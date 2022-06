Los años pasan para todos. Si no que lo diga Alfonso Yáñez quien destacó en Universitario de Deportes, Alianza Lima, Sport Boys, la Selección peruana y gracias a eso dio la hora con las chicas en los años 90′. Al chalaco siempre se le relacionó con las féminas más guapas del momento, pero ya con el paso del tiempo, le tocó perder ante unos jovencitos que algún momento lo tuvieron como referente.

‘Puchungo’ y un amigo llegaron con dos señoritas bastante menor que ellos a una discoteca que daba la hora. Para impresionar a la muchachas el ex pelotero y su ‘causa’ se ubicaron en un box y pidieron el trago más caro. Todo iba bien, baile, risas, una que otra caricia y por ahí el chalaco robaba un ‘pico’ y se veía ganador. De un momento a otro, el amigo de Yáñez se percató que en un box contiguo estaban un grupo de chicos que salían en televisión y decidió llamarlos para presentarle al pelotero y las chicas.

Sólo se acercaron tres, pero para desgracia de ‘Puchungo’ fueron los más lanzas. Los chicos ‘cacharrearon’ y en una empezaron a conversar animadamente con las chicas que quedaron impresionadas por el dejo de dos de ellos y por los músculos del otro. Alfonso, experto en las lides amorosas, se dio cuenta que algo no iba bien y le dijo a su amigo " estos coj…a que hora se van”. “No pasa nada ya se retiran, sólo están conversando” replicó el amigo.

Los muchachos de la tele se sintieron en confianza y se sirvieron el trago del chalaco como si fuera suyo. Al cabo de unos minutos sucedió lo que tenía que suceder. Las chicas dejaron a ‘Puchungo’ y su amigo y se fueron con los ‘cacharreros’, y por si fuera poco se llevaron el trago. Al ex crema poco le faltó para que le dé un infarto, había estado varias semanas invitando a salir a la chica, para que vengan unos jovencitos y lo atrasen. “Estos h….se llevaron los pescados, el trago y ahora que hacemos, aquí todas son chibolas, perdimos causa” sentenció el futbolista.

Puchungo conversó de todos los temas de actualidad con Trome. (Fotos: Allengino Quintana)

Resignados, Yáñez y su amigo estaban por irse de la discoteca cuando un mozo les dijo que los llamaban de un box. Era un empresario que quería que sus hijas se tomen una foto con el volante. ‘Puchungo’ aceptó sin hacerse de rogar .”Soy tu hincha, no sabes como gritaba tus goles. Mis hijas saben que fuiste un gran jugador, me gusta tu humildad. Esos chicos de la ‘tele’ no quisieron tomarse fotos con nosotros porque somos provincianos, pero no pasa nada, ya los conocemos” señaló el padre.

Luego de las fotos y un brindis, ‘Puchungo’ y su amigo se retiraban a su casa, pero cuando estaban por salir se les volvió a acercar el mozo y les dijo que había un box separado para ellos y que tenían dos etiqueta azul, todo cortesía del empresario. A Los ‘atrasados’ les volvió la risa y empezaron a tirar ‘maicito’ a las chicas y conocieron a dos. Sin embargo, cuando estaban en plena risa, volvieron a aparecer los chicos reality por más trago, pero en esta ocasión se pelaron.

Al buen Alfonso le salió el Callao, el hijo pródigo de Atahualpa no iba a dejar que otra vez unos extranjeros lo vacilen y los parchó " ustedes están bien h….si creen que van a hacer lo que quieren. Saldrán en la tele y estarán ‘chapados’, pero no saben quien soy yo”. Los ‘cacharreros’ vieron tan exasperado al ex seleccionado que hicieron la de Michael Jackson y regresaron a su sitio. “Bien hecho cumpa, estos coj…creen que porque nos ven cholitos nos van a agarrar de giles” sentenció el amigo de Alfonso.

