos, y llega la otra y estaba sin helar, en el mejor momento, cuando le estaba metiendo mi rumba a los ‘televisores’. Así que fui a la tienda. ‘Maestro, qué le estoy diciendo’. Le hice la bronca. Colgado el ‘Pompo’ ”, contó con vivo entusiasmo.

Luis Guadalupe no contiene las carcajadas con historia de Luis Cordero (Foto:

‘Pompo’ Cordero renuncia a la cerveza

Fue en ese momento que el mediocampista encontró la solución a su problema. “ Yo le dije a los muchachos saben qué no voy a tomar, hay que encontrarle una solución a esto, yo no puedo estar así en cada reunión y fue en ese momento que mi hermano Víctor Ulloa me dice: Por qué no pruebas con roncito, con su hielito y su limón. ¡estás sabroso!. Yo le respondí ¿Tú crees…? Yo nunca he tomado eso. Al final, me compraba esa ‘Flor de Caña’ de litro setecientos ja, ja, ja ”, contó entre risas.

El ‘Pompo’ con su nuevo hobbie con el ron contó una experiencia con la policía de Cajamarca. “Puedes creer que en un operativo un policía me llevó a mi casa, me llevó. Yo estaba manejando y no te ha pasado que giras ala derecha y hay un operativo de la con…”, relató con resignación.

“Me pararon y me puse al fondo, bajo la luna del carro, me miró y me dijo: ¡Bájate!. Jefe no me haga daño, le dije. ¡Bájate! me repitió, así que bajé. Dale tu llave a él (otro policía) y sube al patrullero, me ordenó. Yo me asusté y le digo: Jefe no me lleve a la comisaría, me va a cag… Y me dice dónde vives…”, recordó.

Lo impensado llegaría después. “ Llegamos a mi casa y el oficial me dijo: ¡baja y entra a tu casa! Yo voy a estar por aquí, si te veo que sales te meto preso con…, porque mañana tienes que jugar. No sabes el peso que me quitó de encima... ”, contó con el mismo alivio de aquella noche.