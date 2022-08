Su nombre está asociado al mundo del fútbol y al de la farándula. Alfonso Yáñez ganó en las dos ‘canchas’ y en una amena charla con Francisco ‘Pancho’ García en ‘El Show del Emperador’ lo contó casi todo. El ex crack de Sport Boys, Universitario, Alianza Lima, Deportivo Municipal entre otros no se guardó nada.

“No me considero seductor”

“No me considero seductor, pero he tenido la suerte de estar con chicas guapas, pero todo por el fútbol. No quiero hablar de ellas porque ahora están casadas y no me gusta meterlas en problemas. Giovanna Velez fue un amor de chibolo, algo lindo. Tenia 19 años, era mayor, preciosa, me dio color. Ella trabajaba con Carlos Álvarez, era una de la vedetes mas lindas, la conocí por el fútbol, todo es el fútbol. El fútbol nos da color con las chicas”.

¿Por qué Puchungo?

“Puchungo viene de una canción (Mi puchunguito) de la ‘Sonora Matancera’, me crie escuchando esa música. A mi viejo le gustaba y mi abuela que era una rica fumona porque se metía su cigarrazo, me puso así porque decía que era flaquito como un pucho y me quedé con esa ‘chapa’ toda la vida”

Quiero tener un hijo

“Si una vidente dice que voy tener un hijo con una quinceañera tráemela ya a esa muchacha, quiero un hijo, yo encantado. Tengo 52 años, al comienzo uno tiene sus metas, antes mi meta era tenerlo a los 28, pero jugaba en el extranjero y luego ya te pones mas viejo, mas exigente con uno mismo y pasan los años”.

Mi viejo

“Un día una coach me preguntó hacia cuanto tiempo no que no le decía te amo a mi viejo y respondí: pero si viven conmigo, los mantengo y los viejos están felices. Ella me dijo, no te pregunte eso si regalas un avión, una casa, te preguntó le has dicho te amo. En ese momento me di cuenta todo el tiempo que no lo hice y me arrepentí. Llegué a casa, se los dije y nos pusimos a llorar. Mis viejo hizo una buena chamba con nosotros (hermanos)”

Una anécdota en Arabia Saudita

“Cuando recién llego el capitán, un moreno como mi compadre ‘Balán’,grande con su túnica me dio un beso en cada cachete y me asusté, dije van a creer que vengo fallado. Luego el ‘profe’ le dijo llévalo a que conozca a sus compañeros y el hombre me agarró fuerte de la mano. Caminamos de la mano, yo le abría la mano y el zambo apretaba, contento. Entonces le digo ‘profe’ por favor dígale que suelte la mano y me responde acá es costumbre. Luego entro a un salón y todos estaban comiendo en el suelo, se pararon me dieron besos y me quede palteado. Yo pensaba que en mi barrio de Lazareto me ven así y me quitan los galones y me botan”.

Humildad ante todo

“No niego un autógrafo a nadie. Ahora veo mucho a algunos muchachos del fútbol que les incomoda y molesta, pero les digo que el día que se retiren van a extrañar eso. Para muchas personas es chévere un saludo una foto con uno conocido, no cuesta nada. No me vuelvo loco si no me saludan, las nuevas generaciones de futbolistas deben entender la vida es larga y el fútbol es corto”.

La selección

“No destaqué porque estuve poco tiempo, sólo jugué la Copa América del 91 y las eliminatorias para el mundial de Italia donde nos fue fatal. Fue una época muy mala de la selección y hubo un cambio generacional. Tenia 18 años y era de los menores, pero le agradezco a Pepe haberme convocado”

Karla Tarazona y OnlyFans

Nunca tuve una amor fugaz con Karla Tarazona, es mi gran amiga y conozco a su esposo actual. Nos conocemos desde que tenía 18 años, nos une una gran amistad. ¿Entrar a OnlyFans? Si me ponen zoom abro mi cuenta, pero no pago, luego nadie se inscribe. Eso no va conmigo, soy sincero no puedo mentir a la gente”.

MAS NOTICIAS E HISTORIAS DE FUTBOLISTAS